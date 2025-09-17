Uruguay se prepara para la llegada de un ciclón: así avanza la formación de lluvias y tormentas que afectarán al país desde este jueves

Días atrás, distintos meteorólogos adelantaron a El Observador sobre un cambio en el clima que comenzará este jueves, con la llegada de un frente frío y un ciclón que traerán lluvias y tormentas en todo Uruguay afectando especialmente el sur del país.

Las precipitaciones podrían ser continuas durante el fin de semana, con acumulados importantes, según los expertos.

El meteorólogo Mario Bidegain explicó que la inestabilidad del clima en los primeros días de la semana mejorará temporalmente, con temperaturas más cálidas entre el miércoles y jueves. Sin embargo, desde el jueves, el tiempo empeorará con lluvias y tormentas que se extenderán hasta el lunes, cuando se espera que las condiciones mejoren lentamente.

José Serra , otro meteorólogo consultado, confirmó que las lluvias comenzarán en la zona norte el jueves y se extenderán a todo el país, con el clima más severo afectando al sur. Para el fin de semana, se esperan mínimas de 13°C y máximas de hasta 18°C , con tormentas y vientos de hasta 40 km/h .

Guillermo Ramis también advirtió sobre el mal tiempo, destacando que las lluvias más fuertes se registrarán en el sur el sábado y domingo. Se espera que el clima mejore a partir del martes, cuando el cielo podría despejarse.

El mal tiempo se extenderá hasta el lunes, cuando las precipitaciones cesarán gradualmente.

Servicios meteorológicos como Ventusky coinciden en que las precipitaciones comenzarán en la madrugada del jueves y se desplazarán por todo el país.

El pronóstico del tiempo para el jueves, según Inumet

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) confirma las previsiones de los especialistas y señala que este jueves 18 de setiembre efectivamente será una jornada con cielos nubosos y cubiertos en todo el país, con precipitaciones y tormentas aisladas. Se esperan también nieblas y neblinas, lo que podría reducir la visibilidad. Las temperaturas variarán entre 12°C y 23°C.

Montevideo y Área Metropolitana: La jornada comenzará con temperaturas de 14°C y alcanzará los 21°C. Se prevén lluvias y tormentas aisladas en la mañana, con vientos del noreste de hasta 30 km/h. En la tarde/noche, las lluvias podrían intensificarse, con ráfagas de hasta 40 km/h.

Este del país: Las temperaturas oscilarán entre 12°C y 20°C. Habrá precipitaciones escasas y neblinas en la mañana, con vientos del noreste de hasta 50 km/h en la costa. En la tarde/noche, se esperan tormentas aisladas y ráfagas de viento similares en las zonas costeras.

Oeste y Norte: Las temperaturas irán de 13°C a 23°C. La jornada comenzará con precipitaciones y neblinas, y continuará nubosa y cubierta con tormentas dispersas. Los vientos serán del noreste y este, con ráfagas de hasta 30-40 km/h.

Qué dice Metsul

Este miércoles Metsul Meteorología alertó sobre un período de fuerte inestabilidad atmosférica en el sur de Brasil, que comenzará con lluvias y tormentas a finales del invierno y el inicio de la primavera, prevista para el 22 de setiembre. Su pronóstico se alinea con el de Inumet y los meteorólogos uruguayos y coincide en que el clima comenzará a cambiar este jueves 18, con áreas de inestabilidad que traerán precipitaciones en el oeste de Brasil y la frontera con Uruguay.

Aunque la mayor parte de Rio Grande do Sul se mantendrá estable, la inestabilidad aumentará a partir del viernes 19, afectando a varias regiones de Rio Grande do Sul y extendiéndose hacia Uruguay.

El fin de semana será el pico de la inestabilidad, con lluvias intensas, especialmente en el oeste y noroeste de Rio Grande do Sul, y la zona sur de Brasil, donde se registrarán acumulados de lluvia superiores a 100 mm en varios puntos. Santa Catarina y Paraná también experimentarán fuertes lluvias.

Los modelos de pronóstico de MetSul indican que las precipitaciones podrían generar acumulados importantes, especialmente en las zonas cercanas a la frontera con Brasil, con riesgo de tormentas fuertes.

A partir del martes 23, prevé una mejora del tiempo en el sur de Brasil y Uruguay, con la llegada de una masa de aire frío y seco que traerá cielos despejados y un descenso de temperatura en la región.