Nacional celebró el quinto aniversario de la UTU Los Céspedes en un emotivo acto que contó con la presencia del presidente Yamandú Orsi

El presidente Yamandú Orsi en la UTU - Los Céspedes junto a Alejandro Nario de la Fundación Nacional

El presidente Yamandú Orsi en la UTU - Los Céspedes junto a Pablo Caggiani, José Decurnex y Ricardo Vairo

La Fundación Nacional del Club Nacional de Football celebró este 11 de setiembre los cinco años de la UTU Los Céspedes , el centro educativo ubicado en el predio Juan Martín Mugica de la ciudad deportiva tricolor, en una ceremonia que contó con la presencia del presidente de la República Yamandú Orsi.

El acto de festejo tuvo torta de cumpleaños, globos y hasta una propuesta musical con una cuerda de tambores, como también la parte protocolar con la entrada de emblemas patrios y el himno nacional.

La Fundación Nacional del Club Nacional de Football celebró este 11 de setiembre los cinco años de la UTU – Los Céspedes

Además del presidente Orsi, estuvieron presentes autoridades de la Educación, como el presidente de Codicen, Pablo Caggiani, autoridades de UTU y autoridades municipales.

COPA AUF URUGUAY La enorme expectativa de los hinchas de Nacional que regresan a la tribuna después de dos meses, las entradas agotadas ante Plaza y las duras medidas de seguridad que adoptó el club

NACIONAL El probable equipo de Nacional para recibir a Plaza Colonia por Copa AUF Uruguay y con dos tribunas agotadas; mirá la formación alternativa de Pablo Peirano

Y también directivos de Nacional como su presidente Ricardo Vairo y su expresidente José Decurnex, impulsor de la UTU Los Céspedes, así como también otros directivos y funcionarios del área deportiva del club como Sebastián Eguren, Pablo Budna y Martín Ligüera.

Los alumnos del centro educativo, que dicta cursos de primera a quinto año, también dijeron presente junto al personal docente, familiares y vecinos, formando parte del armado del evento desde las primeras horas de la jornada, con uno de ellos haciendo uso de la palabras entre los oradores y con los pedidos de fotos al mandatario, quien accedió amablemente.

La Fundación Nacional del Club Nacional de Football celebró este 11 de setiembre los cinco años de la UTU – Los Céspedes El presidente Yamandú Orsi en la UTU - Los Céspedes Nacional

Para la Fundación Nacional fue “una oportunidad para compartir la alegría de estos cinco años de camino, marcados por el esfuerzo, la formación y el compromiso con la comunidad. Un tiempo de aprendizajes, de proyectos que crecieron y de sueños que se hicieron realidad gracias al trabajo conjunto”.

“Un sueño que nació hace cinco años”

José Decurnex, presidente de la Fundación Nacional, valoró el aniversario de la UTU – Los Céspedes.

La Fundación Nacional del Club Nacional de Football celebró este 11 de setiembre los cinco años de la UTU – Los Céspedes El presidente Yamandú Orsi en la UTU - Los Céspedes Nacional

“Es un hito muy importante, de un sueño que nació hace cinco años, de que el Club Nacional de Football, a través de su fundación, tuviera un impacto real en la sociedad. En aquel momento comenzamos con una idea, con un proyecto de poner un centro educativo en Los Céspedes. Inmediatamente tuvimos el acuerdo de las autoridades del momento y hoy tenemos lo que es el Centro Sociocultural Educativo Juan Mugica, que yo creo que es el orgullo de todos los hinchas de Nacional, donde están más de 100 chicos cursando distintos años en el ciclo básico y bachillerato de UTU con orientación deportiva, un centro juvenil de INAU con 50 adolescentes, cursos de Inefop donde vienen padres y madres de familia”, destacó.

“Entonces, hoy podemos decir a los cinco años que no que el objetivo está cumplido, pero que sí vamos por el camino correcto para poder seguir impactando en el barrio y ojalá esto siga creciendo para que cada vez tengamos más adolescentes acá”, señaló.

Decurnex recordó que la Fundación Nacional nació con un proyecto socioeducativo. "Hoy estamos festejando con mucho orgullo, el tener 100 chicos inscritos en el ciclo básico y en el bachillerato de UTU".

"Y el objetivo de Nacional era ese, tener un impacto en el barrio a través de la educación, con el soporte obviamente de ANEP. Estos son el ciclo básico y bachilleratos habilitados, con lo cual hoy, este año, a fin de año, tenemos el orgullo de decir que chicos que comenzaron con nosotros hace 5 años, con 12 años, se están recibiendo de bachilleres. Y que eso les brinde a ellos una oportunidad en la vida distinta, ¿no?", destacó.