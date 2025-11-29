Giorgian de Arrascaeta fue elegido mejor jugador de la Copa Libertadores 2025: fue clave en la final con la asistencia del gol

Giorgian de Arrascaeta fue elegido el mejor jugador de la Copa Libertadores 2025 , luego de obtener el torneo con el Flamengo tras vencer 1-0 a Palmeiras este domingo.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El jugador uruguayo fue clave en la final, aportando la asistencia para que Danilo pusiera de cabeza el único tanto del partido. Se retiró a los 79 minutos en lugar de Luiz Araujo, y la televisación lo anunció como "Hero of the Tournament" (héroe del torneo) en los minutos finales del encuentro.

"De Arrasca" anotó dos goles y aportó una asistencia en 11 partidos disputados en la Libertadores de esta temporada.

"Nuestra hinchada se merecía, nuestra familia se merecía, nosotros nos merecíamos esta alegría", afirmó el enganche en una entrevista con la transmisión oficial del encuentro.

COPA LIBERTADORES Palmeiras vs Flamengo, por la final de la Copa Libertadores; mirá a qué hora juegan este sábado y dónde verlo

COPA LIBERTADORES Giorgian De Arrascaeta busca coronar su gran temporada con el título de la Copa Libertadores; mirá sus números y cómo llega a su cuarta final continental con Flamengo

"Soy feliz de los elogios. Lo más importante es lo grupal, el equipo, he hecho un año personal muy bueno, el mejor de mi carrera", agregó.

En el total de la temporada, De Arrascaeta disputó 60 partidos, en los que anotó 23 goles y aportó 18 asistencias.