Jadson Viera y las bajas de Peñarol: "En una final no hay que subestimar absolutamente nada"; mirá el video

Live Blog Post

¿Cómo está Juan Cruz De los Santos? ¿Maxi Gómez está en condiciones, cuánto lo complicó el estado gripal que tuvo?

“Bueno, siempre perder a un jugador, sobre todo por eso... La verdad que (Gómez) hizo un esfuerzo bárbaro por estar. La verdad que pudimos mantener bastante en secreto lo que fue su estado, pero ayer quiso estar, confié plenamente en él. Y bueno, esta semana van a estar todos. No hay mañana. Esta semana, como ya le dije, todo el cuidado, todo lo que pueden hacer, nosotros ya hoy con la parte de recuperación, ya con algunas cosas nuevas que trajimos también al club. Y no hay mañana. No hay dolor, no hay malestar, no hay dolor de cabeza, no hay nada. Hay una ilusión de todos de querer estar en este partido. Y yo feliz de la vida y de tener a todos".

Esto incluye que Juan Cruz está...

“Sí están todos, él también está”.