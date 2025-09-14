Dólar
ATLETISMO

El emocionante relato de los periodistas de la televisión española tras el bronce que ganó Julia Paternain en el Mundial de atletismo de Tokio 2025; mirá el video

La uruguaya hizo historia en el deporte de este país y la TV de España tuvo un emotivo relato tras su llegada en la notable carrera

14 de septiembre 2025 - 12:48hs

Julia Paternain llenó de orgullo a todos los uruguayos cuando este sábado a última hora de la noche de Uruguay, mañana de Japón, consiguió el tercer lugar y la medalla de bronce en el Mundial de atletismo de Tokio 2025, en la prueba de maratón femenina. El relato de la televisión española es muy emotivo.

Julia Paternain cuando era niña
ATLETISMO

La historia detrás de Julia Paternain, bronce en el Mundial de atletismo en Tokio 2025: de padres uruguayos, creció en Inglaterra, corre en Estados Unidos y asombró al mundo; mirá las fotos de su vida

Julia Paternain tras ganar el bronce en la maratón del Mundial de atletismo de Tokio 2025
ATLETISMO

El orgullo de Julia Paternain por correr por Uruguay: "Mi sangre es uruguaya; iba al Parque Rodó y me encantaba"; mirá el video

A su vez, de manera insólita, la organización no estaba preparada y no le entregó la bandera uruguaya al llegar a la meta, como sí lo hizo con las dos primeras, la keniana y la etíope.

La transmisión de la televisión española

Cuando la uruguaya Julia Paternain estaba a punto de conseguir la gesta y de cruzar la meta, la emoción le ganó a todos.

Incluso, a los periodistas que emitían la transmisión para la televisión española.

"Se va a hacer con la medalla de bronce. Sorprendente medalla de bronce. De momento, la sorpresa de los Campeonatos del Mundo. Esta mujer medalla de bronce. Impresionante", comenzó diciendo el periodista.

Y su compañero dijo: "Creo que ni ella misma es consciente de cuánta gente iba por delante. Cuando solamente vea dos banderas, pues solamente va a quedar la suya, va a ser la de Uruguay en el podio. No se lo cree. ahora le dicen que es tercera. 'Uruguay nomás', que va a ser tercera. Una atleta que no era consciente de que iba a hacer podio en una maratón".

