Interior desplegará 870 policías para el clásico Nacional vs Peñarol en el Gran Parque Central; otros 300 estarán post partido

Juan Cruz De los Santos de Nacional ante Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya

El Ministerio del Interior informó que el operativo policial del clásico de este domingo incluirá más 870 funcionarios en el entorno del Gran Parque Central y que otros 300 efectivos serán movilizados en Montevideo sobre el final del partido entre Nacional vs Peñarol , que definirán el campeón de la Liga AUF Uruguaya .

El domingo 30 de noviembre , el operativo se activará desde las 06:00 horas , iniciándose a las 12:30 la zona de exclusión vehicular . El perímetro abarca las calles 8 de Octubre, Estero Bellaco, Monte Caseros y Pedro Olmida.

Además implementará un sistema de doble control de acceso con dos anillos de seguridad :

Previamente, equipos K9 de la Guardia Republicana inspeccionarán todo el estadio para garantizar la seguridad del recinto.

El jefe del Estado Mayor General, Kerman Da Rosa, dijo que le solicitaron a Nacional que a partir de este viernes "el Parque Central permanezca cerrado, tratando de evitar que personas, a no ser los funcionarios, ingresen al escenario".

Objetos permitidos y prohibidos para el clásico en el Gran Parque Central

El ministerio informó que se permitirá el ingreso con:

• Radios portátiles con pilas chicas (AA o AAA).

• Bombos, tambores o redoblantes con lonja transparente, según coordinación previa.

• Banderas de hasta 2 x 1 metro.

• Termo y mate.

• Carteras, bandoleras, mochilas, bolsos chicos y riñoneras.

No se permitirá el ingreso con:

• Fuegos artificiales, bengalas, papel picado, serpentina o cualquier tipo de pirotecnia.

• Bebidas alcohólicas.

• Objetos ofensivos o que puedan utilizarse como armas.

• Material racista, xenófobo o político que incite a la violencia.

• Objetos peligrosos, inflamables o que representen riesgo para la salud.

• Animales (salvo de asistencia para personas con discapacidad).

• Paraguas.

Qué pasa después que termine el partido en que Nacional o Peñarol pueden salir campeones de la Liga AUF Uruguaya

El jefe del Estado Mayor explicó que "independientemente del resultado la delegación del Club Atlético Peñarol se va a retirar dentro de los primeros 15 minutos y la parcialidad Nacional deberá aguantar adentro del escenario deportivo hasta que se pueda evacuar a la delegación de Peñarol".

"En caso que gane el equipo locatario, habrán los festejos oficiales ahí en el estadio y en caso que gane el equipo visita se va a realizar los festejos oportunamente cuando AUF así lo establezca. Al momento no tenemos ni escenario ni tampoco hora", agregó el jerarca policial.

Además de los casi 900 policías en el entorno del estadio de Nacional, habrán "en torno a los 300 policías que serán desplegados a partir de las 18:00 pensando en el final del partido". "Es muy posible, como todos sabemos, que se realicen festejos por parte de la ciudadanía", agregó Da Rosa.

El mismo jerarca negó que el ministerio realice un exhorto a los hinchas carboneros para que no salgan a festejar en caso de ser campeones. "No es conveniente realizar el exhorto. Cuando AUF así lo disponga, sería lo más conveniente que la parcialidad concurra ese día al lugar y en hora que lo estipule", sentenció.