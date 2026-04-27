La hermana del repartidor asesinado en el Prado reclamó "justicia" y dijo que "era la persona que menos se lo merecía"

La hermana del repartidor de 22 años asesinado en la zona del Prado habló por primera vez con los medios, pidió "justicia" para su hermano y aseguró que era una persona que daba "todo por la gente que lo quería" .

" Santiago era muy querido, demasiado, era un orgullo. Una persona re laburadora . Trabajaba hasta tiempo que no tenía para conseguir lo que él quería", sostuvo entre lágrimas la joven llamada Bárbara en diálogo con Subrayado (Canal 10).

Además, destacó su rol dentro de la familia y su círculo cercano: "Ayudaba a mamá con todo lo que él podía, ayudaba a los amigos. Él daba todo por la gente que lo quería" .

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Tras esto, recordó el momento en el que su familia se enteró de la situación crítica que atravesaba su hermano .

"Yo fui la última en enterarme. Llamó la novia a mi madre y le dice que lastimaron a Santiago. Cuando se entera, enseguida mi padre sale con ella y se van directamente al hospital", contó.

Después, en el centro médico, la familia fue notificada de que el joven había muerto producto de una herida de arma de fuego.

"Él era la persona que menos se lo merecía", dijo Bárbara, y mientras se le cortaba la voz pidió "justicia".

El homicidio del joven de 22 años, que trabajaba como repartidor en una pizzería, tuvo lugar durante la madrugada del pasado viernes.

Según informó El Observador, la víctima estaba con su novia en la zona del Prado cuando fue asesinado de un disparo por dos delincuentes que intentaron robarle su moto.

El joven no tenía antecedentes penales y fue trasladado por un particular en un vehículo hasta la policlínica Badano Repetto, donde los médicos constataron su muerte como consecuencia de una herida de bala en el pecho.