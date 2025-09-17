Dólar
El Observador / Polideportivo / ATLETISMO

"¡Uruguay nomá!"; la emoción del entrenador de Julia Paternain, el estadounidense Jack Polerecky, y su mensaje al "pueblo uruguayo": "Nunca he visto más amor y orgullo"

“Soy increíblemente afortunado de ser su entrenador y haber tenido un asiento en primera fila en su viaje”, señaló el coach de Julia Paternain

17 de septiembre 2025 - 9:24hs
El entrenador Jack Polerecky y su atleta Julia Paternain

En sus redes sociales, el entrenador de Paternain hizo un mensaje en el que contó cómo han sido estos días y en el que incluyó muchos agradecimientos.

“Esta semana pasada en Tokio ha sido una experiencia absolutamente increíble que todavía estoy luchando por expresar con palabras”, señaló en su Instagram. “La medalla en un campeonato mundial va más allá de cualquier cosa que podríamos haber soñado, pero no podría haberle pasado a una persona más merecedora que Julia”, agregó.

Third-placed Uruguay's athlete Julia Paternain celebrates with her bronze medal after competing in the women's marathon final during the World Athletics Championships in Tokyo on September 14, 2025. Kirill KUDRYAVTSEV / AFP
Julia Paternain tras ganar el bronce en el Mundial de Tokio 2025

Julia Paternain
ATLETISMO

Polerecky destacó el esfuerzo de la atleta. “Estoy increíblemente orgullosa de Julia, no por lo que logró, sino por cómo lo logró. Cómo manejó un bloque de entrenamiento muy duro. Cómo corrió su propia carrera y mantuvo su compostura al más alto nivel”.

“Cómo ha manejado toda la atención y la prensa que ha venido después. Soy increíblemente afortunado de ser su entrenador y haber tenido un asiento en primera fila en su viaje”, sostuvo.

Además, tuvo muchos agradecimientos por el logro. “Muchas gracias: primero a @mckirdytrained y al equipo McKirdy. Tenemos y seguimos creando algo especial. A la comunidad de Flagstaff, que han fomentado el mejor lugar posible para entrenar”.

“A @atletismocau (la Confederación Uruguaya de Atletismo) por creer en Julia desde el principio y su continuo apoyo a través de todo esto”.

Y por último, envió un mensaje a Uruguay. “Y para el pueblo uruguayo. Nunca he visto más amor y orgullo. ¡Uruguay nomá!”.

