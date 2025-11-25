El plan de Nacional para evitar incumplir el protocolo de seguridad de la AUF en el clásico en el Gran Parque Central, tras lo ocurrido con Peñarol

La final de ida de la Liga AUF Uruguaya entre Peñarol y Nacional terminó con el carbonero en la mira del Ministerio del Interior por varias infracciones al protocolo de seguridad de la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ).

En el Campeón del Siglo se pasaron banderas de una tribuna a otra , se encendió pirotecnia, se lanzaron proyectiles y el comienzo del partido se demoró varios minutos por la presencia de paraguas y banderas verticales en la tribuna Cataldi, donde está la barra mirasol.

Ahora, la mirada estará puesta en qué sanción recibirá Peñarol, y en qué puede ocurrir en el partido de vuelta en el Gran Parque Central, que al igual que en la ida solo tendrá público locatario.

Tras los dos últimos clásicos disputados en el Parque, ambos solo con parcialidad tricolor, Nacional fue sancionado por distintos incidentes ocurridos en sus tribunas , y debió jugar sus siguientes partidos de local sin público.

Por todo esto, Nacional planea blindar el Gran Parque Central para no permitir el ingreso de ningún elemento que pueda violar el protocolo de la AUF, confirmaron fuentes del club a Referí.

El plan de Nacional para evitar romper el protocolo de seguridad de la AUF

20241006 Hinchas, hinchada de Nacional. Clásico Torneo Clausura 2024, Nacional vs Peñarol (55).jpg Hinchada de Nacional. (Archivo) Foto: Inés Guimaraens

Desde el tricolor detallaron que la intención de la institución es "cumplir" con el protocolo de seguridad de la AUF a rajatabla, para que no se incumpla como sucedió en el Campeón del Siglo.

Para ello, en primera instancia conversaron con distintos "grupos" de la hinchada para dejar en claro que no se iba a permitir el ingreso de ningún elemento que no esté permitido.

Fuentes de Nacional indicaron que estos grupos entendieron que "no se iba a permitir absolutamente nada", aunque desde la institución son conscientes que después "hay gente que incumple".

Como principal medida de seguridad, Nacional "blindará" el Gran Parque Central desde este viernes. Habrá seguridad que no permitirá el ingreso de hinchas al estadio, al que solo podrán ingresar palquistas en horarios específicos y acompañados de funcionarios, para abastecer sus palcos con comidas y bebidas antes del partido.

Desde el club indicaron que estas medidas se sumarán al trabajo que realiza la Policía en los alrededores del estadio en los días previos al partido, para evitar cualquier disturbio o acciones de hinchas del clásico rival en la zona, como pintadas o distintos destrozos.

Los incidentes en los dos últimos clásicos disputados en el Gran Parque Central

En octubre de 2024, Nacional le ganó 2-1 a Peñarol por la fecha 6 del Torneo Clausura de 2024, con un gol sobre la hora del paraguayo Federico Santander.

Sin embargo, ese clásico es recordado por los distintos incidentes que ocasionó la barra brava de Nacional. La hinchada tricolor expuso varias banderas robadas a hinchas de Peñarol, y presentó varios elementos de pirotecnia.

Esta pirotecnia puso en peligro a dos jugadores de Nacional. Tras el gol de Santander, una bomba de estruendo fue lanzada al campo de juego y explotó cerca del argentino Gabriel Baez, que quedó tirado durante varios minutos.

20241006 Leodán González, árbitro. Clásico Torneo Clausura 2024, Nacional vs Peñarol (43).jpg Foto: Inés Guimaraens

Luego de que se volviera a disputar el partido, otra bomba explotó cerca de Lucas Sanabria, y también dejó al jugador tendido. Se terminaron disputando 19 minutos de adición antes del final del encuentro.

Por estos incidentes, la AUF sancionó a Nacional con dos partidos sin público locatario en el Parque Central. En esos encuentros el tricolor venció a Cerro 2-0 y a Deportivo Maldonado 5-2.

Meses después, en febrero de 2025, tricolores y carboneros volvieron a enfrentarse en el Parque por la segunda fecha del Torneo Apertura 2025, en un encuentro que terminó con empate 1-1.

A los 38 minutos de aquel partido, un hincha tricolor lanzó un encendedor desde la tribuna Atilio García que impactó en la cabeza del aurinegro Jaime Báez, cuando el futbolista iba a realizar un saque lateral. Tras recibir el impacto, el futbolista quedó tendido en el suelo y debió ingresar la sanidad de Peñarol a atenderlo.

Cuando el partido se iba a reanudar, una petaca de vidrio cayó entre Maximiliano Olivera, que esperaba la orden del árbitro Esteban Ostojich para sacar ese lateral, y Baez, que era atendido a un costado de la cancha.

Nacional Peñarol clásico Gran Parque Central Torneo Apertura Maximiliano Olivera le entrega a Ostojich una petaca de vidrio que cayó desde la tribuna.jpeg Maximiliano Olivera le entrega al árbitro Ostojich una petaca de vidrio que cayó desde la tribuna cuando el lateral aurinegro intentaba reponer un lateral FOTO: INÉS GUIMARAENS

Por este incidente Nacional debió jugar un nuevo partido a puertas cerradas. Lo cumplió en el Estadio Franzini ante River Plate, ya que se realizaron obras de reacondicionamiento del césped del Parque, y el encuentro terminó 3-3.