Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
15°C
nubes
Martes:
Mín  12°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Nacional / HOMICIDIO

La hermana del repartidor asesinado en el Prado reclamó "justicia" y dijo que "era la persona que menos se lo merecía"

El homicidio del joven de 22 años, que trabajaba como repartidor en una pizzería, tuvo lugar durante la madrugada del pasado viernes

27 de abril de 2026 9:35 hs
Hermana del repartidor asesinado en el Prado

Hermana del repartidor asesinado en el Prado

Captura de video de Subrayado (Canal 10)

La hermana del repartidor de 22 años asesinado en la zona del Prado habló por primera vez con los medios, pidió "justicia" para su hermano y aseguró que era una persona que daba "todo por la gente que lo quería".

"Santiago era muy querido, demasiado, era un orgullo. Una persona re laburadora. Trabajaba hasta tiempo que no tenía para conseguir lo que él quería", sostuvo entre lágrimas la joven llamada Bárbara en diálogo con Subrayado (Canal 10).

Además, destacó su rol dentro de la familia y su círculo cercano: "Ayudaba a mamá con todo lo que él podía, ayudaba a los amigos. Él daba todo por la gente que lo quería".

Más noticias

Crimen del repartidor de PedidosYa: abogadas de la víctima piden imputar a la pareja del homicida

Asesinaron a otro repartidor de PedidosYa en un intento de rapiña en Carrasco Norte: era cubano y tenía 31 años

Tras esto, recordó el momento en el que su familia se enteró de la situación crítica que atravesaba su hermano.

"Yo fui la última en enterarme. Llamó la novia a mi madre y le dice que lastimaron a Santiago. Cuando se entera, enseguida mi padre sale con ella y se van directamente al hospital", contó.

Después, en el centro médico, la familia fue notificada de que el joven había muerto producto de una herida de arma de fuego.

"Él era la persona que menos se lo merecía", dijo Bárbara, y mientras se le cortaba la voz pidió "justicia".

El homicidio del joven de 22 años, que trabajaba como repartidor en una pizzería, tuvo lugar durante la madrugada del pasado viernes.

Según informó El Observador, la víctima estaba con su novia en la zona del Prado cuando fue asesinado de un disparo por dos delincuentes que intentaron robarle su moto.

El joven no tenía antecedentes penales y fue trasladado por un particular en un vehículo hasta la policlínica Badano Repetto, donde los médicos constataron su muerte como consecuencia de una herida de bala en el pecho.

Las más leídas

Los detalles del primer cruce de Lazo con el exjefe de la Armada: las dos reuniones en 2025, la sanción por dar "información falsa" y acusaciones de que querían "castigarlo"

Milo J hizo una ofrenda en el Antel Arena: un show imponente que se convierte en un ritual de transmisión cultural

Wanderers 1-0 Peñarol: el aurinegro jugó un partido vergonzoso y Racing es campeón anticipado del Torneo Apertura

"Se enciende una señal muy roja": más de 338.000 uruguayos no son pobres por ingresos, pero viven en pobreza estructural

Temas

hermana PRADO homicidio

Seguí leyendo

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos