Deportivo Maldonado y Atenas de San Carlos definen el tercer ascenso a la Liga AUF Uruguaya

Atenas de San Carlos y Deportivo Maldonado empataron sin goles en el partido de ida FOTO: @SegundaAUF

Deportivo Maldonado y Atenas de San Carlos se enfrentan desde las 20:30 de este domingo para definir el tercer ascenso de la Segunda División Profesional a la Liga AUF Uruguaya.

En la final de ida los equipos de Maldonado empataron 0-0, por lo que dejaron la definición para la final de vuelta de este domingo.

Deportivo Maldonado salió a la cancha con el siguiente once titular: Freitas; Petryk, Menosse, Tealde, Tormo; González, Espíndola, Cartagena, Toloza; Noble y César.

Atenas, en tanto, forma con: Coirolo; Souza, Serrón, Maldonado, Núnes; Viera, Chaves, Andrada, Prado; Aguilera y Quintana.

ASÍ FORMA EL GLORIOSO CLUB ATLÉTICO ATENAS

Confirmado el XI de J.C. Carrasco para la finalisima.



Confirmado el XI de J.C. Carrasco para la finalisima.



VAMOS LOS NEGROS!!!

JUGAMOS TODOS!!! #DeAtenasSoy pic.twitter.com/G9uaE8Med2 — Club Atlético Atenas (@clubatenasuy) November 29, 2025

