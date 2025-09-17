"¿Qué hace comiendo chivito?": la increíble historia del fichaje de Misael Riascos en Peñarol contada por Jorge Barrera

El expresidente de Peñarol , Jorge Barrera , contó una anécdota del fichaje del John Misael Riascos , delantero colombiano que llegó a los carboneros y que tuvo un pasaje sin pena ni gloria por el club con tres partidos jugados y una rescisión de contrato a los 46 días de su llegada.

Consultado por si había sido la peor contratación de su mandato, dijo que “sí” en el programa partidario Padre y Decano.

Y luego contó una anécdota que ya le hizo sospechar que el pase no iba a tener buenos resultados.

“¿Sabés qué me calentó? Yo vivía en Punta Carretas, pasé la noche anterior por el Expreso Pocitos (…) y estaba el que a mí me parecía que era Riascos con el representante comiendo un chivito con papas fritas”, recordó.

El pase aún no estaba cerrado, señaló.

“Soy el responsable, pero ni lo elegí ni había negociado con él”, agregó. “Y veo y digo: este es Riascos”.

Ante esa situación, llamó a una persona para preguntarle si Riascos estaba en ese lugar. “¿Qué hace comiendo chivito?”, y me dice: ‘¿Pero será él?’”.

Luego, a los dos días fue a un partido al Franzini y se encontró personalmente con el delantero.

“Y lo veo y la primera cosa que le digo es: ‘¿Te gustó el chivito con papas fritas?’. El me lo negó, me dijo ‘no he probado’”.

Los números del pase de Riascos por Peñarol

En agosto de 2019 y con Barrera presidente del club, Peñarol desembolsó US$ 106 mil para incorporar a su plantel al colombiano Misael Riascos, un jugador que estuvo 46 días en el club, apenas disputó 56 minutos y se terminó transformando en un mal negocio para la institución, después que el consejo directivo resolviera rescindir el acuerdo con el futbolista.

El volante ofensivo llegó a Uruguay como opción para el ataque de Peñarol, tras la salida de Brian Rodríguez, jugador al que Peñarol terminó vendiendo a la MLS de Estados Unidos.

Riascos desembarcó en Uruguay el 9 de agosto de 2019. En el aeropuerto, el futbolista se presentó diciendo: “Soy un volante ofensivo con gol, experiencia y velocidad, me siento bien desde lo físico. Nada más necesitaré un acondicionamiento para estar del todo bien”.

El contrato de Peñarol con Riascos lo firmaron hasta diciembre de ese año, con opción de extenderlo por un año más, si al finalizar el mismo conformaba su rendimiento.

El acuerdo total para ese 2019, según explicaron en aquel momento fuentes aurinegras a Referí, fue por US$ 106 mil. Esto incluía un salario mensual durante cuatro meses de US$ 15.000 y dos comisiones para los contratistas que lo trajeron: uno percibió US$ 30.000 y otro US$ 16.000.