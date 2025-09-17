Los hermanos del uruguayo desaparecido en Argentina viajaron a Córdoba y lo buscan "hospital por hospital"

Andrea Olivieri no sabe nada de su hijo desde la mañana del martes 9 de setiembre. Ese día, Bryan Mathías Espinola Olivieri , de 27 años , se comunicó con ella desde la terminal de Córdoba , Argentina, donde había comprado un pasaje para regresar a Uruguay. Tenía previsto embarcar a las 15:00 , pero nunca subió al ómnibus, según sabe la familia.

Según reconstruyó Subrayado, Bryan había viajado a Córdoba el viernes 5 de setiembre , con la intención de encontrar trabajo. “ Se fue para buscar una mejora, porque acá trabaja en la construcción haciendo changas. Le gustó Córdoba, fue al azar. Reservó un hotel por tres días, pero solo se quedó uno. El lunes salió a recorrer con su mochila y no volvió más. Incluso el hotel nos envió las cámaras donde se lo ve entrando a pagar y después saliendo ”, dijo su madre al consignado medio este miércoles.

Ese martes, Bryan se comunicó nuevamente con su madre: “ Entre que él sacó el pasaje y la hora en que debía embarcar desapareció. La hipótesis nuestra y de la Policía argentina es que lo vieron en la terminal pagando. Él llevaba dinero porque había vendido su moto, viajó con plata para estar tranquilo y sin necesidades ”, contó Andrea.

Sus hermanos viajaron a Córdoba para colaborar con la búsqueda : recorrieron la terminal, pidieron cámaras y ahora están consultando “ hospital por hospital ”, dijo la madre. La familia presentó la denuncia el viernes 12 en la Seccional 16ª de Montevideo, y la Policía argentina también fue notificada. Andrea explicó que su hijo había decidido regresar a Uruguay porque los sueldos eran muy bajos en Córdoba y no quería perder el trabajo que tenía en Montevideo, vinculado a la construcción y la mecánica .

“Cualquier dato, si lo vieron o vieron a alguien que se asemeje a él, no tenemos problema en ir y ver si es él. No tenemos cómo saber qué es lo que pasó. Lo estamos buscando por todo Córdoba pero nadie lo ha visto hasta ahora”, expresó Andrea, quien pide la colaboración de cualquier persona que pueda tener información sobre el paradero de su hijo.

Por información, la familia pide comunicarse al 911 o a los siguientes números: 098 014 208 o 098 048 122.

La búsqueda de Interpol

Interpol busca en Argentina a un uruguayo de 27 años, llamado Bryan Mathías Espínola, que desapareció en medio de un viaje a Córdoba hace una semana.

Espínola, que trabaja en la construcción, viajó junto a su familia a Córdoba la semana pasada. El joven tenía una reserva en el Hotel Alvear de esa ciudad, pero no llegó a dormir allí: tras salir a las pocas horas de llegar el pasado martes, nunca volvió. Pasadas las horas la familia denunció su desaparición.

Ese mismo martes Bryan envió un mensaje por WhatsApp a un hermano y le comunicó que había sacado un pasaje para volver a Uruguay, y no volvió a contactarse.

Las autoridades comunicaron a la familia que no hay registros de un ingreso a Uruguay de Espínola, según informó Telenoche.

Su círculo cercano difundió varias fotos de su cara en grupos de esa ciudad argentina, y mostraron cómo estaba vestido la última vez que fue visto, saliendo del hotel: usaba un canguro negro con detalles amarillos y un pantalón oscuro.