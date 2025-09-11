Dólar
El Observador / Fútbol / NACIONAL

La recorrida de Yamandú Orsi por el complejo deportivo Los Céspedes, de Nacional, y el encuentro con los futbolistas tricolores

El presidente de la República, Yamandú Orsi, estuvo este mediodía en Los Céspedes para asistir a la celebración de los cinco años de la UTU que se encuentra en las instalaciones del club y luego recorrió la concentración tricolor y se encontró con los futbolistas

11 de septiembre 2025 - 18:17hs
El saludo del presidente Orsi con el capitán de Nacional, Sebastián Coates

La tranquilidad habitual de Los Céspedes, en un día en el que suelen estar concentrados los futbolistas porque de noche juegan por un torneo oficial de la AUF, cambió por los festejos que organizó Nacional para celebrar los primeros cinco años de la UTU que funciona en las instalaciones del club, en la que estudian 100 alumnos.

La celebración porque el fútbol se transforma en un nexo con el barrio y brinda el espacio para que los vecinos tengan un lugar para seguir formándose y estudiando, también tuvo un momento diferente, después de los actos protocolares, cuando el presidente de la República Yamandú Orsi fue invitado a recorrer las instalaciones del club.

Acompañado por el presidente Ricardo Vairo, quien aprovechó para tomarse una selfie con Orsi, visitaron cada rincón que tienen el club en su complejo de Camino Berges y que destacan todos los futbolistas que llegan del exterior por la calidad de la infraestructura.

Yamandú Orsi y Ricardo Vairo en Los Céspedes
NACIONAL

Nacional celebró el quinto aniversario de la UTU Los Céspedes en un emotivo acto que contó con la presencia del presidente Yamandú Orsi

El presidente Yamandú Orsi junto a alumnos de la UTU - Los Céspedes
NACIONAL

Los cinco años de la UTU Los Céspedes, el centro educativo de Nacional en el que no importan las camisetas y que tuvo la visita de Yamandú Orsi con un pedido especial de un alumno

El gimnasio, las canchas, los lugares en los que transcurre a diario la vida de los futbolistas y los entrenadores de Nacional, fueron transitados por el presidente.

Yamandú Orsi recorrió las instalaciones de Los Céspedes
Agustín Iparraguirre le explica al presidente Orsi los proyectos de la Fundación Nacional

También hubo espacio para el saludo con los futbolistas, con el capitán Sebastián Coates, con el actual integrante del staff técnico de Nacional, Martín Ligüera, la visita a la cocina y la recorrida guiada por Vairo.

Así fue la recorrida del presidente por las instalaciones de Nacional:

La visita del presidente Yamandú Orsi a la UTU Los Céspedes de Nacional

Nacional juega este jueves desde la hora 20.30 frente a Plaza por los octavos de final de la Copa AUF Uruguay.

