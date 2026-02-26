El golero argentino que busca Nacional: Óscar Ustari, excompañero de Luis Suárez y Lionel Messi en Inter Miami y campeón con Liverpool

Se trata del argentino Óscar Ustari, de 39 años, y que recientemente acaba de quedar libre tras finalizar su contrato con Inter Miami, donde fue compañero de Luis Suárez y Lionel Messi desde setiembre de 2024 hasta diciembre pasado.
En ese partido el golero atajó el último remate que le dio el título a los dirigidos por Paulo Pezzolano, en el comienzo de una serie de conquistas que luego continuó el club de Belvedere. Ese fue el primer título de Liverpool en Primera división y también el primero en dicha divisional del presidente José Luis Palma.
Nacional ya se contactó con el golero campeón del mundo sub 20 y olímpico con la selección argentina junto a Messi y se espera por su respuesta.
El plan de los tricolores es que llegue como uno de los suplentes de Luis Mejía, el golero titular de los albos que este año tendrá actividad con su selección, Panamá, con la preparación y la disputa del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.
El arquero suplente de Nacional es Ignacio Suárez, a quien se le había confiado para ser el segundo en la lista, mientras que el tercero iba a ser Bonilla.
Con la llegada de Ustari, Suárez tendrá competencia ya que el argentino, por su experiencia, puede pelearle el puesto cuando Mejía esté con su selección.
La carrera de Óscar Ustari
Ustari es un experimentado golero que comenzó su carrera con destacadas actuaciones en las selecciones juveniles de Argentina, siendo campeón del mundo sub 20 en 2005 en Países Bajos y Olímpico en Pekín 2008 con Sergio “Checho” Batista como DT. Además, fue mundialista en Alemania 2006.
A nivel de clubes, se inició en Independiente de Avellaneda, donde debutó en Primera, y luego paso por Getafe de España, Boca Juniors, donde ganó la Copa Argentina 2012, Almería, Sunderland de Inglaterra, Newell’s Old Boys, Atlas de México, Liverpool, Pachuca, donde fue campeón en México, Audax Italiano de Chile e Inter Miami de la MLS de Estados Unidos.
Con su último club ganó tres títulos, Supporters´Shield, Conference Cup y MLS Cup, y jugó el Mundial de Clubes.