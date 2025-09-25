Nacional fue multado por la petaca que se lanzó en la Copa AUF Uruguay y sumó un triste récord: castigos en las cuatro competiciones del año

Nacional recibió este miércoles una nueva multa por el comportamiento de sus hincha s y completó el pleno de sanciones en las cuatro competencias oficiales que disputó en el año. Los tricolores, que perdieron totalmente el control sobre su parcialidad en los últimos tiempos, fueron sancionados este año en la Supercopa Uruguaya, en la Copa Libertadores, en la Liga AUF Uruguaya y ahora en la Copa AUF Uruguay.

La Comisión Disciplinaria de la Copa AUF Uruguay castigó en las últimas horas a Nacional con una multa de 20 unidades reajustables (UR) por el lanzamiento de una petaca contra el golero de Plaza Colonia , Jonathan Silva, en el partido correspondiente a los octavos de final del certamen .

El proyectil cayó desde la tribuna Abdón Porte , donde se aposta la barra de Nacional.

Al valor de la UR de setiembre ($ 1,835,93) la multa asciende a $ 36.719.

La Comisión Disciplinaria de la Copa AUF Uruguay tiene miembros diferentes a los que componen la Comisión Disciplinaria de Primera División. Sus integrantes son Agustín Manta, Héctor Di Giácomo y Germán Méndez.

La barra de Nacional comenzó el año generándole al club una multa de 250 UR, por los incidentes provocados en el clásico de la Supercopa Uruguaya donde lanzaron todo tipo de pirotecnia desde la tribuna, lanzaron una bengala desde la Colombes que se estrelló con la Torre de los Homenajes de la Olímpica y además desplegaron un importante arsenal de banderas robadas.

El importe de esa multa ascendió a $ 436.063.

En la Copa Libertadores, Nacional sufrió dos multas.

Primero por una petaca lanzada en el Gran Parque Central en el partido contra Bahía. El tricolor fue multado en US$ 8.000.

La petaca que tiró la hinchada de Nacional en el partido ante Bahía La petaca que tiró la hinchada de Nacional en el partido ante Bahía Foto: Leonardo Carreño

Después cayó una sanción por el gesto racista de un hincha realizado en el Beira Río contra hinchas de Porto Alegre. El importe de esa multa fue mucho más importante: US$ 45 mil.

Hincha de Nacional hizo gestos racistas en Brasil Hincha de Nacional hizo gestos racistas en Brasil

En lo que va de la Liga AUF Uruguaya, la hinchada de Nacional le ha generado al club sanciones de cinco partidos a puertas cerradas y una quita de tres puntos.

La primera sanción no la generó la barra porque las agresiones no partieron de la tribuna Abdón Porte. Una petaca y un encendedor arrojados en el clásico del Torneo Apertura en el Gran Parque Central, contra jugadores de Peñarol, le costaron a Nacional un partido a puertas cerradas que cumplió ante River Plate.

Lo más grave fue el hecho que generó la barra en la final del clásico del Torneo Intermedio donde le generaron lesiones graves e irreversibles a un funcionario policial con el lanzamiento de una bengala náutica, en uno de los episodios más graves de los últimos años que se haya generado en un escenario de juego.

Nacional tuvo dos multas en la Liga AUF Uruguaya pero por incumplimientos al Manual de Competiciones donde registró violaciones al estricto horario de inicio o reanudación de los partidos.

La primera fue de 5 UR y la que se le aplicó tras la sexta fecha del Torneo Clausura fue bastante más grande: 40 UR.

Al valor de la UR de setiembre, $ 1.835,93, esas multas de 45 UR le costaron al club $ 82.617.

De esta forma, la barra de Nacional le generó al club multas por US$ 53 mil en la Copa Libertadores, una multa de $ 436.063 (aproximadamente US$ 10 mil) en la Supercopa Uruguaya, una multa de $ 36.719 (no llega a US$ 1.000).

Poniéndolo en dólares, las multas que la hinchada de Nacional le generó al club llegan a US$ 64 mil.

A eso se suman multas de poco más de US$ pero en este caso por cuestiones que nada tienen que ver con los hinchas.

Eso sí, estos le generaron al club tener que jugar cinco partidos sin hinchas y sin poder recaudar y una quita de tres puntos.

Más allá de los graves incidentes que barras de Nacional han generado en los últimos años fuera de las canchas de fútbol, aquel clásico del Torneo Clausura 2024 donde se le permitió a la barra generar todo tipo de tropelías en un operativo de seguridad completamente fallido: proyectiles de todo tipo y tamaño contra Washington Aguerre, dos bombas de estruendo que pararon el partido, arsenal de banderas robadas, sin que el partido fuera suspendido por Leodán González, marcó un antes y un después y trajo una escalada de episodios violentos que demuestran la pérdida total de control sobre el accionar de la barra y el perjuicio institucional para el club, económico y también deportivo.