Diego Polenta entró a festejar el título de Nacional con una bandera de Juan Izquierdo: "Se lo debíamos a él y más que nada a la familia"

Nacional desató emociones apenas consumada la conquista de la Liga AUF Uruguaya en final ante Peñarol. Tras empatar 2-2 en el partido de ida en el Campeón del Siglo, el tricolor ganó en el Gran Parque Central, 1-0 en alargue, con gol del nigeriano Christian Ebere.

Apenas terminado el partido, el excapitán tricolor Diego Polenta, entró al campo de juego portando una bandera de Juan Izquierdo.

Izquierdo murió el 27 de agosto de 2024 tras sufrir un paro cardíaco en un partido que Nacional disputó contra Sao Paulo por la Copa Libertadores.

Polenta era entonces el capitán de Nacional y desde entonces, como líder del plantel, se encargó de la familia de Izquierdo para brindarles contención y ayuda.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) denominó Juan Izquierdo al trofeo de la Liga AUF Uruguaya y el mismo quedó en manos de un Nacional que tuvo una temporada irregular donde no ganó el Torneo Apertura ni el Clausura pero se metió en la definición al ganar la Tabla Anual.

Polenta comenzó la temporada en Nacional pero tras la octava fecha del Torneo Apertura dejó el club.

El temperamental defensor fue expulsado en el partido ante Juventud, derrota tras la cual fue cesado Martín Lasarte, el entrenador que pidió exclusivamente su renovación contractual luego de Ricardo Vairo y Flavio Perchman ganaran las elecciones en diciembre de 2024.

"Me emocionó mucho, los muchachos pudieron cumplir con la familia, era una copa súper importante y pesada, me llena de orgullo que esta copa se quede en 8 de Octubre, me llena, se lo debíamos a él y más que nada a la familia", manifestó Polenta entrevista a nivel de campo por Disney+.

"Estuve en la semana con ellos, sabían lo que se jugaban y hoy quedó demostrado. Estoy feliz, pasaron momentos que fueron complicados, fue duro el año, felices por ellos", manifestó.

"Perdido no porque somos Nacional, nada es imposible, sabía del plantel que había en los futbolístico y sobre todo en lo humano, se pudo dar, estoy feliz por eso", respondió cuando le preguntaron si en algún momento dio por "perdido" el título.

Polenta informó además que hasta el 1° de enero estará de vacaciones con su familia en el Este y que luego definirá qué hacer con su futuro, luego de haber terminado con su carrera a los 33 años.