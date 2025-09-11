La enorme expectativa de los hinchas de Nacional que regresan a la tribuna después de dos meses, las entradas agotadas ante Plaza y las duras medidas de seguridad que adoptó el club

Hinchas de Nacional se acercan al Gran Parque Central para ver el clásico ante Peñarol

La dura sanción que la Asociación Uruguaya de Fútbol le aplicó a Nacional por los graves episodios de violencia que se registraron en la final clásica ante Peñarol en el Torneo Intermedio encuentra el primer remanso para los hinchas albos, que este jueves de noche volverán al Gran Parque Central después de 67 días .

Los tricolores fueron sancionados con la quita de tres puntos para el Clausura y la Tabla Anual y con el cierre de cancha por cuarto partidos .

Este escenario generó que las entradas para el partido que este jueves el equipo de Pablo Peirano jugará ante Plaza Colonia por octavos de final de la Copa AUF Uruguay, en el Parque a la hora 20.30, se agotaran en dos días .

A lo largo del segundo día de venta de localidades se fueron agotando rápidamente todas las localidades, por el deseo de los hinchas de volver a su estadio, por los precios populares y porque los socios ingresan gratis.

La Abdón Porte (las entradas costaban $ 100), Codo ($ 200), Atilio García ($ 200) y Delgado ($ 200) fueron adquiridas a ritmo de partido clásico ante Peñarol, cuando el espectáculo que ofrece este jueves Nacional para sus hinchas es uno de segunda línea, por la cuarta edición de la Copa AUF Uruguay en el que Pablo Peirano afrontará con suplentes.

Con un estadio que explotará con 30.000 personas, también Nacional tomó recaudos en materia de seguridad, porque quedó expuesto a sanciones más duras.

Aunque cualquier episodio de violencia en la Copa AUF Uruguay deberá cumplirlo en este torneo y no en la Liga AUF Uruguaya, también Nacional sabe que debe dar mensajes de que su tribuna está en orden.

Lo que está prohibido para el partido en el Gran Parque Central

Nacional informó que “queda prohibido”: “Intentar introducir, ingresar, portar o utilizar, cualquier clase de armas o de objetos que pudieran producir los mismos efectos, así como bengalas, petardos, explosivos o productos inflamables (papel picado, rollos, serpentina, etc), fumíferos o corrosivos, salvo aquellos que hayan sido expresamente autorizados por la autoridad competente y para su utilización se hubieran cumplido las condiciones impuestas por dicha autoridad”.

También se prohíbe “intentar introducir, ingresar, exhibir, banderas, símbolos u otras señales con mensajes que inciten a la violencia o en cuyo texto o similar una persona o grupo de ellas sea amenazada, insultada por razón de su adhesión deportiva”.

“No se podrá exhibir banderas o símbolos del equipo rival en ocasión del partido ni de ningún otro de los equipos afiliados a la AUF”, agrega el comunicado.

“No alterar el orden público” y “no lanzar ninguna clase de objetos a las tribunas, campo de juego o fuera del escenario deportivo”, son otras recomendaciones.

Se acabaron las banderas gigantes: ¿qué es lo que se puede ingresar?

El club también comunicó, con letras mayúsculas, que “únicamente podrán ingresar banderas de 2 mts, por 1.5 mts, una vez se habiliten las puertas de acceso al estadio, sin embargo, no podrán ser colocadas en los tejidos perimetrales o en lugares dónde imposibiliten la visión del público o en lugares que perturben el accionar de los servicios de seguridad o impidan una correcta visualización de los parciales o asistentes al espectáculo”.

¿Cuándo vuelve a jugar de local Nacional en el Gran Parque Central por el Torneo Clausura?

Los tricolores jugarán su primer partido de local en el Parque con público por el Clausura en la octava fecha frente a Liverpool, en partido se jugará el fin de semana del sábado 20 y domingo 21 de setiembre.