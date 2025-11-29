Dólar
Compra 38,15 Venta 40,55

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / SEGUNDA DIVISIÓN

Deportivo Maldonado y Atenas de San Carlos definen el tercer ascenso a la Liga AUF Uruguaya

En la final de ida los equipos de Maldonado empataron 0-0, por lo que dejaron la definición para la final de vuelta de este domingo

29 de noviembre 2025 - 20:43hs
Atenas de San Carlos y Deportivo Maldonado empataron sin goles en el partido de ida

Atenas de San Carlos y Deportivo Maldonado empataron sin goles en el partido de ida

FOTO: @SegundaAUF

Deportivo Maldonado y Atenas de San Carlos se enfrentan desde las 20:30 de este domingo para definir el tercer ascenso de la Segunda División Profesional a la Liga AUF Uruguaya.

En la final de ida los equipos de Maldonado empataron 0-0, por lo que dejaron la definición para la final de vuelta de este domingo.

Deportivo Maldonado salió a la cancha con el siguiente once titular: Freitas; Petryk, Menosse, Tealde, Tormo; González, Espíndola, Cartagena, Toloza; Noble y César.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maldosad/status/1994899108944121928?s=20&partner=&hide_thread=false

Atenas, en tanto, forma con: Coirolo; Souza, Serrón, Maldonado, Núnes; Viera, Chaves, Andrada, Prado; Aguilera y Quintana.

Atenas de San Carlos y Deportivo Maldonado empataron sin goles en el playoff por el tercer ascenso de la Segunda división profesional a la Primera división
SEGUNDA DIVISIÓN PROFESIONAL

Deportivo Maldonado 0-0 Atenas de San Carlos: los dos no se superaron y definirán el tercer ascenso a Primera división el sábado 29 en el Domingo Burgueño

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clubatenasuy/status/1994900491734483003?s=20&partner=&hide_thread=false

Temas:

Deportivo Maldonado Atenas Liga AUF Uruguaya

Seguí leyendo

Las más leídas

Giorgian de Arrascaeta levanta la Copa Libertadores con Flamengo
COPA LIBERTADORES

Con Giorgian de Arrascaeta como figura del torneo, Flamengo es el nuevo campeón de la Copa Libertadores

Luis Lucho Romero
ENTREVISTA

Lucho Romero en la previa del clásico: la crítica al pedido de "jugar a lo Peñarol" y el "problema" que tendrá Jadson Viera para armar el once de Nacional

Maximiliano Olivera y Javier Burgos
FÚTBOL

Segunda final de la Liga AUF Uruguaya: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el clásico Nacional vs Peñarol

El plantel de Peñarol saluda a la tribuna previo a la primera final de la Liga AUF Uruguaya ante Nacional
PEÑAROL

Con varios lesionados y un expulsado, conocé el probable equipo de Peñarol para enfrentar a Nacional en la final clásica de la Liga AUF Uruguaya

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos