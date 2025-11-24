Jadson Viera y las bajas de Peñarol: "En una final no hay que subestimar absolutamente nada"; mirá el video

¿Qué partido se imagina en el Parque?
“Bueno, para mí ha sido, no un cambio (pasar de Boston River a Nacional), pero sí de mucha intensidad. Pero estoy feliz. Estoy feliz de estar acá, disfruto, estoy todo el día acá, entre los que es Primera e inferiores, disfruto de estar acá adentro. Puede ser un partido que se dé igual, pero yo creo que nosotros seguramente puede ser que presionemos un poco más también. Sí, con equilibrio, porque al ser una final. Y después con la gente, agradecimiento, en el día a día, el banderazo... No es el esfuerzo de la gente, la gente también está disfrutando todo eso. Yo creo que el primer tiempo de ayer confirmó un montón de cosas que venimos visualizando en el día a día, que yo venía sintiendo también. Y entonces en eso estamos, ilusionados, juntos, unidos. Y, en definitiva, se puede dar un partido igual, diferente. La idea, sí, es tratar que esos 45 minutos sean cada vez más largos. Por eso también la estrategia de la parte física también la estamos ajustando día a día. Pero, en definitiva, estamos en casi con nuestra gente. O sea, la obligación en este sentido es que cada uno esté concentrado y de lo mejor. Después, cuanto a eso, el resultado se va a dar solo porque estamos con mucha confianza”.