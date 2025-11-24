Dólar
Jadson Viera y las bajas de Peñarol: "En una final no hay que subestimar absolutamente nada"; mirá el video

El entrenador de Nacional habló en conferencia de prensa tras el empate de Nacional ante Peñarol en el Campeón del Siglo; mirá el video

24 de noviembre 2025 - 12:22hs

EN VIVO

Embed - Conferencia de prensa Jadson Viera | Club Nacional de Football

El entrenador de Nacional, Jadson Viera, habló en conferencia de prensa tras el empate de Nacional ante Peñarol en el Campeón del Siglo por la primera final de la Liga AUF Uruguaya.

Conferencia de Jadson Viera:

Las bajas de Peñarol, ¿es una ventaja para Nacional?

"Para nada. Cero, cero. Porque nos pasó también esta semana de no tener a ningún jugador y en una final no hay que subestimar absolutamente nada. Entonces seguramente pensarán lo que hacer, tema de ellos. Yo en eso no cambio en absoluto el partido que vamos a jugar".

¿Cuánto pesa ese festejo que tuvo Flavio Perchman cuando se sorteó que la segunda final era de local?

“No sé qué festejo hizo, pero sé ve que tenía pensado algo él, no tengo idea. No estuve preocupado por el hecho de dónde era el partido, sí en el partido en sí. Pero estar con nuestra gente siempre es lo más lindo. La verdad es que siempre es lo más lindo. Va a haber gente adentro de la cancha, afuera de la cancha, van a estar por todos lados... Están acá en Los Céspedes con nosotros en el día a día. Y, en definitiva, no es una presión. Y sí un jugador más que vamos a tener en 100 minutos de partido”.

¿Cómo está Juan Cruz De los Santos? ¿Maxi Gómez está en condiciones, cuánto lo complicó el estado gripal que tuvo?

“Bueno, siempre perder a un jugador, sobre todo por eso... La verdad que (Gómez) hizo un esfuerzo bárbaro por estar. La verdad que pudimos mantener bastante en secreto lo que fue su estado, pero ayer quiso estar, confié plenamente en él. Y bueno, esta semana van a estar todos. No hay mañana. Esta semana, como ya le dije, todo el cuidado, todo lo que pueden hacer, nosotros ya hoy con la parte de recuperación, ya con algunas cosas nuevas que trajimos también al club. Y no hay mañana. No hay dolor, no hay malestar, no hay dolor de cabeza, no hay nada. Hay una ilusión de todos de querer estar en este partido. Y yo feliz de la vida y de tener a todos".

Esto incluye que Juan Cruz está...

“Sí están todos, él también está”.

¿Qué sensaciones tiene antes de la segunda final y la posibilidad de ser campeón?

“La verdad las sensaciones de hoy de planificar bien, obviamente que está ahí, es el último partido, pero hoy me tienen muy preocupado lo que es planificar bien, de poner a punto a todos los jugadores, entrenar. Voy a venir acá a hacer una parte de recuperación con los que tuvieron menos minutos también, ya ir dando una idea de lo que vamos a hacer el fin de semana. Eso es lo que me tiene preocupado. Y bueno, en eso estoy dedicando prácticamente todo mi tiempo, para sacar conclusiones. Realmente que las soluciones están, por algo estamos en Nacional, entonces eso está siempre de día uno. Pero lo otro con tranquilidad y tratando de ir mejorando todo”.

¿Qué partido se imagina en el Parque?

“Bueno, para mí ha sido, no un cambio (pasar de Boston River a Nacional), pero sí de mucha intensidad. Pero estoy feliz. Estoy feliz de estar acá, disfruto, estoy todo el día acá, entre los que es Primera e inferiores, disfruto de estar acá adentro. Puede ser un partido que se dé igual, pero yo creo que nosotros seguramente puede ser que presionemos un poco más también. Sí, con equilibrio, porque al ser una final. Y después con la gente, agradecimiento, en el día a día, el banderazo... No es el esfuerzo de la gente, la gente también está disfrutando todo eso. Yo creo que el primer tiempo de ayer confirmó un montón de cosas que venimos visualizando en el día a día, que yo venía sintiendo también. Y entonces en eso estamos, ilusionados, juntos, unidos. Y, en definitiva, se puede dar un partido igual, diferente. La idea, sí, es tratar que esos 45 minutos sean cada vez más largos. Por eso también la estrategia de la parte física también la estamos ajustando día a día. Pero, en definitiva, estamos en casi con nuestra gente. O sea, la obligación en este sentido es que cada uno esté concentrado y de lo mejor. Después, cuanto a eso, el resultado se va a dar solo porque estamos con mucha confianza”.

Sobre Nicolás López: ¿Cómo se hace para llegar o hablar con un jugador que, desde el punto de vista estadístico, es el goleador de la Nacional y tal vez uno de los jugadores más importantes de toda la liga?

“Con sinceridad. Y con las cosas claras. O sea, hablé y puede ser difícil o no de entender. Obviamente que es nuestro goleador y también el gran compromiso que tiene con todo esto. En partidos anteriores ha hecho un esfuerzo bárbaro, un poco por su lesión en el tobillo, que ya está bien. Entonces, bueno, visualicé una cierta situación del partido que la entendió, que aportó y, en definitiva, es esto, que cada uno aporte lo suyo porque el resultado final, en definitiva, es la que trata, que todos ganemos. Felicitarlo por esa parte y bueno, pues uno más del plantel, obviamente con experiencia y con gol, y que está sumando para la causa”.

¿Hubo control antidoping este domingo?

"No, no".

¿Cuáles son esos ajustes para que a Nacional no se le escape un 2 -0, como se le escapó ayer?

“Bueno, se lo voy a comentar más a los jugadores, esos ajustes. Pero, bueno, en partidos y en finales siempre hay cosas por mejorar. También en el primer tiempo que se hicieron bien las cosas, hay cosas que podemos ir mejorando. Pero bueno, son finales, ¿no? Detalles, como les comenté, de lo que es también el balón parado. Ellos están también conscientes de todo lo que nos estamos jugando y también están conscientes de que tenemos que mejorar. Pero en definitiva, resaltar lo bien que se hicieron las cosas, que el grupo también está muy comprometido con todo esto y ajustar algunas cosas para el fin de semana y también nos sentimos cómodos jugando en casa”.

¿Cómo vio el cambio tan brusco de un tiempo a otro? Nacional pasó de dominador a, en un momento, sometido por Peñarol. ¿Si fue una decisión suya tirar un poco más el equipo atrás o fue Peñarol que lo fue llevando o una mezcla de las dos?

“Bueno, es una final, ¿no? Creo que fue un primer tiempo que lo teníamos prácticamente controlado. Siempre un gol en el final lo puede agrandar un poco más al rival. Obviamente que tienen jugadores de jerarquía también. La idea no fue esa, pero bueno, en definitiva son situaciones que pasan en los partidos. Entonces, bueno, tratar de sacar conclusiones. Los felicité, la verdad, porque se demostró prácticamente en 45 minutos lo que uno pretende. Tratar de esta semana que el tiempo sea más largo. Obviamente que llegamos en igualdad de condiciones en un partido tan importante. Obviamente que con nuestra gente, que en esto estamos juntos, que estas fueron mis palabras desde que llegué. El mejor equipo del año, la gente nos ha acompañado, ha estado con nosotros siempre. Bueno, la verdad tenemos que, sí tener la tranquilidad de esta semana, porque pasó de la semana pasada, parecía que estaba todo perdido. A tener un equilibrio esta semana, que no se ganó absolutamente nada. Pero yo creo que se confirmaron un montón de cosas, sobre todo el crecimiento del equipo”.

¿Cuánto cambio la planificación el gol de Arezo en el 2-1?

“No es que me cambió, sino que quería decir a los jugadores que estabamos haciendo bien las cosas. También estamos viviendo situaciones muy al límite, jugadores viviendo todo eso por primera vez. Entonces pasé de darles tranquilidad, sí, nos costó sobre todo tener un poco más la pelota para encontrar algunos espacios que les había comentado. Nos tocó defender que son parte de, y en definitiva creo que fue un tiempo para cada uno, una pelota en el palo también para cada uno en el segundo tiempo. De repente podía haber ajustado algo para pasar esos 10 minutos que lo tenía pensado, pero también visualizaba una parte interesante del partido en la parte ofensiva. Pero bueno, se dio un poco así el partido y siempre lo que le dije es que estuvieran tranquilos porque estaban haciendo bien las cosas”.

La expulsión de Villalba

“Nada, obviamente, si ya se perdía el partido con la tarjeta, las pulsaciones, y bueno, después obviamente no estaba bien él, pero como yo le dije: ‘Quedate tranquilo que ahora vas a aportar de otro lado’. Porque en definitiva acá, cuando ganamos, ganamos todos. Así que hoy estuvo bien, el equipo está bien, en definitiva seguimos sumando buenas entrenamiento en la semana”.

El gol del descuento de Peñarol de pelota quieta

"Es algo que voy a ir mejorando. Yo creo que venimos con un porcentaje que no nos está agradando mucho. Sobre todo desde algo que ya venía en ellos acostumbrados. Pero bueno, la verdad que Leo (Fernández), yo creo que también ayer estuvo bien en los parados y todo eso. Pero bueno, nosotros y en el tiempo que tengo, también esas cosas tengo que ir ajustando. Pero en definitiva después el equipo estuvo bien sobre esa función del balón parado pero bueno es algo a pensar de cada fin de semana”.

¿Qué se jugaba al dejar afuera a Maxi Gómez y Nico López?

“Es un grupo, estamos todos para sumar, la estrategia es clara. En este caso, Maxi no tuvo, de repente, una buena semana. Diente también estuve hablando con él. Y en definitiva hay que prevalecer lo que es el fútbol y la estrategia del partido. Pero los tengo a todos a la orden y ahora a pensar en el partido de la próxima semana”.

La jugada de Javier Méndez, si debió ser expulsado

"La jugada en el momento me parecía que se podía haber revisado y con eso yo creo que se podía haber tomado una decisión de expulsión, pero bueno no condicionó en definitiva. Obviamente que siempre tener uno de más es siempre mejor, pero en definitiva no condicionó porque el equipo estaba bien. Obviamente que revisándola bien como tiene que ser seguramente puede haber sido una expulsión, pero no condicionó absolutamente nada".

La decisión de Ebere y Carneiro como titulares

"Tuve la decisión de tener a los dos (Ebere y Carneiro) pensando un poco en el partido y la estrategia del partido, pensando un poco lo que pasó en el primer tiempo, de aprovechar esos espacios y con ellos que también se entienden y nos iban a aportar mucho”.

Lo que le dejó el partido clásico

"Fue un partido parejo. En el primer tiempo salió lo planeado, sabiendo las característica del equipo rival. Ese gol sobre el final era algo podía pasar, porque tienen un porcentaje alto de goles sobre el final. El primer tiempo fue muy bueno. El segundo tiempo nos costó un poco más, sobre todo tener un poco más la pelota. Pero teníamos que pasar este partido, confirmar un montón de cosas que el equipo está en un crecimiento espectacular".

El DT de Nacional habla en Los Céspedes

Desde la hora 12:30, el entrenador tricolor atenderá a la prensa en la Ciudad Deportiva Los Céspedes, luego del empate 2-2 ante Peñarol por la final de ida de la Liga AUF Uruguaya.

