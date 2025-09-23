Liga Uruguaya de Básquetbol 2025-2026: formato de competencia, fechas y este miércoles se realiza el sorteo

El sorteo de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2025-2026 se llevará a cabo miércoles a la hora 19.45 en el Museo del Gaucho y la Moneda Fundación Banco República, en la calle Cerrito 351. Nacional, que saldrá a defender el título, Aguada, que quiere revancha, y Peñarol, que repatrió a Santiago Véscovi, conocerán el fixture para el certamen que tendrá cambios en su formato de competencia.

La Liga contará con el retorno de Goes, que con Aguada son los equipos más populares históricamente en el básquetbol uruguayo.

Además, equipos como Malvín, Defensor Sporting, Biguá y Hebraica Macabi se armaron muy bien y quieren ser protagonistas.

Formato de disputa de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2025-2026

El Torneo Clasificatorio se jugará a dos ruedas todos contra todos con el fixture que determine el sorteo del miércoles a la noche.

Los seis primeros jugarán por la ronda título para ordenarse para los playoffs. Se jugará a dos ruedas.

Los ubicados del séptimo al 12° lugar jugarán un Reclasificatorio del que el 11° y 12° bajarán a la Liga de Ascenso 2027. También será a dos ruedas.

El séptimo y el octavo, es decir el primero y segundo del Reclasificatorio jugarán los playoffs.

En caso de empate por el descenso, se jugará un partido de definición en cancha neutral.

Este año no habrá presencia de equipos del interior.

Los cuartos de final (1° vs 8°, 2° vs 7°, 3° vs 6° y 4° vs 5°) se disputarán en escenario Tenfield al mejor de cinco partidos con localía administrativa para el mejor ubicado en el torneo comenzando 0 a 0 y al mejor de cinco encuentros.

La semifinal también será al mejor de cinco y la final al mejor de siete, tal como acontece desde la Liga 2012-2013.

Se jugará si esta disponible en el Antel Arena de lo contrario se elegirá escenario definido por la televisión según el contrato vigente suscrito con Tenfield por derechos de TV.

El jueves 9 de octubre es la fecha pactada para el inicio del certamen.

La primera rueda terminará el 21 de noviembre y ahí habrá un parate por la primera ventana de Eliminatorias de la selección.

En diciembre se jugarán cinco fechas y en enero de 2026 otras seis para completar la segunda rueda.

El inicio de los playoffs está previsto para el jueves 19 de marzo y las finales están previstas para que comiencen el 2 al 22 de mayo.