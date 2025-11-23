Los goles del clásico que Peñarol y Nacional empataron 2-2 en la ida de las finales de la Liga AUF Uruguaya

Emanuel Gularte de Peñarol ante Christian Ebere de Nacional en la final de la Liga AUF Uruguaya

Peñarol rescató un empate con Nacional en la final de ida de la Liga AUF Uruguaya en el primer capítulo de una definición de 180 minutos. Los tricolores arrancaron mucho mejor el clásico , pero los aurinegros levantaron un 0-2 transformándolo en un 2-2 con el que mantienen sus esperanzas.

Nacional se adelantó con un gol de Juan Cruz De los Santos , con asistencia de Chistian Ebere, luego de un grosero error en salida de Peñarol donde fallaron, en orden ascendente, Maximiliano Olivera, Ignacio Sosa y Eric Remedi.

El segundo gol fue de Gonzalo Carneiro , luego de un error insólito de Javier Méndez quien fue a ventar una pelota, le dio al aire y todavía se cayó.

Tras jugar un pésimo primer tiempo, Peñarol descontó con gol de Matías Arezo , de cabeza, tras centro de Leonardo Fernández.

El 10 fue la gran figura del segundo tiempo y logró empatar con un remate de larga distancia donde contó con la complicidad de Luis Mejía.

Peñarol fue más e hizo méritos para ganarlo, pero el palo le devolvió un tiro libre de Fernández.

Nacional levantó al final con los ingresos de Maximiliano Gómez, que le permitió al equipo salir de la cueva tirándole pelotazos largos, y del Diente Nicolás López, que tuvo una chance clara para ganar el clásico tras un error también insólito de Brayan Cortés.

Peñarol terminó con 10 jugadores por expulsión de Javier Méndez, quien debió haber visto roja 50 minutos antes, por un duro planchazo al tobillo de Gonzalo Carneiro.

Al final del partido, donde jugadores de ambos equipos intercambiaron palabras insultantes, fue expulsado Lucas Villalba, quien en cancha había recibido la quinta amarilla que ya lo inhabilitaba para jugar la decisiva revancha que se llevará a cabo el domingo 30 de noviembre a la hora 16.30 en el Gran Parque Central.