La noticia recibida este sábado a última hora de la noche fue espectacular para el deporte uruguayo. Julia Paternain se metió en los libros de historia luego de haber terminado en el podio con la medalla de bronce en la prueba de maratón femenina del Mundial de atletismo de Tokio 2025, tras una carrera espectacular. Tras el podio, explicó por qué quiso correr por Uruguay, habiendo nacido en México, corrido por Gran Bretaña y haciéndolo en la actualidad en la Universidad de Arkansas, Estados Unidos.
El orgullo de Julia Paternain por correr por Uruguay: "Mi sangre es uruguaya; iba al Parque Rodó y me encantaba"; mirá el video
