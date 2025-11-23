La otra final que jugaron en el Campeón del Siglo: el día que la seguridad de la AUF estableció que los hinchas no son los que deciden las reglas en las tribunas

Hinchas de Peñarol colgados al tejido, humo y paraguas abiertos: las razones por las que el partido demoró 16 minutos en comenzar

Hasta la final del Torneo Intermedio de este año el fútbol había acostumbrado a sus hinchas a que las reglas en las tribunas las establecían los violentos . Se había establecido como una práctica natural que volaran bengalas náuticas de una tribuna a la otra. Las banderas gigantes servían para ocultar a los delincuentes, que hacían lo que querían porque no podían ser identificados por las cámaras.

Desde el grave episodio que casi le cuesta la vida a un funcionario de seguridad ubicado en la Tribuna América en el clásico del 6 de julio, cambiaron drásticamente las reglas de convivencia en las tribunas, y este domingo en el Campeón del Siglo la seguridad de la AUF y el Ministerio del Interior volvieron a establecer que no son los hinchas los que deciden las normas, sino que son los que deben acatar las decisiones de los organizadores del espectáculo.

Este cambio para los habitantes de las tribunas tuvo como primera medida en el Clausura sanciones más duras de los tribunales a quienes no cumple con el manual de competiciones y sus protocolos. Sistemáticamente Nacional y Peñarol pagan multas que ya suman millones de pesos.

Por exigencia del Ministerio del Interior, no hay más banderas gigantes para que se escondan los hinchas. Los violentos ya no tienen donde escudarse.

FINALES DE LA LIGA URUGUAYA Los cambios de Jadson Viera que desnudaron una realidad en Nacional: Nico López no puede ser titular y Carneiro le pelea un lugar a Maxi Gómez

LIGA AUF URUGUAYA Peñarol 2-2 Nacional: el equipo de Diego Aguirre levantó un 0-2 tras pésimos 45 minutos, pero su rival sacó un gran resultado de visita en la primera final de la Liga AUF Uruguaya

Este domingo en el Campeón del Siglo, en donde Peñarol y Nacional igualaron 2-2, los hinchas intentaron volver a tener el control de la organización y la AUF se plantó.

Peñarol vs Nacional primera final de la Liga AUF Uruguaya en el Campeón del Siglo banderas gigantes FOTO: GASTÓN BRITOS / FOCOUY

El partido debía comenzar puntualmente a la hora 16.30.

Sin embargo, como establece el protocolo de seguridad, los equipos no salieron a la cancha hasta que quitaran todas las banderas gigantes, cerraran los paraguas (atrás de los cuales se pueden esconder los violentos) y se bajaran de los tejidos una decena de hinchas enmascarados.

Peñarol vs Nacional primera final de la Liga AUF Uruguaya en el Campeón del Siglo hinchas de Peñarol paraguas FOTO: GASTÓN BRITOS / FOCOUY

La salida de los equipos se demoró 11 minutos (16.41) y el partido comenzó a la hora 16.46.

Peñarol vs Nacional primera final de la Liga AUF Uruguaya en el Campeón del Siglo seguridad El comienzo del partido se demoró 16 minutos por los hinchas de Peñarol FOTO: GASTÓN BRITOS / FOCOUY

En ese tiempo de espera fue suficiente para que se pudiera ver la molestia del entrenador de Peñarol, Diego Aguirre, quien estaba en la cancha esperando a los jugadores.

20251123 Diego Aguirre Peñarol Nacional primera final Liga AUF Uruguaya 2025. Foto: Gastón Britos / Focouy Diego Aguirre Foto: Gastón Britos / Focouy

Cuando los equipos no entraban, a través de la transmisión de la televisión se vio a Aguirre reclamar: “¡Por un paragua!”.

En realidad la decisión fue más que por un paragua, se trata de un cambio en las costumbres de los hinchas, un cambio cultural, para que la tribuna vuelva a ser ocupada por los hinchas que necesita el fútbol y no por los violentos.

Posiblemente Aguirre desconoce que los paraguas y las banderas, así sea una, son el lugar que los violentos buscan para esconderse y provocar el caos y el miedo en las tribunas.

También el relator de la transmisión de Disney+, Leonardo Rodríguez, dejó está frase en medio de la larga espera y cuando contemplaba que los equipos no salían al campo: “¡Qué difícil se va a hacer esto!”.

Peñarol vs Nacional primera final de la Liga AUF Uruguaya en el Campeón del Siglo hinchas de Peñarol en el tejido Hinchas de Peñarol colgados del tejido y bengalas, la nota negativa en el Campeón del Siglo FOTO: GASTÓN BRITOS / FOCOUY

Sin medidas como las que decidieron este domingo no podrán terminar de expulsar a los hinchas que el fútbol no necesita.

El fútbol dio este domingo otro paso para acerarse al objetivo de llenar la tribuna con los verdaderos espectadores, aunque Peñarol volverá a pagar multas por el retraso en el comienzo del partido, la bengala que encendieron y los protocolos que los hinchas vulneraron.

Es cierto que el partido empezó 16 minutos tarde, pero los hinchas siguen recibiendo señales en un solo sentido. Entonces, después de la espera y con las tribunas en orden, se jugó la primera final, y protagonizaron un partido cargado de emociones que se resolvió con empate.

El domingo, en la segunda final, será el turno de los hinchas de Nacional en el Gran Parque Central. Los dirigentes tricolores tienen tareas en la semana para explicar a sus espectadores cuál es el marco que tendrá que existir en las tribunas.