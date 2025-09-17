Dólar
El Observador / Fútbol / Básquetbol / PEÑAROL

El sorpresivo festejo de Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, desde el exterior del país

El titular carbonero celebró a la distancia, ya que se encuentra fuera de Uruguay

17 de septiembre 2025 - 12:23hs
Ignacio Ruglio presidente de Peñarol

Inés Guimaraens

Mientras Peñarol continúa su preparación para un encuentro más que importante para intentar mantener la punta del Torneo Clausura -compartida con Cerro Largo- y no olvidarse de la Tabla Anual, cuando este domingo enfrente a Juventud de Las Piedras en el Estadio Campeón del Siglo, su presidente Ignacio Ruglio se encuentra en el exterior y envió un mensaje de alegría por el ascenso conseguido por Larrañaga en básquetbol.

Por su parte, el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, se encuentra desde hace unos días en el exterior del país.

Este martes por la noche, Larrañaga derrotó 95-76 a Verdirrojo en el quinto partido de la serie y, de esa manera, logró el ascenso a la Liga Uruguaya de Básquetbol.

Desde el exterior, Ruglio escribió especialmente un estado de Whatsapp por este logro del conjunto rojiblanco.

"Salú a mi querido Larrañaga que vuelve a la liga. A todo el barrio que está de fiesta, a su presidente José María Busanello que ha hecho del club una institución que no ha parado de crecer en estas más dos decadas, a mi Amigo Edgardo Cancela y toda su familia por tanto laburo diario, y principalmente a JuanDie y Claudia que el Larra es gran parte de sus vidas y de toda la familia. Un abrazo a la distancia a todos y nos vemos pronto para brindar. Vamo' los finos de Fco Simón!!!", escribió Ruglio, muy feliz por el ascenso de Larrañaga.

Aquí se puede ver su posteo:

Ignacio Ruglio no ocultó su felicidad por el ascenso de Larrañaga a la Liga Uruguaya de Básquetbol

Peñarol Ignacio Ruglio Diego Aguirre Juventud de Las Piedras Torneo Clausura Tabla Anual Liga Uruguaya de Básquetbol

