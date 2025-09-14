Dólar
/ Nacional / REUNIÓN

Tras encuentro con Orsi para almorzar, Nicolás Olivera destacó que "es más fácil sentarse y conversar que tirar piedras de afuera"

El encuentro entre ambos dirigentes se dio este viernes en el bar Santa Catalina. Allí trataron temas relacionados con el gobierno nacional y departamental

14 de septiembre 2025 - 12:27hs
Yamandú Orsi y Nicolás Olivera

Yamandú Orsi y Nicolás Olivera

Foto: Inés Guimaraens

Luego de su encuentro con el presidente de la República, Yamandú Orsi, el intendente de Paysandú y titular del Congreso de Nacional de Intendentes, Nicolás Olivera, destacó que resulta más sencillo "sentarse y conversar" antes que "tirar piedras para afuera".

"Fue una buena instancia para ponernos a tiro sobre varios temas, no solamente vinculados a los gobiernos departamentales. Hablamos de todo", reconoció Olivera en diálogo con Subrayado (Canal 10).

El encuentro entre ambos dirigentes se dio este viernes en el bar Santa Catalina. Allí trataron temas relacionados con el gobierno nacional y departamental.

Además, abordaron la aplicación de políticas públicas en el territorio, el vínculo con los ministros y las empresas públicas. También, coordinaron trabajos en común entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de Intendentes.

El intendente marcó que además de contar con una agenda "nutrida" lo "más importante" es que se deja claro que el "diálogo está abierto".

"Poder sentarse, poder conversar, poder avanzar, creo que eso nos muestra como un país civilizado en ese sentido, en donde es más fácil sentarse y conversar que tirar piedras de afuera", subrayó.

