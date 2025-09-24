Fixture completo de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2025-2026: se sorteó el fixture y el campeón Nacional juega con Peñarol en la primera fecha

Se sorteó este miércoles el fixture de la Liga Uruguaya de Básquetbol y el campeón Nacional tendrá un plato fuerte porque tendrá que enfrentar a un renovado Peñarol, su clásico rival en fútbol y también en cualquier otro deporte.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

El encuentro tendrá el componente especial de que Luciano Parodi pasó de Peñarol a Nacional en uno de los pases más importantes para esta temporada.

Nacional seguirá con Álvaro Ponce como entrenador y en Peñarol se estrenará con un duro examen Leandro García Morales así como también el fichaje estelar de Santiago Véscovi.

Mirá en esta nota cómo se armaron todos los equipos para esta Liga .

BÁSQUETBOL Liga Uruguaya de Básquetbol 2025-2026: formato de competencia, fechas y este miércoles se realiza el sorteo

BÁSQUETBOL Larrañaga volvió a ascender y esta vez sí jugará la Liga Uruguaya de Básquetbol y Atenas vuelve al lugar que pertenece

En la tercera fecha, el campeón Nacional jugará contra Aguada, club al que venció en unas reñidas finales por 4-3, luego de quedar 3-1 abajo en la serie.

El auténtico clásico del básquetbol uruguayo, el Aguada vs Goes, se jugará recién en la décima y penúltima fecha.

Goes, que vuelve al ruedo tras perder la categoría hace dos ligas, debutará con Defensor Sporting y Aguada lo hará ante Biguá.

Mirá en esta nota el formato de la competencia.

G1ppc4nXQAACN_P