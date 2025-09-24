Dólar
Compra 38,55 Venta 40,95

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Básquetbol / Polideportivo / LIGA URUGUAYA

Fixture completo de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2025-2026: se sorteó el fixture y el campeón Nacional juega con Peñarol en la primera fecha

Mirá cómo quedó el fixture de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2025-2026 donde el campeón Nacional debuta con Peñarol y el clásico Aguada vs Goes será en la penúltima etapa

24 de septiembre 2025 - 23:33hs
Patricio Prieto y Shaquille Johnson
Patricio Prieto y Shaquille Johnson Foto: Leonardo Carreño.

Se sorteó este miércoles el fixture de la Liga Uruguaya de Básquetbol y el campeón Nacional tendrá un plato fuerte porque tendrá que enfrentar a un renovado Peñarol, su clásico rival en fútbol y también en cualquier otro deporte.

El encuentro tendrá el componente especial de que Luciano Parodi pasó de Peñarol a Nacional en uno de los pases más importantes para esta temporada.

Nacional seguirá con Álvaro Ponce como entrenador y en Peñarol se estrenará con un duro examen Leandro García Morales así como también el fichaje estelar de Santiago Véscovi.

Larrañaga
BÁSQUETBOL

Larrañaga volvió a ascender y esta vez sí jugará la Liga Uruguaya de Básquetbol y Atenas vuelve al lugar que pertenece

Patricio Prieto
BÁSQUETBOL

Liga Uruguaya de Básquetbol 2025-2026: formato de competencia, fechas y este miércoles se realiza el sorteo

En la tercera fecha, el campeón Nacional jugará contra Aguada, club al que venció en unas reñidas finales por 4-3, luego de quedar 3-1 abajo en la serie.

El auténtico clásico del básquetbol uruguayo, el Aguada vs Goes, se jugará recién en la décima y penúltima fecha.

Goes, que vuelve al ruedo tras perder la categoría hace dos ligas, debutará con Defensor Sporting y Aguada lo hará ante Biguá.

Mirá en esta nota el formato de la competencia.

G1ppc4nXQAACN_P
G1ppc4nWAAAlk0q
Temas:

Liga Uruguaya de Básquetbol Peñarol Nacional

Seguí leyendo

Las más leídas

Javier Méndez y David Terans
COPA AUF URUGUAY

Tacuarembó 1-2 Peñarol EN VIVO por Copa AUF Uruguay: con goles de Leandro Umpiérrez y David Terans de penal, el aurinegro avanzó a semifinales

Nicolás López y Abel Hernández
FÚTBOL URUGUAYO

Abel Hernández aclaró lo que pasó con su precontrato y reveló lo que le dijo al "pesado" del Diente López en el Gran Parque Central

Emanuel Gularte y Nicolás López 
COPA AUF URUGUAY

Tacuarembó vs Peñarol por Copa AUF Uruguay: a qué hora juegan hoy y por dónde verlo

Mathías Bernatene y Luis Suárez
NACIONAL

"Es difícil que se la jueguen por un juvenil": la dificultad para llegar al arco de Nacional desde formativas y el "tremendo aprendizaje" con Rochet y Luis Suárez que vivió Mathías Bernatene

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos