Cómo se define el título de la Liga AUF Uruguaya 2025 entre Nacional y Peñarol el próximo domingo en el Gran Parque Central; las entradas están agotadas

Juan Cruz De los Santos de Nacional ante Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya

Tras un clásico que terminó 2-2 y tuvo de todo este domingo en el Campeón del Siglo, las finales de la Liga AUF Uruguaya 2025 se cerrarán el próximo domingo 30 de noviembre en el Gran Parque Central en el segundo partido que Nacional y Peñarol jugarán en esta definición.

Para ese partido los hinchas de Nacional agotaron el jueves todas las entradas .

El partido del próximo domingo comenzará a la hora 16.30 en el estadio de los tricolores, al que solo asistirán hinchas albos y los aurinegros concurrirán con una delegación de 90 personas, incluidos los futbolistas, como ocurrió este domingo con Nacional en el Campeón del Siglo.

El 2-2 de este domingo dejó la serie abierta , aunque con ventaja para los albos que definen como locales.

Además, Peñarol perdió a casi toda la defensa porque no tendrá en la revancha a Javier Méndez (expulsado), Lucas Hernández (lesionado), Nahuel Herrera (lesionado) y Pedro Milans (lesionado).

¿Cómo se define el próximo domingo?

Será campeón el que más puntos acumule en los dos partidos finales.

Si al cabo de los 90 minutos hay un ganador, será campeón.

Si empatan en los 90 minutos, jugarán un alargue y si se mantiene la igualdad la definición se extenderá a penales.