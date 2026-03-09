"La tarjeta amarilla y roja las tiene el presidente de la República": Negro respondió a Bordaberry tras críticas a la seguridad

El ministro del Interior, Carlos Negro , le respondió al senador colorado Pedro Bordaberry , quien le había advertido al jerarca que la interpelación que llevará adelante próximamente es una "tarjeta amarilla" para su gestión.

" La tarjeta amarilla y roja, creo yo, que las tiene el presidente de la República ", sostuvo Negro en una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros .

El ministro fue uno de los dos voceros luego del encuentro, junto al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo.

Negro señaló que el presidente Yamandú Orsi se mostró "particularmente interesado" durante la reunión del Consejo de Ministros en los asuntos referidos al trabajo y a la seguridad . En este último caso, dada la proximidad de la presentación del Plan Nacional de Seguridad, que será dado a conocer "antes de fin de mes".

"Estamos fijando la fecha con el presidente, porque depende de su agenda", detalló el ministro. Pero adelantó que constará de un plan a 10 años, con medidas de corto y largo plazo.

"Básicamente, va a constar de 7 ejes principales de los cuales se van a desprender algo así como 79 acciones concretas que se pueden también dividir en más de 100 medidas", describió.

Aunque la interpelación que le hará Bordaberry todavía no tiene fecha, Negro consideró que lo ideal sería que fuera posterior a la presentación del Plan Nacional de Seguridad.

Este lunes, en una entrevista con Arriba Gente, Bordaberry se mostró expectante con las respuestas que dará en la interpelación Negro, a quien ha criticado por su gestión al frente de la cartera de seguridad.

"Vamos a ver qué responde acá, qué pasa acá, y la próxima es en Diputados, porque le dimos la chance, no pueden decir que no le dimos la chance. Mirá, ya te avisamos, tarjeta amarilla, esta interpelación es tarjeta amarilla, ojo que después viene la roja”, dijo el líder de Vamos Uruguay.

En una entrevista con El Observador publicada este domingo, Negro defendió que el plan, pese a que será divulgado en su conjunto en los próximos días, "ya está en curso".

"Algunos en la oposición están viendo que el Ministerio del Interior ha trabajado desde el primer día y viene obteniendo mejores resultados que el gobierno anterior, eso parece que molesta. Por eso es que hostigaron. Me llamaron 40 días después de asumir. Hace un mes fui a la comisión permanente. Me preguntaron lo mismo que dice el senador Bordaberry que me van a preguntar, sé que él no estaba ese día. Pero iremos igual y le responderemos. Con una diferencia nosotros mismos dijimos que volveríamos al Parlamento para presentar el Plan Nacional de Seguridad Pública. Así que matamos dos pájaros de un tiro", sostuvo el ministro.