Diego Polenta inició su carrera como representante con un jugador formado en Peñarol al que colocó en Racing

El exzaguero de Nacional Diego Polenta inició en este 2026 su carrera como representante de futbolistas y recientemente concretó su primera operación: la llegada de Agustín Álvarez Wallace a Racing.

El martes, el exfutbolista de Peñarol escribió en su cuenta de Instagram: "¡Muy feliz por esta nueva etapa! Quiero agradecer a Racing por la confianza y especialmente a Diego Polenta y su equipo por acompañarme en este nuevo camino. Con muchas ganas e ilusión por lo que viene".

En una de las fotos que publicó posó con el exdefensor de Nacional.

Álvarez Wallace tiene 24 años, se formó en Peñarol donde debutó en Primera el 27 de julio de 2019 contra Danubio entrando a los 85' por Brian Rodríguez. Fue en el Campeón del Siglo por el Torneo Intermedio, su equipo ganó 2-0 y el entrenador era Diego López.

Con los aurinegros disputó 62 partidos hasta que a comienzos de 2023 fue transferido en US$ 500 mil a Montevideo City Torque.

De ahí fue cedido a comienzos de 2024 a Atlético Nacional de Medellín y a mediados de ese año a Unión La Calera de Chile donde permaneció hasta fines de 2025.

Cuando retornó a City Torque no fue tenido en cuenta por Marcelo Méndez y entrenó apartado del grupo, en Tercera.

Las negociaciones para llevar a Racing las emprendió Polenta que se retiró del fútbol en pleno Torneo Apertura, el año pasado, luego de un partido donde el entrenador Martín Lasarte se jugaba el puesto, lo colocó de titular y el temperamental futbolista se hizo echar a los 2 minutos de juego.

Después de su intempestivo retiro estuvo jugando en La Coloña FC en fútbol 7 y posteriormente se vinculó con Wanderers de Durazno en la Organización de Fútbol del Interior.

Hombre de Pablo Bentancur durante toda su carrera, ahora Polenta sigue sus pasos y el empresario que está radicado en Europa donde maneja un club en Suiza tendrá ahora un hombre de su confianza moviéndose en el plano local.

Anteriormente, como la mayoría de los juveniles de Peñarol, Álvarez Wallace era representado por Edgardo Lasalvia.