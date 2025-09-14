Dólar
El Observador / Polideportivo / ATLETISMO

Insólito: la llegada de Julia Paternain en el tercer lugar, tomó por sorpresa a la organización del Mundial de atletismo de Tokio 2025, que no tenía preparada la bandera uruguaya

14 de septiembre 2025 - 11:10hs
Tigst Assefa de Etiopía fue plata, Peres Jepchirchir de Kenia el oro y Julia Paternain de Uruguay, el bronce, en la maratón del Mundial de atletismo de Tokio 2025

FOTO: AFP

Julia Paternain hizo historia este sábado a última hora de la noche tras conseguir la medalla de bronce en la maratón del Mundial de atletismo de Tokio 2025, convirtiéndose en la primera sudamericana en alcanzar un podio en todos los años que se vienen disputando estos torneos. La organización no estaba preparada y también se sorprendió con su llegada, por lo que no le entregaron la bandera de Uruguay.

El momento insólito de la llegada

La ganadora dela maraton fue Peres Jepchirchir de Kenia con un tiempo de 2 horas 24 minutos y 43 segundos, mientras que la plata la obtuvo Tigst Assefa, de Etiopía con 2 horas 24 minutos y 45 segundos.

Las dos estaban en el radar de la organización del Mundial de atletismo de Tokio 2025, y recibieron enseguida las banderas de sus países.

Pero cuando arribó Julia Paternain en el tercer puesto, sucedió lo inesperado.

La organización no le entregó la bandera uruguaya, porque la tomó por sorpresa su llegada en esa ubicación, y no estaba preparada. Algo insólito para una competencia de esta magnitud.

Entonces, en la foto del final, aparecen las tres atletas juntas. Las dos africanas con sus banderas, y la uruguaya, sin ella.

