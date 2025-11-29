Dólar
El Observador / Copa Libertadores / COPA LIBERTADORES

Giorgian de Arrascaeta fue elegido mejor jugador de la Copa Libertadores 2025: fue clave en la final con la asistencia del gol

De Arrascaeta anotó dos goles y aportó una asistencia en 11 partidos disputados en la Libertadores de esta temporada.

29 de noviembre 2025 - 20:35hs
Giorgian De Arrascaeta

Giorgian De Arrascaeta

Giorgian de Arrascaeta fue elegido el mejor jugador de la Copa Libertadores 2025, luego de obtener el torneo con el Flamengo tras vencer 1-0 a Palmeiras este domingo.

El jugador uruguayo fue clave en la final, aportando la asistencia para que Danilo pusiera de cabeza el único tanto del partido. Se retiró a los 79 minutos en lugar de Luiz Araujo, y la televisación lo anunció como "Hero of the Tournament" (héroe del torneo) en los minutos finales del encuentro.

"De Arrasca" anotó dos goles y aportó una asistencia en 11 partidos disputados en la Libertadores de esta temporada.

"Nuestra hinchada se merecía, nuestra familia se merecía, nosotros nos merecíamos esta alegría", afirmó el enganche en una entrevista con la transmisión oficial del encuentro.

Giorgian De Arrascaeta 
"Soy feliz de los elogios. Lo más importante es lo grupal, el equipo, he hecho un año personal muy bueno, el mejor de mi carrera", agregó.

En el total de la temporada, De Arrascaeta disputó 60 partidos, en los que anotó 23 goles y aportó 18 asistencias.

Giorgian de Arrascaeta levanta la Copa Libertadores con Flamengo
