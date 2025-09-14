El orgullo de Julia Paternain por correr por Uruguay: "Mi sangre es uruguaya; iba al Parque Rodó y me encantaba"; mirá el video

La noticia recibida este sábado a última hora de la noche fue espectacular para el deporte uruguayo. Julia Paternain se metió en los libros de historia luego de haber terminado en el podio con la medalla de bronce en la prueba de maratón femenina del Mundial de atletismo de Tokio 2025, tras una carrera espectacular. Tras el podio, explicó por qué quiso correr por Uruguay, habiendo nacido en México, corrido por Gran Bretaña y haciéndolo en la actualidad en la Universidad de Arkansas, Estados Unidos.

De esa manera, se transformó en la primera atleta uruguaya en conseguir una presea en un torneo mayor de este tenor.

Julia Paternain no podía creer lo que había conseguido, luego de llegar rankeada en el puesto 288 a esta maratón y terminar tercera.

"No lo puedo creer, es una alegría. Me encanta correr para Uruguay. Es un país tan chico, pero un país con mucho corazón", comenzó diciendo en la zona mixta.

Y agregó: "Es un orgullo y me encanta y sé que a mis padres los deja muy contentos también".

"Mi sangre es uruguaya, mi acento es un poco raro. Mis padres son de Uruguay, mi familia son todos uruguayos, crecí yendo a Uruguay para las fiestas (de fin de año), iba al Parque Rodó, me encantaba. No me gusta el mate, es lo único. Pero aparte de eso, soy uruguaya", terminó diciendo.