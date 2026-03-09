Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / MLS

Dos futbolistas ghaneses suspendidos de por vida por la MLS por apuestas ilegales

Derrick Jones y Yaw Yeboah de Ghana fueron suspendidos de por vida por la MLS por participar en apuestas deportivas

9 de marzo 2026 - 17:32hs
Yaw Yeboah

Yaw Yeboah

Foto: Omar Vega/Getty Images North America/Getty Images via AFP

La liga de fútbol norteamericana (MLS) anunció este lunes suspensiones de por vida a los jugadores ghaneses Derrick Jones y Yaw Yeboah por participar en apuestas deportivas, algunas de ellas sobre sus propios partidos.

El caso se suma a otros recientes escándalos relacionados con apuestas en ligas norteamericanas, como la NBA.

Yeboah, internacional con Ghana de 28 años, fue campeón con Columbus Crew en 2023 mientras Jones, de 29 años, que también tiene la nacionalidad estadounidense, jugaba en la MLS desde 2017.

La MLS activó la investigación tras "recibir alertas sospechosas de apuestas a través de socios de integridad" y colocó a los jugadores "en baja administrativa hasta la finalización de la revisión", dijo la liga.

Luis Suárez
URUGUAYO

El estado de las piernas de Luis Suárez tras 21 años de carrera profesional y el calendario de la Leagues Cup para Inter Miami, donde no podrá jugar

Luis Suárez y Donald Trump
CASA BLANCA

Donald Trump recibió al plantel de Inter Miami en la Casa Blanca, elogió a Luis Suárez quien le devolvió una sonrisa y se estrecharon las manos

Al término de la investigación, realizada por la firma Patterson Belknap Webb & Tyler LLP, "la MLS concluyó que los jugadores participaron en apuestas extensas en fútbol, incluyendo en sus propios equipos, durante las temporadas 2024 y 2025".

La liga, sin embargo, aseguró que "no se identificó ninguna evidencia que sugiriera que alguna de estas actividades de apuestas afectara el resultado de un partido".

"Intención de recibir tarjetas amarillas"

Como ejemplos de las irregularidades, la MLS dijo que en una ocasión ambos jugadores apostaron a que Jones recibiría una tarjeta amarilla durante el partido del 19 de octubre de 2024 (contra New York Red Bulls), que sí llegó a ver.

"La MLS también determinó que probablemente los jugadores compartieron información confidencial con otros apostantes sobre su intención de recibir tarjetas amarillas", afirmó.

La liga "sigue firme en su compromiso con la integridad de los partidos", dijo su comisionado, Don Garber, en el anuncio de sanciones.

"La Liga continuará aplicando sus políticas, reforzando los esfuerzos educativos y defendiendo la eliminación de las apuestas con tarjeta amarilla en todos los estados para proteger la integridad de nuestra competición para clubes, jugadores y aficionados", agregó.

Escándalos en otras ligas

Jones y Yeboah, que coincidieron en la temporada 2024 en Columbus Crew, no forman parte de ningún equipo de la MLS en la actualidad.

Formado en Manchester City, Yeboah tuvo un breve paso por la liga francesa con Lille (2015-2016), antes de jugar en Países Bajos, España y Polonia, para luego unirse a Columbus Crew en 2022.

Yeboah fichó por Los Angeles FC en 2025 antes de ver su contrato rescindido en enero.

Derrick Jones, por su parte, jugó en Filadelfia, Nashville, Houston, Charlotte y luego en Columbus Crew, al que se incorporó en 2024, la temporada siguiente a su título de campeón.

Este tipo de casos están surgiendo con mayor frecuencia en ligas deportivas de Estados Unidos desde la reciente legalización de las apuestas deportivas en la mayoría de los estados.

En noviembre, dos jugadores de las Grandes Ligas de béisbol fueron imputados por haber arreglado partidos.

A finales de octubre, el entrenador Chauncey Billups y el jugador Terry Rozier, dos figuras destacadas en la NBA, fueron implicados en casos de apuestas y juego ilegales.

En febrero, un exjugador de béisbol fue declarado culpable de obstrucción a la justicia y de mentir a los investigadores en un caso de apuestas ilegales.

Temas:

MLS Ghana

Seguí leyendo

Las más leídas

Nicolás Schiappacasse firmó su contrato con Amazonas de la Serie B de Brasil
FÚTBOL

El sorpresivo nuevo club de Nicolás Schiappacasse quien firmó en Brasil con un equipo que acaba de ser campeón y en el que juega un ex Nacional y Peñarol

Sergio Rochet
BRASIL

La pelea de Sergio Rochet con jugadores de Gremio en la final donde Inter perdió el Campeonato Gaúcho

Jadson Viera 
EL ANÁLISIS

Es un descalabro defensivo, en 13 días se le desmanteló el equipo y no juega a nada: el sombrío panorama de Jadson Viera en Nacional

Jadson Viera junto a Flavio Perchman y Ricardo Vairo en su presentación como técnico de Nacional. (Archivo)
NACIONAL

Jadson Viera sigue en Nacional: "Hoy es mandatorio empezar a ganar", dijo Ricardo Vairo tras la reunión que respaldó al entrenador

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos