Dólar
Compra 38,55 Venta 40,95

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / CLÁSICO

Se instruyó un expediente disciplinario a Peñarol por las irregularidades en el clásico y Javier Méndez recibió tres denuncias por su expulsión ante Nacional

La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol le instruyó un expediente disciplinario a Peñarol por todas las irregularidades que tuvo el clásico de la primera final de la Liga AUF Uruguaya

24 de noviembre 2025 - 22:18hs
Hinchas de Peñarol colgados al tejido, humo y paraguas abiertos: las razones por las que el partido demoró 16 minutos en comenzar

Hinchas de Peñarol colgados al tejido, humo y paraguas abiertos: las razones por las que el partido demoró 16 minutos en comenzar

FOTO: GASTÓN BRITOS / FOCOUY

La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) le instruyó un expediente disciplinario a Peñarol por todas las irregularidades que tuvo el clásico de la primera final de la Liga AUF Uruguaya.

Los aurinegros recibieron varias denuncias, algunas por conductas descriptas en el artículo 5 del Código Disciplinario de la AUF que consagra la responsabilidad objetiva de los clubes y otras por violaciones al Protocolo de Seguridad.

Franco Fumero, Flavia Lanza, Santiago Clark y Déborah Rodríguez 
ATLETISMO

Con la presencia de Emiliano Lasa y Déborah Rodríguez, Peñarol ganó la primera Copa Nacional de Clubes de Atletismo

Leonardo Fernández
CLÁSICO

Por octava vez en la historia, Peñarol le remontó a Nacional dos goles de diferencia en un clásico y por tercera vez lo hizo en una final por el Uruguayo

Los paraguas, sin punta, estaban permitidos por el operativo de seguridad, siempre y cuando lo ameritaran las condiciones climáticas. El domingo no llovió y sin embargo, la tribuna Cataldi estaba atestada de paraguas.

También se lanzó humo, elemento prohibido en el marco de la prohibición general de pirotecnia, y se encendieron algunas bengalas en la tribuna.

Además, la hinchada de Peñarol volvió a llevar dos banderas que por su tamaño están prohibidas, ambas con la inscripción "Barra Ámsterdam".

El arranque del partido se demoró 16 minutos porque el operativo de seguridad quería que los paraguas se cerraran y las verticales se corrieran de modo tal que no quedara ningún hincha guarecido para poder cometer algún episodio violento.

En la Tribuna Henderson se registró un pequeño incidente entre dos personas del que resultó herida una mujer, pero después el partido transcurrió con normalidad, no se registraron hechos de violencia y ningún jugador ni dirigente de Nacional resultó atacado ni herido. El partido se jugó solo con hinchas locatarios.

Además, el Ministerio del Interior grabó a un barra de Peñarol encapuchado sacando materiales de una caja de madera colocada del lado externo de la Tribuna Cataldi.

Mirá en esta nota todas las multas que lleva acumuladas Peñarol en la temporada.

Instrucción para Javier Méndez por su expulsión

20251123 Javier Méndez y Eric Remedi Peñarol final de ida con Nacional Liga Auf Uruguaya 2025. Foto: Gastón Britos / Focouy
Javier Méndez y Eric Remedi

Javier Méndez y Eric Remedi

Javier Méndez fue expulsado por el juez Javier Burgos y lo denunció por "juego brusco, desobediencias e injurias".

Fue muy notorio que al recibir la expulsión, Méndez se tapó la boca y le gritó algo que a Burgos no le gustó nada por lo que le hizo una clara seña que sus dichos habían quedado grabados en el monitoreo que se hace con el VAR.

Méndez pudo recibir roja directa a los 22' por una durísima plancha contra Gonzalo Carneiro pero recién fue expulsado a los 72' por doble amarilla.

Su caso fue instruido y la sanción se conocerá el próximo lunes.

Temas:

Peñarol Nacional Javier Méndez Liga AUF Uruguaya

Seguí leyendo

Las más leídas

El video de la caja en la tribuna de Peñarol de la que los hinchas sacaron objetos
FÚTBOL URUGUAYO

El video de la caja en la tribuna de Peñarol de la que los hinchas sacaron objetos prohibidos, que estaban escondidos, lo que fue captado por cámaras del Ministerio del Interior

Luis Suárez y Telasco Segovia tras el triunfo 4-0 ante Cincinatti
URUGUAYOS

Luis Suárez perdió la titularidad en Inter Miami: "Sacar un jugador que ha hecho 600 goles no es fácil", dijo Mascherano tras el 4-0 a Cincinatti

Marcelo Bielsa en conferencia de prensa 
SELECCIÓN URUGUAYA

"Marcelo Bielsa quiere a la selección como todos nosotros": Homenchenko habló sobre el entrenador y cómo fue el ambiente de la celeste en la última convocatoria

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
PEÑAROL

Ignacio Ruglio: el "intercambio" de Sebastián Eguren en el túnel, los paraguas "inofensivos" y la "rigurosidad" que espera en el Parque Central donde "ha caído de todo a la cancha"

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos