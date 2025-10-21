Peñarol y Nacional multados otra vez por el comportamiento de sus hinchas, ahora por cánticos violentos: ¿cuánto pagaron por sanciones en 2025?

Nacional y Peñarol volvieron a ser sancionados por la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ), esta vez por cánticos violentos en sus partidos por la fecha 12 del Torneo Clausura , en la que el tricolor se enfrentó a Miramar Misiones y el carbonero a Wanderers.

En el boletín de la comisión, difundido este martes, los grandes aparecen multados por "cánticos" , dentro de las sanciones correspondientes a la "responsabilidad objetiva de los clubes" y dentro del Protocolo de Seguridad de la AUF referente a las hinchadas. Ambos clubes deberán pagar 15 UR ($ 27.580) cada uno.

En lo que va de 2025, tanto Nacional como Peñarol tuvieron que pagar miles de dólares en multas debido a diferentes situaciones de violencia provocadas por sus parciales.

En lo que respecta al carbonero, esta es su sexta multa en los últimos siete partidos de la Liga AUF Uruguaya. Además tiene un expediente abierto por lo ocurrido en la semifinal de la Copa AUF Uruguay ante Defensor Sporting. Nacional acumula su segunda sanción económica consecutiva .

Comparativa de las multas y sanciones entre Nacional y Peñarol en 2025

Torneo/Situación Nacional Peñarol Quita de puntos 3 0 Partidos a puertas cerradas 5 6 Multas por Copa Libertadores US$ 53.000 US$ 200.000 Multas por Supercopa Uruguaya $ 436.063 $ 0 Multas por Torneo Apertura $ 0 $ 0 Multas por Torneo Intermedio $ 0 $ 219.487 Multas por Torneo Clausura $ 110.265 $ 790.006 Total de multas US$ 66.949 US$ 224.561

Peñarol superó el millón de pesos en multas en 2025

Tras el partido contra Miramar Misiones por la fecha 11 del Torneo Clausura, disputado en el Silvestre Landoni de Durazno, Peñarol recibió una multa de 100 UR ($ 183.864) debido a que los parciales carboneros no respetaron el Protocolo de Seguridad y desplegaron una bandera mayor a un metro por dos metros, lo que actualmente está prohibido, al igual que prender bengalas.

Bandera y pirotecnia en la hinchada de Peñarol en Durazno Bandera y pirotecnia en la hinchada de Peñarol en Durazno VTV

En la fecha 10 contra Danubio fue multado con 90 UR ($ 165.478) por ingresar banderas mayores a lo reglamentario y por cánticos violentos.

En la fecha 9 fue sancionado con 75 UR ($ 137.695) por prender bengalas y fuegos artificiales contra Cerro Largo.

En la 8, contra Juventud, la multa de 50 UR ($ 91.796) fue por ingresar una bandera con una medida mayor a la permitida.

Dos fechas antes, en la 6, contra Plaza Colonia, el carbonero recibió otras dos sanciones: por la primera por una petaca que lanzaron a la cancha, recibió una multa de 75 UR ($ 137.695); la segunda por colgar una bandera gigante que le valió una sanción de 25 UR ($ 45.898).

A esto se suma que en la final del Torneo Intermedio, hinchas de Peñarol agredieron a un funcionario policial y también lanzaron una bengala contra la Tribuna Colombes. Por esto Peñarol fue multado con 120 UR ($ 219,487).

Sumado a la sanción por los cánticos en el partido contra Wanderers el último domingo, Peñarol alcanzó $ 1.009.493 en multas desde el Torneo Intermedio, lo que equivale a unos US$ 24.562.

También Peñarol fue multado en la Copa Libertadores, en el partido de octavos de final ante Racing argentino. En la ida en el Campeón del Siglo US$ 180.000 por cánticos racistas, banderas y bengalas, y en la revancha en Buenos Aires con US$ 20.000 porque se subieron a los tejidos.

En los tres partidos del grupo no recibió sanciones debido a que jugó sin público por una.

Las multas de Nacional en lo que va del 2025

Joaquín Silva, golero de Plaza Colonia, le entrega la petaca a Santiago Motta Joaquín Silva, golero de Plaza Colonia, le entrega la petaca a Santiago Motta en el partido contra Nacional por Copa AUF Uruguay Foto: Dante Fernández / FocoUy

En los partidos de la fecha 11, la Comisión Disciplinaria de la AUF multó a Danubio y a Nacional, que se enfrentaron en Jardines del Hipódromo, por protocolo de seguridad y banderas. Ambos clubes fueron sancionados a pagar 25 UR ($ 45.966) cada uno.

A diferencia del carbonero, antes de ese partido el tricolor venía de varias semanas sin sanciones.

La última de ellas había ocurrido a fines de setiembre, por el lanzamiento de una petaca desde la tribuna Abdón Porte al golero de Plaza Colonia en el partido correspondiente a los octavos de final de la Copa AUF Uruguay. En esa ocasión debió pagar 20 UR ($ 36.719).

Las multas por el comportamiento de los hinchas de Nacional abarcaron todas las competiciones en las que estuvo el tricolor.

La barra de Nacional comenzó el año generándole al club una multa de 250 UR, por los incidentes en el clásico de la Supercopa Uruguaya cuando lanzaron todo tipo de pirotecnia desde la tribuna, lanzaron una bengala desde la Colombes que se estrelló con la Torre de los Homenajes de la Olímpica y además desplegaron un importante arsenal de banderas robadas. El importe de esa multa ascendió a $ 436.063.

20250126 Banderas de Peñarol robadas por la hinchada de Nacional Supercopa Uruguaya 2025. Foto Inés Guimaraens (35).jpeg Banderas de Peñarol robadas por la hinchada de Nacional Foto: Inés Guimaraens

En la Copa Libertadores, Nacional sufrió dos multas: primero por una petaca lanzada en el Gran Parque Central en el partido contra Bahía, que le valió una sanción económica de US$ 8.000. Luego por los gestos racistas de un parcial tricolor en el partido contra Internacional de Porto Alegre en el Beira Río el tricolor debió pagar otros US$ 45.000.

Por otra parte Nacional tuvo dos multas en la Liga AUF Uruguaya pero por incumplimientos al Manual de Competiciones donde registró violaciones al estricto horario de inicio o reanudación de los partidos. La primera fue de 5 UR y la que se le aplicó tras la sexta fecha del Torneo Clausura fue de 40 UR, un total aproximado de $ 82.617.

Sin contar estas sanciones y considerando las últimas dos multas del Torneo Clausura, la parcialidad tricolor le costó al club $ 505.328 (unos US$ 12.295) entre la liga y la Supercopa Uruguaya, y US$ 53.000 por la Copa Libertadores, lo que da un total de 65.295 dólares, alrededor de $ 2.500.000.

Nacional debió pagar la mitad de las multas que Peñarol en competencias nacionales, pero sumando las sanciones por copas internacionales lo duplica en montos.

A esto se agrega que la hinchada tricolor le ha generado al club sanciones de cinco partidos a puertas cerradas y una quita de tres puntos.

Lo más grave de la barra en la final del clásico del Torneo Intermedio donde le generaron lesiones graves e irreversibles a un funcionario policial con el lanzamiento de una bengala náutica, en uno de los episodios más graves de los últimos años que se haya generado en un escenario de juego.