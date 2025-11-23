Dólar
El Observador / Fútbol / FINALES DE LA LIGA URUGUAYA

Cómo se define el título de la Liga AUF Uruguaya 2025 entre Nacional y Peñarol el próximo domingo en el Gran Parque Central; las entradas están agotadas

Nacional recibirá el próximo domingo a Peñarol en el Gran Parque Central en el partido que definirá quién será el campeón de la temporada 2025 en el fútbol uruguayo

23 de noviembre 2025 - 19:31hs
Juan Cruz De los Santos de Nacional ante Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya

Juan Cruz De los Santos de Nacional ante Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya

FOTO: Gastón Britos/FocoUy

Tras un clásico que terminó 2-2 y tuvo de todo este domingo en el Campeón del Siglo, las finales de la Liga AUF Uruguaya 2025 se cerrarán el próximo domingo 30 de noviembre en el Gran Parque Central en el segundo partido que Nacional y Peñarol jugarán en esta definición.

El partido del próximo domingo comenzará a la hora 16.30 en el estadio de los tricolores, al que solo asistirán hinchas albos y los aurinegros concurrirán con una delegación de 90 personas, incluidos los futbolistas, como ocurrió este domingo con Nacional en el Campeón del Siglo.

El 2-2 de este domingo dejó la serie abierta, aunque con ventaja para los albos que definen como locales.

Leonardo Fernández de Peñarol celebra su golazo ante Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya
LIGA AUF URUGUAYA

Peñarol 2-2 Nacional: el equipo de Diego Aguirre levantó un 0-2 tras pésimos 45 minutos, pero su rival sacó un gran resultado de visita en la primera final de la Liga AUF Uruguaya

El equipo titular de Nacional que comenzó jugando el clásico en el Campeón del Siglo por la primera final de la Liga AUF Uruguaya
FINALES DE LA LIGA URUGUAYA

Uno por uno de Nacional en el clásico en el Campeón del Siglo: Ebere los enloqueció, pero no fue suficiente, y sorprendentemente Mejía jugó mal

Además, Peñarol perdió a casi toda la defensa porque no tendrá en la revancha a Javier Méndez (expulsado), Lucas Hernández (lesionado), Nahuel Herrera (lesionado) y Pedro Milans (lesionado).

¿Cómo se define el próximo domingo?

Será campeón el que más puntos acumule en los dos partidos finales.

Si al cabo de los 90 minutos hay un ganador, será campeón.

Si empatan en los 90 minutos, jugarán un alargue y si se mantiene la igualdad la definición se extenderá a penales.

Liga AUF Uruguaya Nacional Peñarol

