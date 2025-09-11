La recorrida de Yamandú Orsi por el complejo deportivo Los Céspedes, de Nacional, y el encuentro con los futbolistas tricolores

El saludo del presidente Orsi con el capitán de Nacional, Sebastián Coates

La tranquilidad habitual de Los Céspedes , en un día en el que suelen estar concentrados los futbolistas porque de noche juegan por un torneo oficial de la AUF, cambió por los festejos que organizó Nacional para celebrar los primeros cinco años de la UTU que funciona en las instalaciones del club, en la que estudian 100 alumnos.

La celebración porque el fútbol se transforma en un nexo con el barrio y brinda el espacio para que los vecinos tengan un lugar para seguir formándose y estudiando, también tuvo un momento diferente, después de los actos protocolares, cuando el presidente de la República Yamandú Orsi fue invitado a recorrer las instalaciones del club.

Acompañado por el presidente Ricardo Vairo , quien aprovechó para tomarse una selfie con Orsi , visitaron cada rincón que tienen el club en su complejo de Camino Berges y que destacan todos los futbolistas que llegan del exterior por la calidad de la infraestructura.

Yamandú Orsi y Ricardo Vairo en Los Céspedes

El gimnasio, las canchas, los lugares en los que transcurre a diario la vida de los futbolistas y los entrenadores de Nacional, fueron transitados por el presidente.

Yamandú Orsi recorrió las instalaciones de Los Céspedes Agustín Iparraguirre le explica al presidente Orsi los proyectos de la Fundación Nacional

También hubo espacio para el saludo con los futbolistas, con el capitán Sebastián Coates, con el actual integrante del staff técnico de Nacional, Martín Ligüera, la visita a la cocina y la recorrida guiada por Vairo.

Así fue la recorrida del presidente por las instalaciones de Nacional:

La visita del presidente Yamandú Orsi a la UTU Los Céspedes de Nacional La visita del presidente Yamandú Orsi a la UTU Los Céspedes de Nacional Presidencia

Nacional juega este jueves desde la hora 20.30 frente a Plaza por los octavos de final de la Copa AUF Uruguay.