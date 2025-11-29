Los dos uruguayos que alcanzaron las tres copas Libertadores y se sumaron a una selecta lista de ganadores: conocé quién encabeza el ránking

La foto de los cuatro uruguayos campeones con Flamengo

Con la obtención de la Copa Libertadores este sábado, los jugadores de Flamengo Giorgian de Arrascaeta y Matías Viña ingresaron a la selecta lista de jugadores uruguayos que ganaron tres Libertadores.

De Arrascaeta, que fue elegido figura del torneo, alcanzó su tercera Libertadores con Flamengo, tras ganar también las ediciones de 2019 y 2022. Este sábado fue clave para la victoria del "Mengao", aportando la asistencia para que Danilo convirtiera el único gol del encuentro.

Viña, en tanto, no estuvo en la convocatoria de la final y contó con pocos minutos esta temporada, luego de varios meses lesionado, pero recibió su medalla al integrar el banco de suplentes del equipo rojinegro en dos partidos de esta copa. Es la tercera que tendrá en sus vitrinas, tras ser campeón de las ediciones 2020 y 2021 con Palmeiras.

Con este título, De Arrascaeta y Viña alcanzaron una selecta lista de uruguayos con tres Libertadores. Acompañan desde hoy a Pedro Rocha y Néstor Gonçalves, que obtuvieron los títulos de 1960, 1961 y 1966 con Peñarol, junto a Luis Cubilla, que ganó las de 1960 y 1961 con Peñarol y la de 1970 con Nacional, y Hugo De León, que ganó la de 1980 y 1988 con Nacional y la de 1983 con Gremio.

El máximo ganador uruguayo de Copa Libertadores es Ricardo “Chivo” Pavoni, quien sumó cinco títulos con Independiente de Avellaneda (1965, 1972, 1973, 1974, 1975), y que tiene uno menos que quien la logró más veces, el argentino Francisco Sá, con seis títulos defendiendo a Independiente (1972, 1973, 1974, 1975) y Boca Juniors (1977 y 1978). Con la victoria de este sábado, Guillermo Varela ganó su segunda Libertadores, ya que también integró el plantel de Flamengo que ganó la copa de 2022. Nicolás de la Cruz también ganó su segunda copa, ya que también fue campeón con River Plate en la edición de 2018.