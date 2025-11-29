Lucho Romero en la previa del clásico: la crítica al pedido de "jugar a lo Peñarol" y el "problema" que tendrá Jadson Viera para armar el once de Nacional

Luis Lucho Romero es uno de esos nombres que se recuerdan antes de los clásicos entre Nacional y Peñarol , tanto por haber pasado por los dos clubes como por sus varios goles en esos partidos con ambas camisetas.

El exdelantero viene de pasar un mes en China, donde fue invitado por su exclub Shandong Taishan , en el que jugó en el año 1999 y fue campeón, para recibir un homenaje en uno de los últimos partidos de la liga. Allí, en medio de la madrugada, vio la primera final clásica.

En una entrevista con Referí, Romero afirmó que esperó más de algunos referentes de ambos equipos , y augura una final de vuelta con “pocos goles” en el Gran Parque Central, debido al “foco atencional” que van a tener los equipos.

Consultado sobre la primera final clásica del pasado domingo, Romero afirmó que esperaba un mejor partido de Luis Mejía y Christian Oliva en Nacional, así como de Javier Méndez y Maximiliano Silvera en Peñarol . Creyente de la importancia de la experiencia en estos partidos, Romero confiaba en un buen partido de los cuatro por su “trajín” de partidos claves, pero cree que fueron de los “puntos bajos” de ambos equipos.

Para el exdelantero, Mejía, Oliva y Silvera (Méndez fue expulsado) tienen “dos opciones”: “O remarla, o que el carácter les permita ver los errores y reponerse”. “Uno puede tener una mala tarde, no creo que dos”, agregó.

Romero también afirmó que en su opinión el año de Nacional “fue un caos”, con la salida de dos técnicos que estaban “arriba en la Anual”. De todas formas, valoró que ve en Jadson Viera la “capacidad” de afrontar estos partidos, aunque sabe que necesita un “plantel más consolidado”, algo en lo que ve “más tranquilo” a Peñarol.

El exfutbolista y actual entrenador afirmó que Viera puso a Gonzalo Carneiro y Christian Ebere en el primer partido “pensando en jugar a otra cosa” en el segundo, con Maximiliano Gómez y Nicolás López desde el arranque, pero ahora cree que al DT tricolor “se le generó un problema”, porque por su rendimiento Carneiro y Ebere se convietieron en “inamovibles”.

Romero no quiso dar un resultado para el partido del domingo, ya que cree que la “incertidumbre” es “total” y pueden pasar muchas cosas impensadas, como la lesión de Nahuel Herrera a los cinco minutos de la primera final. Sin embargo, destacó que Nacional tendrá la ventaja de su gente. “Un día el ‘Gabi’ Cedres me dijo que en estos partidos la hinchada nunca te va a putear, aunque seas un desastre. Gente en contra Nacional no tiene, hay que ver si tiene el carácter”.

Las críticas al “jugar a lo Peñarol”

0010447962.webp Luis Romero y Antonio Pacheco, durante la etapa del "Lucho" en Peñarol

Romero remarcó que “todos los clásicos tienen una gran carga emocional”, y criticó a aquellas personas que "nunca jugaron un clásico” y piden “tenés que jugar a lo Peñarol”, ya que eso uno debe “sentirlo y formarlo”.

También, afirmó que hoy ve a muchas personas que “hablan mucho para afuera”. “Está ese preconcepto de que los jugadores tienen que ser hinchas y salen a decir cosas que capaz no son correctas. Hay que salir sabiendo el sentimiento de la gente y la responsabilidad que conlleva”, remarcó el exjugador.

El exdelantero recordó que cuando llegó a Peñarol en 1995 todos sus compañeros “tenían mínimo diez clásicos”. Entre ellos destacó al “Tano” Nelson Gutiérrez, Óscar Aguirregaray, Washington Tais y el “Bola” Robert Lima.

Él, entre toda esa experiencia, dijo que solo se “subió al tren”, aunque enfatizó que ya tenía esa “forma aguerrida” de jugar que se necesitaba en esos partidos. “Hay jugadores que no tienen eso y cambian su manera de jugar en los clásicos, por eso a veces se juega tan mal”, opinó.

Para Romero, hoy existe una falta de referentes en los partidos, ya que ahora los más experientes en los planteles muchas veces “son chicos de 23 años”. “Quizás los tenés con jugadores como (Sebastián) Coates, pero no lo veo, desde mi percepción, como un líder de transmitir cosas dentro de la cancha”, detalló.

Las críticas por jugar en Nacional y el último clásico que vio en cancha

20241025 Luis Romero celebrando para Nacional uno de sus dos goles en el clásico ante Peñarol Luis Romero celebrando para Nacional uno de sus dos goles en el clásico ante Peñarol FOTO: @CNdeFhistoria

Romero no tiene redes sociales. Su hija le maneja Instagram porque le dice que “no podés no estar” allí, pero es raro que publique algo. Aún hasta hoy algunos hinchas de Peñarol le reclaman por su paso por Nacional de 2004 a 2005, luego de formar parte del plantel carbonero que obtuvo el quinquenio en 1997.

“Siempre alguno dice algo. Hace poco una señora mayor me insultó en la calle. Habló de mi madre, que murió hace poco. Me tuve que quedar quieto”, recordó el “Lucho”, que de todas formas remarcó que siempre tuvo su “forma de ser” y su “comportamiento”, y entendió que el fútbol “es un trabajo”.

“Algunos se besan la camiseta y después no levantan la pata. A mí no me pesó decir que era hincha de Nacional cuando jugaba en Peñarol, y cuando fui a Nacional no fue por rencor. Me hicieron entender que el fútbol es así”, continuó Romero.

El exjugador entiende a aquellos hinchas de Peñarol que sintieron “un puñal en el corazón” cuando cruzó de vereda, pero sabe que también lo “echaron como un perro” del carbonero y en ese momento no vio a “ningún hincha de Peñarol reclamando en la sede”.

Actualmente Romero va poco a las canchas. Le gusta ver los partidos por la tele porque se disfrutan con “más claridad”. Hace once años que no va a un clásico: el último fue el recordado 5-0 de Peñarol a Nacional en 2014, y recuerda entre risas que aquella vez concurrió porque algunos familiares carboneros lo “obligaron” a ir desde Cerro Largo al Centenario para ver el encuentro.

Las estadísticas de Lucho Romero en los clásicos

Romero jugó un total de 24 clásicos oficiales, 21 de ellos en Peñarol -donde jugó de 1995 a 1996, de 1997 a 1998 y del 2000 al 2001- y tres en Nacional -donde jugó del 2004 al 2005-.

Con Peñarol ganó 14 de los 21 clásicos (el 66%), empató dos y perdió cinco, y anotó un total de diez goles. Su mejor clásico lo vivió al poco tiempo de llegar al carbonero, el 6 de agosto de 1995 por el Torneo Clausura de aquel año. Ese día a Peñarol le expulsaron a Nicolás Rotundo en el primer tiempo, pero lo ganó con un hombre de menos gracias a un gol del “Lucho”.