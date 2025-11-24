Dólar
SELECCIÓN URUGUAYA

"Marcelo Bielsa quiere a la selección como todos nosotros": Homenchenko habló sobre el entrenador y cómo fue el ambiente de la celeste en la última convocatoria

“Marcelo me dijo el último día, antes de venir, que no me quería llevar para hacerme perder de tiempo", repasó el jugador

24 de noviembre 2025 - 11:48hs
Marcelo Bielsa en conferencia de prensa&nbsp;

Marcelo Bielsa en conferencia de prensa 

Foto: Gastón Britos / FocoUy
Santiago Homenchenko en el Campeón del Siglo junto a familia y amigos

El volante y defensa Santiago Homenchenko, quien estuvo convocado a los últimos partidos de la selección uruguaya, señaló que el entrenador Marcelo Bielsa “quiere” al combinado como todos los futbolistas celestes.

El jugador estuvo este domingo en el Campeón del Siglo para ver el partido entre Peñarol, club del que es hincha, y Nacional y habló con los medios en la previa del clásico.

Santiago Homenchenko en la selección uruguaya de Marcelo Bielsa
Homenchenko estuvo a la orden en el primer partido ante México y luego fue desafectado por el DT antes del partido ante Estados Unidos.

El volante valoró su experiencia al estar citado por primera vez a la selección mayor. “Bien, contento, compartí con gente que siempre mire en la tele”, dijo, mencionando a Nahitan Nández, uno de sus ídolos con pasado en Peñarol. “Momentos lindos vividos, sueños de chico”, comentó.

Bielsa ya no tiene un cheque en blanco en la selección uruguaya: el respaldo de Alonso, la crisis que vive con los futbolistas y las horas claves para terminar de zurcir

Tímido, tóxico, no humano y generador de tensiones: el crudo perfil que elaboró Marcelo Bielsa sobre Marcelo Bielsa

Sobre su paso por la selección, reconoció que quedó “con ganas de jugar”.

Pero explicó que Bielsa le comentó por qué no lo iba a tener en cuenta para el partido ante EEUU, y lo entendió.

“Marcelo me dijo el último día, antes de venir, que me venga, que no me quería llevar para hacerme perder de tiempo, que iba a llevar a Santi Bueno. Y para no hacerme ir hasta allá, que me venga a disfrutar mi familia”, señaló. “Me puso contento, vino, me lo dijo, me dio la mano”.

Marcelo Bielsa en conferencia de prensa
Sobre la conferencia de Bielsa, dijo: “La miré toda”. “Yo ya lo esperaba, porque sabía que si él se tomó el tiempo, era porque quería responder las dudas de la gente. Y la gente e ese nivel lo tiene que hacer y lo tiene que hacer como lo hizo”, agregó. “Después, con el diario del lunes, ‘perdió Uruguay, está todo mal’, pero es fútbol, es su folclore”.

“Marcelo quiere a la selección como todos nosotros, obviamente, después, las criticas siempre van estar, está bueno que pase porque nos tienen que exigir”, sostuvo.

Santiago Homenchenko en el Campeón del Siglo junto a familia y amigos
Consultado por si estaba mal el grupo y el ambiente, dijo que “no”. “Yo estuve 10 días. Pero no, yo cuando llegué, al segundo día estaba tomando mate con Nahitan, Josema me hablaba como si me conociera de toda la vida, me traje el short de Bentancur… Los uruguayos tenemos, eso, que a donde vayas te vas a sentir cómo. Entonces, no, te puedo decir que no a eso”.

