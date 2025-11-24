Se instruyó un expediente disciplinario a Peñarol por las irregularidades en el clásico y Javier Méndez recibió tres denuncias por su expulsión ante Nacional
La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol le instruyó un expediente disciplinario a Peñarol por todas las irregularidades que tuvo el clásico de la primera final de la Liga AUF Uruguaya
24 de noviembre 2025 - 22:18hs
FOTO: GASTÓN BRITOS / FOCOUY
La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) le instruyó un expediente disciplinario a Peñarol por todas las irregularidades que tuvo el clásico de la primera final de la Liga AUF Uruguaya.
Los aurinegros recibieron varias denuncias, algunas por conductas descriptas en el artículo 5 del Código Disciplinario de la AUF que consagra la responsabilidad objetiva de los clubes y otras por violaciones al Protocolo de Seguridad.
Los paraguas, sin punta, estaban permitidos por el operativo de seguridad, siempre y cuando lo ameritaran las condiciones climáticas. El domingo no llovió y sin embargo, la tribuna Cataldi estaba atestada de paraguas.
También se lanzó humo, elemento prohibido en el marco de la prohibición general de pirotecnia, y se encendieron algunas bengalas en la tribuna.
Además, la hinchada de Peñarol volvió a llevar dos banderas que por su tamaño están prohibidas, ambas con la inscripción "Barra Ámsterdam".
El arranque del partido se demoró 16 minutos porque el operativo de seguridad quería que los paraguas se cerraran y las verticales se corrieran de modo tal que no quedara ningún hincha guarecido para poder cometer algún episodio violento.
En la Tribuna Henderson se registró un pequeño incidente entre dos personas del que resultó herida una mujer, pero después el partido transcurrió con normalidad, no se registraron hechos de violencia y ningún jugador ni dirigente de Nacional resultó atacado ni herido. El partido se jugó solo con hinchas locatarios.
Javier Méndez fue expulsado por el juez Javier Burgos y lo denunció por "juego brusco, desobediencias e injurias".
Fue muy notorio que al recibir la expulsión, Méndez se tapó la boca y le gritó algo que a Burgos no le gustó nada por lo que le hizo una clara seña que sus dichos habían quedado grabados en el monitoreo que se hace con el VAR.