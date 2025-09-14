Insólito: la llegada de Julia Paternain en el tercer lugar, tomó por sorpresa a la organización del Mundial de atletismo de Tokio 2025, que no tenía preparada la bandera uruguaya

Julia Paternain hizo historia este sábado a última hora de la noche tras conseguir la medalla de bronce en la maratón del Mundial de atletismo de Tokio 2025, convirtiéndose en la primera sudamericana en alcanzar un podio en todos los años que se vienen disputando estos torneos. La organización no estaba preparada y también se sorprendió con su llegada, por lo que no le entregaron la bandera de Uruguay.
