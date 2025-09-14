Insólito: la llegada de Julia Paternain en el tercer lugar, tomó por sorpresa a la organización del Mundial de atletismo de Tokio 2025, que no tenía preparada la bandera uruguaya

Tigst Assefa de Etiopía fue plata, Peres Jepchirchir de Kenia el oro y Julia Paternain de Uruguay, el bronce, en la maratón del Mundial de atletismo de Tokio 2025

Julia Paternain hizo historia este sábado a última hora de la noche tras conseguir la medalla de bronce en la maratón del Mundial de atletismo de Tokio 2025, convirtiéndose en la primera sudamericana en alcanzar un podio en todos los años que se vienen disputando estos torneos. La organización no estaba preparada y también se sorprendió con su llegada, por lo que no le entregaron la bandera de Uruguay.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

De esa manera, se transformó en la primera atleta uruguaya en conseguir una presea en un torneo mayor de este tenor.

ATLETISMO El orgullo de Julia Paternain por correr por Uruguay: "Mi sangre es uruguaya; iba al Parque Rodó y me encantaba"; mirá el video

ATLETISMO La historia de Julia Paternain, bronce en el Mundial de atletismo: de padres uruguayos, creció en Inglaterra, corre en Estados Unidos y asombró al mundo

El momento insólito de la llegada

La ganadora dela maraton fue Peres Jepchirchir de Kenia con un tiempo de 2 horas 24 minutos y 43 segundos, mientras que la plata la obtuvo Tigst Assefa, de Etiopía con 2 horas 24 minutos y 45 segundos.

Las dos estaban en el radar de la organización del Mundial de atletismo de Tokio 2025, y recibieron enseguida las banderas de sus países.

Pero cuando arribó Julia Paternain en el tercer puesto, sucedió lo inesperado.

La organización no le entregó la bandera uruguaya, porque la tomó por sorpresa su llegada en esa ubicación, y no estaba preparada. Algo insólito para una competencia de esta magnitud.

Entonces, en la foto del final, aparecen las tres atletas juntas. Las dos africanas con sus banderas, y la uruguaya, sin ella.