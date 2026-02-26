Hernán Crespo, candidato a reemplazar a Gallardo en River Plate, habló sobre el interés del Millonario

River Plate se mueve para reemplazar a Marcelo Gallardo , luego de que anunciara que no continuará en el cargo por malos resultados, y pese a que todo parece encaminado con Eduardo Coudet , otra de las opciones que maneja el Millonario es Hernán Crespo , actualmente en Sao Paulo de Brasil y que rompió el silencio en base a este tema.

El hoy entrenador de San Pablo fue consultado acerca del interés del Millonario y, más allá de que lo tomó como un elogio para su trabajo, se mostró enfocado en sus compromisos con el Tricolor en Brasil.

En la previa del encuentro ante Coritiba por el Brasileirao, a Crespo le preguntaron sobre el interés del club que lo vio nacer como futbolista tras la renuncia de Gallardo: " Todo el mundo sabe mi historia con River Plate . Para mí es un gigante del fútbol mundial como San Pablo. El interés es un elogio para mi trabajo. Estoy tranquilo, enfocado en mi trabajo . Yo estoy aquí, es un placer estar aquí", respondió.

Y añadió: "E stamos focalizados en el Brasileirao y en el Paulistao , donde tenemos una gran oportunidad. La gente construyó con mucho sacrificio esa posibilidad y por qué no aprovechar de vivir esa experiencia".

Cabe remarcar que el conjunto paulista comenzó el 2026 con el pie derecho: marcha segundo en el Brasileirao con siete puntos (le ganó a Flamengo y a Gremio y empató ante Santos) y el próximo domingo jugará las semifianles del Campeonato Paulista ante Palmeiras.

Más allá de la identificación de Crespo con River, el nombre que hoy pica en punta para suceder a Gallardo es Eduardo Coudet. Según informa Tyc Sports de Argentina, ya están acordados los términos contractuales y solo resta que el Chacho se desvincule de Deportivo Alavés.

Marcelo Gallardo interesa en Brasil

En las últimas horas trascendió desde Argentina que el Vasco Da Gama, que despidió recientemente a Fernando Diniz, pretende a Gallardo como su reemplazo y la intención del cuadro carioca es pautar una reunión con el entrenador para conocer sus intenciones.

Por lo pronto, Gallardo tiene la cabeza en su despedida en El Monumental frente a Banfield, en la que solicitó no recibir plaquetas o menciones especiales, probablemente a sabiendas de que será el público asistente el que lo homenajee con canciones y aplausos.

20260207 ALEJANDRO PAGNI / AFP Foto por ALEJANDRO PAGNI / AFP River Plate's head coach Marcelo Gallardo gestures ahead of the Argentine Professional Football League 2026 Apertura Tournament match between River Plate and Tigre at the Mas Monumental Stadium Marcelo Gallardo Foto: Alejandro Pagni/AFP

Según explican medios brasileños, el Vasco Da Gama quiere contratar un nombre de alto perfil porque entienden que es el momento de dar un paso adelante, por lo que además de Gallardo suenan con fuerza Artur Jorge, campeón de la Copa Libertadores 2024 con Botafogo.

¿Cuando juega River Plate ante Banfield en la despedida de Marcelo Gallardo?

River Plate recibe hoy jueves 26 de febrero a Banfield en el Estadio Monumental, por la séptima fecha del Torneo Apertura, a las 19:30 horas y se podrá ver a través de ESPN y Disney+.