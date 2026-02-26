Todos los detalles de diseño y tecnología de la nueva camiseta de Nacional y la gran actuación de Cacho Blanco como guardia de seguridad en su video presentación; mirá las fotos

Nacional presentó este miércoles su nueva camiseta home 2025 que será estrenada en el clásico ante Peñarol del próximo domingo, tal como informó Referí, y desde los albos se dieron a conocer todos los detalles de diseño y tecnología de su flamante casaca blanca.

Además, los albos explicaron cómo fue el video del lanzamiento, en el que Juan Carlos "Cacho" Blanco , gloria del club, actúa como guardia de seguridad en la sala de trofeos de la sede tricolor.

La nueva camiseta de Umbro, marca que viste a Nacional desde hace varios años, esta inspirada “bajo el potente concepto 'Nadie ganó más' ", señalaron los tricolores, y “celebra la inigualable trayectoria del club más laureado del país”.

“La nueva Home 2026 no es solo una prenda deportiva; es un testimonio de gloria. Con 168 títulos oficiales y 22 títulos internacionales en su haber, Nacional reafirma su posición como "La Gloria del Fútbol Uruguayo", un mensaje que queda plasmado en cada detalle de este nuevo diseño”, agregaron.

Los detalles de diseño y tecnología de la nueva camiseta de Nacional

La camiseta destaca por su innovador tejido en Jacquard, que aporta una textura distintiva y una elegancia técnica superior, señalaron desde Nacional y Umbro.

En la parte interna del cuello, un tapacostura especial reza la frase "Gloria del Fútbol Uruguayo", acompañada por las siluetas de las copas más emblemáticas conquistadas por la institución.

El diseño se completa con un cuello y puños en rib con sutiles líneas tricolores, manteniendo la esencia del club. “En la espalda, el mensaje es claro y contundente: "Nadie ganó más". Además, la prenda incluye un jock tag de autenticidad y los sponsors aplicados en color marino para garantizar una armonía estética total”, agregaron.

La campaña con Cacho Blanco y figuras del plantel

“Una campaña con identidad real”, señaló Nacional sobre el video de presentación de su camiseta.

Para el lanzamiento oficial, se ha desarrollado una producción visual única realizada en conjunto con el Club, donde los protagonistas son los propios jugadores del plantel principal (Sebastián Coates, Luis Mejía, Agustín Rogel, Maximiliano Gómez y Jennifer Clara). Las imágenes capturan la esencia del éxito del Club Nacional de Football, exhibiendo por primera vez la nueva camiseta junto a las copas originales que descansan en la vitrina del club, simbolizando la unión entre el pasado glorioso y el presente competitivo, indicaron.

La pieza audiovisual de lanzamiento tiene como gran protagonista a una leyenda viva de la institución: Juan Carlos “Cacho” Blanco. “El multicampeón, símbolo de la casta ganadora del club, es el encargado de guiar un relato cargado de emoción que conecta los años más gloriosos de Nacional con la ambición del presente”, destacaron.

En el video, Cacho Blanco aparece custodiando las copas originales que él mismo ayudó a conquistar, acompañado por jugadores del plantel principal, simbolizando que el legado de victoria se transmite de generación en generación.

"Esta camiseta representa el orgullo de nuestra historia. Queríamos que cada hincha, al ponérsela, sienta el peso de los 168 títulos que nos hacen únicos", comentaron representantes del club.

La camiseta está en venta a partir de este miércoles 25 de febrero en Tienda Nacional, tienda oficial del Club en el acceso a la Tribuna Atilio García del Gran Parque Central, en www.tienda.nacional.uy y tiendas deportivas de todo el país.

El precio de la misma es de $ 4.290 en la Tienda Nacional y con un descuento del 10% por BBVA. Esta oferta es hasta el 6 de marzo.