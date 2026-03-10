La plataforma uruguaya que mide el lado emocional de los jugadores de fútbol: ya trabaja con clubes de Uruguay y la región y apunta al mercado europeo

La creciente profesionalización del fútbol ha llevado a que los clubes analicen cada vez más en detalle indicadores físicos, técnicos y tácticos de los jugadores : desde cuántos kilómetros corre un futbolista en un partido hasta los duelos ganados, los goles o sus movimientos en cancha . Sin embargo, para los uruguayos Aviv Alfie y Joaquín Zeinal (con formación en psicología) y Alan Garfinkel, (ingeniero) en plena era de los datos todavía faltaba una pieza clave: una herramienta capaz de medir y analizar el costado mental y emocional de los futbolistas.

Así, a mediados del año pasado crearon 11 Humans, una plataforma que evalúa el rendimiento mental de los jugadores a partir de tres dimensiones: cognitiva, emocional y neurofisiológica.

La herramienta apunta a convertirse en un insumo para la toma de decisiones dentro de los clubes , desde procesos de fichajes hasta el desarrollo de juveniles.

“Aspiramos a que se utilice cuando se va a comprar un jugador o para evaluar cuándo un juvenil está preparado para dar el salto a primera”, explicó Alfie, uno de los fundadores de la solución.

Además, instituciones han utilizado la herramienta para mostrar jugadores durante un proceso de scouting, identificar talento joven o detectar situaciones de vulnerabilidad que puedan afectar el desarrollo de los deportistas.

“Muchas veces hay futbolistas con gran potencial que provienen de contextos muy complejos y terminan quedando por el camino. La idea también es que los clubes puedan anticipar esos riesgos y acompañar mejor a los jugadores”, agregaron.

¿Cómo funciona?

image

La plataforma parte de un sistema de evaluación que combina psicología y análisis de datos. Para esto los jugadores de los clubes que utilizan la solución completan desde cualquier dispositivo una serie de test gamificados (basados en juegos) que demandan entre 15 y 20 minutos. Estas evaluaciones están basadas en herramientas validadas por la psicología y la psicología deportiva, y desarrolladas por el equipo de la startup.

Las pruebas miden tres grandes dimensiones del rendimiento del deportista: la cognitiva, la emocional y la neurofisiológica.

Luego, los algoritmos de la plataforma procesan esa información y construyen perfiles detallados de cada jugador. Con base en esos resultados, el sistema genera análisis y recomendaciones que ayudan a entrenadores y clubes a tomar decisiones, desde estrategias para mejorar el rendimiento individual hasta acciones para gestionar mejor la dinámica del equipo.

Además, el club puede acceder a alertas automáticas cuando el puntaje de un jugador está bajo, o a herramientas como un chat interno de inteligencia artificial para recibir recomendaciones y consejos sobre cómo trabajar ciertas situaciones.

El posicionamiento en la región y las metas en nuevos mercados

Luego de un proceso de validación en 2025, hoy la tecnología, que se adquiere bajo un modelo de suscripción anual, ya es utilizada para medir el rendimiento de más de 3.000 jugadores. En Uruguay cuentan con presencia en clubes como Albion, Liverpool y Juventud de las Piedras. Pero además, la solución se posiciona también a nivel regional, con El Club de Fútbol Pachuca, de la Primera División de México como uno de sus clientes.

En paralelo los uruguayos avanzan en conversaciones con clubes de otros países de Latam como Argentina,Ecuador, Colombia y Chile.

Con la mirada puesta en los clubes de élite, donde entienden que radican las mayores oportunidades de negocio, el emprendimiento también busca desembarcar en el mercado europeo, donde ya mantiene conversaciones con clubes de las principales ligas

Además, también ven potencial en Estados Unidos, especialmente por la sinergia entre el fútbol y la estructura universitaria de este país. En estos dos mercados los emprendedores adelantaron que estarían abiertos a buscar rondas de inversión a futuro, con el objetivo de escalar el negocio y crecer más rápido.

“A nivel comercial buscamos conquistar la mayor cantidad de países de Latinoamérica y de Europa para el final de 2026”, sostuvieron.

Con esto el emprendimiento aspira a convertirse en el primer estándar de datos humanos en el deporte y aunque hoy el foco está puesto en el fútbol, el objetivo de largo plazo es expandir la tecnología a otras disciplinas. En ese sentido, adelantaron que ya tienen en el horizonte comenzar a impulsar estas soluciones en otros deportes a partir del próximo año.

Una solución que se gestó en las formativas y un tema que empieza a ganar relevancia

El corazón de 11 Humans, contó Alfie, surgió a partir de un proyecto previo llamado Jugatela. A través de esa iniciativa, el uruguayo trabajaba con clubes de fútbol en Uruguay brindando apoyo a las divisiones formativas mediante la tercerización de psicólogos y trabajadores sociales.

Con el tiempo, esa experiencia le permitió identificar que existía una gran cantidad de datos vinculados al comportamiento humano de los jugadores que no estaban siendo sistematizados ni analizados de forma estructurada. Esa observación fue el punto de partida para el desarrollo de 11 Humans.

Pero además, el proyecto también se apoya en un contexto que, según Alfie, vuelve cada vez más relevante poner el foco en la salud mental dentro del deporte, en especial en países como Uruguay, donde han pasado situaciones relacionadas con estás problemáticas.

“Todavía hay cierta vergüenza de decir ‘me siento mal’ o de reconocer que uno necesita ayuda. Pasa en el deporte, pero también en empresas muy desarrolladas. En el fútbol, además, hay mucha presión: en un país como Uruguay muchos jóvenes sueñan con llegar a Primera y luego a Europa, y a veces sienten que si cuentan lo que les pasa pueden poner en riesgo ese sueño”, explicó.

En ese escenario, desde 11 Humans entienden que es el momento de abordar estos temas, en un contexto global donde cada vez hay mayor atención sobre la psicología y la salud mental.

“Es momento de ponerlo sobre la mesa y decir: esto no es menos importante, es clave”, sostuvo Alfie.