El estado de las piernas de Luis Suárez tras 21 años de carrera profesional y el calendario de la Leagues Cup para Inter Miami, donde no podrá jugar

El delantero uruguayo Luis Suárez publicó este miércoles una serie de fotografías donde se vio en primerísimo plano el estado de sus piernas cuando el salteño está a un mes de cumplir 21 años de carrera como futbolista profesional.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

En las imágenes se ve un tatuaje dedicado a su esposa Sofía, una dedicatoria que no suele verse los días de partido por el largo de las medias.

También se aprecian las cicatrices de sus operaciones de rodilla , una lesión que tuvo en vilo su participación en el Mundial de Brasil 2014 donde llegó con lo justo al segundo aprtido, contra Inglaterra, al que le marcó dos memorables goles.

Suárez se sacó las fotos para promocionar sus zapatos de fútbol Puma Future.

URUGUAYOS La bronca de Luis Suárez con un rival en el amistoso que Inter Miami jugó ante Independiente del Valle en Puerto Rico; mirá el cruce

NACIONAL El golero argentino que busca Nacional: Óscar Ustari, excompañero de Luis Suárez y Lionel Messi en Inter Miami y campeón con Liverpool

Inter Miami ya tiene calendario para la Leagues Cup, pero...

Inter Miami de Lionel Messi y Suárez tendrá como rivales a los mexicanos Atlético San Luis, Monterrey y León en la primera fase de la Leagues Cup 2026, que por primera vez disputará partidos en México.

En Atlético San Luis juega Anderson Duarte, en Monterrey Santiago Mele y en León Valentín Gauthier.

Sin embargo, ninguno podrá jugar ni intercambiar camisetas con Suárez quien recibió el año pasado una sanción de seis partidos para este torneo.

En la final del año pasado, ante Seattle Sounders, Suárez le espetó un escupitajo en la cara a un funcionario de seguridad del equipo rival.

SEATTLE, WASHINGTON - AUGUST 31: Players of Seattle Sounders FC and Inter Miami CF fight after the Leagues Cup Final match between Seattle Sounders and Inter Miami CF at Lumen Field on August 31, 2025 in Seattle, Washington. Alika Jenner/Getty Images/AFP Luis Suárez en la pelea del año pasado ante Seattle Foto: AFP

La cuarta edición de este torneo conjunto entre la MLS, integrada por equipos de Estados Unidos y Canadá, y la liga mexicana se disputará entre el 4 de agosto y el 6 de setiembre.

Menos de tres semanas antes habrá concluido la Copa del Mundo que organizarán esos tres países norteamericanos.

Inter Miami, campeón de la edición inaugural de 2023 de la mano del recién llegado Messi, se cuenta entre las 18 franquicias de la MLS que competirán este año, del total de 30 de la liga norteamericana.

Por la Liga MX, sus 18 equipos pugnarán por llevar por primera vez a México este trofeo, que en 2024 quedó en manos de Columbus Crew y en 2025 de Seattle Sounders, verdugo en la final de Inter.

Los 36 participantes se dividirán en dos grupos, uno de la MLS y otro mexicano, y los ocho mejores avanzarán a los cuartos de final, con duelos entre las dos ligas en cada llave.

Inter Miami disputará los tres partidos de la primera fase en su flamante nueva cancha, bautizada como Nu Stadium, que debe ser inaugurada en abril.

La escuadra de Messi debutará el 5 de agosto frente a Atlético de San Luis y posteriormente se medirá con Monterrey el día 8 y con León el 12.

Del total de 54 partidos de la primera fase, cuatro se disputarán por primera vez en territorio mexicano.

Toluca recibirá el 5 y el 12 de agosto en su estadio a Seattle Sounders y a Dallas FC.

El día 11, Tigres recibirá a Vancouver Whitecaps del alemám Thomas Müller mientras que América hospedará a San Diego FC en el emblemático estadio Azteca de Ciudad de México en una fecha aún por determinar.

El certamen ofrece tres pases para la Copa de Campeones de la Concacaf de 2027, con el campeón clasificando directamente a octavos de final de ese torneo.

En el torneo se juegan tres partidos por fase de grupo y luego se procede a los cruces en cuartos de final, semifinal y final. Si Inter Miami llega a la final, Suárez agotará sus partidos de suspensión en esta temporada.