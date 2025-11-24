Se instruyó un expediente disciplinario a Peñarol por las irregularidades en el clásico y Javier Méndez recibió tres denuncias por su expulsión ante Nacional

Hinchas de Peñarol colgados al tejido, humo y paraguas abiertos: las razones por las que el partido demoró 16 minutos en comenzar

La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) le instruyó un expediente disciplinario a Peñarol por todas las irregularidades que tuvo el clásico de la primera final de la Liga AUF Uruguaya.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El pasado domingo, Peñarol recibió a Nacional en el Estadio Campeón del Siglo en la final de ida del torneo y logró un empate 2-2 luego de arrancar 2-0 abajo .

Los aurinegros recibieron varias denuncias, algunas por conductas descriptas en el artículo 5 del Código Disciplinario de la AUF que consagra la responsabilidad objetiva de los clubes y otras por violaciones al Protocolo de Seguridad.

Los equipos no salieron a la cancha hasta tanto no se cerraran los paraguas , se corrieran las banderas verticales y se bajaran de los tejidos una decena de hinchas enmascarados.

CLÁSICO Por octava vez en la historia, Peñarol le remontó a Nacional dos goles de diferencia en un clásico y por tercera vez lo hizo en una final por el Uruguayo

ATLETISMO Con la presencia de Emiliano Lasa y Déborah Rodríguez, Peñarol ganó la primera Copa Nacional de Clubes de Atletismo

Los paraguas, sin punta, estaban permitidos por el operativo de seguridad, siempre y cuando lo ameritaran las condiciones climáticas. El domingo no llovió y sin embargo, la tribuna Cataldi estaba atestada de paraguas.

También se lanzó humo, elemento prohibido en el marco de la prohibición general de pirotecnia, y se encendieron algunas bengalas en la tribuna.

Además, la hinchada de Peñarol volvió a llevar dos banderas que por su tamaño están prohibidas, ambas con la inscripción "Barra Ámsterdam".

El arranque del partido se demoró 16 minutos porque el operativo de seguridad quería que los paraguas se cerraran y las verticales se corrieran de modo tal que no quedara ningún hincha guarecido para poder cometer algún episodio violento.

En la Tribuna Henderson se registró un pequeño incidente entre dos personas del que resultó herida una mujer, pero después el partido transcurrió con normalidad, no se registraron hechos de violencia y ningún jugador ni dirigente de Nacional resultó atacado ni herido. El partido se jugó solo con hinchas locatarios.

Además, el Ministerio del Interior grabó a un barra de Peñarol encapuchado sacando materiales de una caja de madera colocada del lado externo de la Tribuna Cataldi.

Mirá en esta nota todas las multas que lleva acumuladas Peñarol en la temporada.

Instrucción para Javier Méndez por su expulsión

20251123 Javier Méndez y Eric Remedi Peñarol final de ida con Nacional Liga Auf Uruguaya 2025. Foto: Gastón Britos / Focouy Javier Méndez y Eric Remedi Foto: Gastón Britos / Focouy

Javier Méndez fue expulsado por el juez Javier Burgos y lo denunció por "juego brusco, desobediencias e injurias".

Fue muy notorio que al recibir la expulsión, Méndez se tapó la boca y le gritó algo que a Burgos no le gustó nada por lo que le hizo una clara seña que sus dichos habían quedado grabados en el monitoreo que se hace con el VAR.

Méndez pudo recibir roja directa a los 22' por una durísima plancha contra Gonzalo Carneiro pero recién fue expulsado a los 72' por doble amarilla.

Su caso fue instruido y la sanción se conocerá el próximo lunes.