Deportivo Maldonado y Atenas de San Carlos definen el tercer ascenso a la Liga AUF Uruguaya

Deportivo Maldonado y Atenas de San Carlos se enfrentan desde las 20:30 de este domingo para definir el tercer ascenso de la Segunda División Profesional a la Liga AUF Uruguaya.
En la final de ida los equipos de Maldonado empataron 0-0, por lo que dejaron la definición para la final de vuelta de este domingo.
Deportivo Maldonado salió a la cancha con el siguiente once titular: Freitas; Petryk, Menosse, Tealde, Tormo; González, Espíndola, Cartagena, Toloza; Noble y César.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maldosad/status/1994899108944121928?s=20&partner=&hide_thread=false
Atenas, en tanto, forma con: Coirolo; Souza, Serrón, Maldonado, Núnes; Viera, Chaves, Andrada, Prado; Aguilera y Quintana.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clubatenasuy/status/1994900491734483003?s=20&partner=&hide_thread=false