El emocionante relato de los periodistas de la televisión española tras el bronce que ganó Julia Paternain en el Mundial de atletismo de Tokio 2025; mirá el video

Julia Paternain llenó de orgullo a todos los uruguayos cuando este sábado a última hora de la noche de Uruguay, mañana de Japón, consiguió el tercer lugar y la medalla de bronce en el Mundial de atletismo de Tokio 2025, en la prueba de maratón femenina. El relato de la televisión española es muy emotivo.

De esa manera, se transformó en la primera atleta uruguaya en conseguir una presea en un torneo mayor de este tenor.

A su vez, de manera insólita, la organización no estaba preparada y no le entregó la bandera uruguaya al llegar a la meta, como sí lo hizo con las dos primeras, la keniana y la etíope.

La transmisión de la televisión española

Cuando la uruguaya Julia Paternain estaba a punto de conseguir la gesta y de cruzar la meta, la emoción le ganó a todos.

Incluso, a los periodistas que emitían la transmisión para la televisión española.

"Se va a hacer con la medalla de bronce. Sorprendente medalla de bronce. De momento, la sorpresa de los Campeonatos del Mundo. Esta mujer medalla de bronce. Impresionante", comenzó diciendo el periodista.

Y su compañero dijo: "Creo que ni ella misma es consciente de cuánta gente iba por delante. Cuando solamente vea dos banderas, pues solamente va a quedar la suya, va a ser la de Uruguay en el podio. No se lo cree. ahora le dicen que es tercera. 'Uruguay nomás', que va a ser tercera. Una atleta que no era consciente de que iba a hacer podio en una maratón".