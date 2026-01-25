La faceta emprendedora de Andy Vila: lanzó una marca de ropa con su hermana que se consolida en Punta del Este y proyecta expandirse al interior del país

Con una trayectoria en medios como Teledoce y Canal 4 , la actriz y comunicadora uruguaya Andrea "Andy" Vila construyó en los últimos años un recorrido paralelo en el mundo emprendedor que se consolidó con la creación de su más reciente proyecto: Brumma.

“Una vez que empecé a ser más conocida y empecé a trabajar con las redes, sentí que tenía una posibilidad extra, que era mostrar algo propio , más allá de mostrar otras marcas y otros proyectos”, contó a Café y Negocios.

Con esto en mente, y con la convicción de que el mundo de la comunicación y el de los negocios están estrechamente vinculados por la creatividad , hace 12 años Vila lanzó su primer emprendimiento: una página web para vender su primera colección de ropa .

“Fue toda una inversión, recuerdo que los ahorros que tenía los usé para hacer un viaje a India para elegir las telas . Mi abuela era costurera, entonces yo desde chiquita tenía eso de transformar mi propia ropa , la hacía única, le ponía algo distinto, le cosía algo, le cambiaba el botón”, recordó.

A esto se le sumó el desarrollo de cápsulas junto a marcas como Saura y Guilad, y en 2015, el lanzamiento de su propio perfume, Volaré by Andy Vila, que contó con dos ediciones que se comercializaron en distintas farmacias de todo el país.

Más ahora en el tiempo Vila decidió dar un paso más y junto a su hermana Erika, lanzó hace tres años Brumma, su propia marca de indumentaria enfocada en el segmento deportivo.

El proyecto, que empezó siendo una tienda 100% online, surgió de la necesidad de incorporar al mercado ropa deportiva diferente y que motive a las mujeres a entrenar.

“A las dos nos gustan mucho los deportes y el entrenamiento; mi hermana es profesora de educación física y yo siempre fui muy deportista también. Y conversando se nos ocurrió hacer un proyecto juntas para vernos más seguido”, contó.

De esta manera, comenzaron incorporando una línea proveniente de Brasil, principalmente por la calidad de la lycra y el calce de la indumentaria deportiva. Con el tiempo, fueron sumando otros tipos de prendas y, actualmente, cuentan también con una colección de ropa casual y otra de playa de origen colombiano, bajo un esquema de volúmenes acotados y alta rotación de productos.

WhatsApp Image 2026-01-23 at 16.46.10

Esto les permitió posicionarse en el mercado local y superar los 25.000 seguidores en Instagram, consolidando una comunidad en torno a la marca. En un mercado altamente competitivo, con una amplia oferta de indumentaria, la apuesta estuvo puesta en construir vínculo y cercanía con su audiencia, y apostar por un crecimiento gradual y sostenido.

“Marcas de ropa hay un montón, entonces nosotros apostamos más a eso, a la comunidad, a una marca que va muy pasito a pasito”, sostuvo Vila.

Además, en los últimos meses Brumma sumó nuevos socios y comenzó a tener presencia física en Punta del Este, desde donde despachan los pedidos online a todo el país.

El desembarco se concretó a través del local No tan Santa, una marca de ropa interior también de perfil familiar, con la que, señaló Vila, comparten valores e identidad, centrados en una propuesta pensada para una mujer real. Bajo ese esquema, Brumma se integra al ecosistema comercial de la península, ampliando su visibilidad en el mercado local. A su vez, algunas de sus piezas también se comercializan en el gimnasio de Erika, ubicado en Punta del Este, lo que amplía los puntos de contacto físicos con el público.

WhatsApp Image 2026-01-23 at 16.48.24

Para este año, el objetivo de la marca es expandir su presencia física a otros puntos del interior del país a través del mismo esquema: la presencia en tiendas alineadas con la identidad de Brumma. Para lograrlo lanzaron esta semana una convocatoria para tiendas del interior del país interesadas en sumar su marca a su propuesta.

La decisión, explicó la fundadora, responde a que una parte significativa de las ventas de la marca proviene del interior del país.

En cuanto a las líneas de negocio, Vila explicó que, además de la indumentaria deportiva —con la que iniciaron y que sigue siendo parte central de la propuesta— y de la incorporación de ropa de playa, la marca está poniendo un foco creciente en las prendas casuales. El objetivo de esto es ofrecer prendas atemporales y funcionales, concebidas como básicos de calidad, pensados para un uso frecuente y prolongado.

“Es un camino largo, de mucha transformación, pero a mí me encanta, porque tiene mucho trabajo creativo, tiene mucho también de estar en diferentes roles, de crear una idea y materializarla. Eso hace que todo tome un valor distinto", sostuvo sobre su camino como emprendedora.