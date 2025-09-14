El emocionante relato de los periodistas de la televisión española tras el bronce que ganó Julia Paternain en el Mundial de atletismo de Tokio 2025; mirá el video

Julia Paternain llenó de orgullo a todos los uruguayos cuando este sábado a última hora de la noche de Uruguay, mañana de Japón, consiguió el tercer lugar y la medalla de bronce en el Mundial de atletismo de Tokio 2025, en la prueba de maratón femenina. El relato de la televisión española es muy emotivo.
A su vez, de manera insólita, la organización no estaba preparada y no le entregó la bandera uruguaya al llegar a la meta, como sí lo hizo con las dos primeras, la keniana y la etíope.
La transmisión de la televisión española
Cuando la uruguaya Julia Paternain estaba a punto de conseguir la gesta y de cruzar la meta, la emoción le ganó a todos.
Incluso, a los periodistas que emitían la transmisión para la televisión española.
"Se va a hacer con la medalla de bronce. Sorprendente medalla de bronce. De momento, la sorpresa de los Campeonatos del Mundo. Esta mujer medalla de bronce. Impresionante", comenzó diciendo el periodista.
Y su compañero dijo: "Creo que ni ella misma es consciente de cuánta gente iba por delante. Cuando solamente vea dos banderas, pues solamente va a quedar la suya, va a ser la de Uruguay en el podio. No se lo cree. ahora le dicen que es tercera. 'Uruguay nomás', que va a ser tercera. Una atleta que no era consciente de que iba a hacer podio en una maratón".