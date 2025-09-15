La "experiencia religiosa" de Jorge Barrera para comprar agua en la tribuna de Belvedere y el deseo de que el nuevo escenario de Liverpool sea el "segundo estadio FIFA" tras el de Peñarol

Jorge Barrera junto a su hijo y a Diego Aguirre, técnico de Peñarol

Jorge Barrera, el expresidente de Peñarol , calificó como una “experiencia religiosa” haber ido el pasado sábado a ver a los carboneros ante Liverpool y seguir desde la tribuna visitante de Belvedere el partido que tuvo final 2-2 por el Torneo Clausura .

El exdirectivo carbonero estuvo en el sector en el que se ubicó la parcialidad mirasol.

“Lo diría con una célebre canción: ir a esa cancha es una experiencia religiosa”, dijo Barrera a Minuto 1 de radio Carve Deportiva al contar cómo vivió el partido. “Tenés que tener bastante fe porque te paras contra el alambrado y no ves todas las jugadas. Lo lindo es el sol, en esta época del año, porque tomas vitamina D, muy lindo”.

FÚTBOL URUGUAYO "Sos manya vos": el increíble comentario de un jugador de Plaza Colonia, ex Peñarol, a un futbolista de Nacional en el partido de este domingo en el Centenario

CLAUSURA Las dos caras del empate entre Liverpool vs Peñarol: del "cuando no podés ganar, no hay que perder", de Diego Aguirre, al "estoy con bronca porque queríamos ganar", de Joaquín Papa

Luego, contó las complicaciones para conseguir agua en la tribuna visitante de Belvedere.

“El tema es, no me logro explicar, cómo ya sabiendo que va a haber un público que ya va a estar ahí, porque sacó la entrada, y comprar agua en una tarde de sol es de las experiencias más increíbles que uno puede ver”, agregó.

“Porque no había venta de agua, había alguien que salía y compraba, todo un mecanismo. Oficialmente no se vendía agua”, expresó.

“Había que hacer cola, tener contactos… Debe ser de una de las cosas que utilicé mi condición de expresidente para tener un privilegio que fue adelantarme cuatro puestos en la cola para tomar agua, porque se ve que me vieron en la cara de que ‘este se nos cae’. Era mucho más beneficioso que no me caiga a colarme cuatro lugares porque el sol era brutal”, comentó.

20250913 Los jugadores de Peñarol y Diego Aguirre se retiraron con cabeza gacha tras no poder ganarle a Liverpool por el Torneo Clausura Los jugadores de Peñarol y Diego Aguirre se retiraron con cabeza gacha tras no poder ganarle a Liverpool por el Torneo Clausura FOTO: Dante Fernández/FocoUy

También explicó cómo era el “mecanismo”: “Una persona iba a comprar agua a la esquina, volvía y la vendía en la puerta”.

Por último, destacó el anuncio que hizo el presidente de Liverpool, José Luis Palma, sobre la construcción del nuevo estadio en Belvedere.

“Pero bueno, escuché que Palma va a hacer un estadio moderno, excepcional, para estar a la vanguardia de Sudamérica así que capaz que es de la últimas veces que comprar agua en un partido donde ya sabes que la gente va a ir, existiendo la posibilidad de un negocio próspero, decidió que no”, señaló. “Lo importante es que esto aparentemente es la última vez”.

Esto no es poker Jorge Barrera Peñarol nacional Así llegó este martes al Campeón del Siglo el expresidente de Peñarol, Jorge Barrera

“Ir al baño es otra experiencia interesante”, dijo Barrera, sin dar más detalles sobre ese asunto.

Además, también criticó la visibilidad de la tribuna visitante. “Si te pones en una punta, no ves la otra punta”, dijo el expresidente aurinegro, quien dijo que por eso se ubicó en el medio. “Tenés que elegir que tribuna o que corner no ver”.

“Y esto lo digo con mucho cariño”, dijo Barrera, quien señaló que es socio de los negriazules, club al que comenzó a vincularse cuando llegó a Montevideo. “Creo que estoy al día en la cuota de Liverpool”.

“El tema cancha, agua, vestuario y baño, es un tema que está en el debe. No lo digo para ofender a una institución que aprecio”, sostuvo.

20250504 José Luis Palma Juventud Liverpool Torneo Apertura 2025 Foto Inés Guimaraens (5).jpeg José Luis Palma Foto: Inés Guimaraens

El "segundo estadio FIFA" de Uruguay

Barrera también fue picante sobre el futuro estadio de Liverpool. “Ojalá que sea el segundo estadio FIFA en el Uruguay, el primero lo tenemos nosotros en el Campeón del Siglo”; señaló, destacando el escenario carbonero y cuestionando, sin nombrarlo, al Gran Parque Central de Nacional.

belvedere.jpg

Consultado por si el Campeón del Siglo era actualmente un Estadio FIFA, respondió: “Sí, se puede jugar una final de Copa Libertadores y tiene todos los requisitos que la FIFA dispone”.

Por último, cuando se le mencionó que podía volver a Belvedere este año en caso de que Liverpool y Peñarol se enfrenten en la definición del Campeonato Uruguayo, dijo que esperaba que la situación del agua se mejore.

“Palma es un gran comerciante y después de esta situación no va a perder una oportunidad de negocios y seguramente va a hacer una concesión para que se pueda comprar agua en Belvedere”, comentó.