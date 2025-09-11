Tres militares permanecen detenidos tras ser acusados de violar a una joven en un descampado en la zona del Parque Roosevelt, detrás del Polideportivo Paso Carrasco. Los implicados, de 19, 23 y 27 años, permanecen bajo custodia mientras la Fiscalía reúne evidencia para la audiencia de formalización que podría realizarse este jueves, según informaron fuentes de la Fiscalía General de la Nación.
Fiscalía reúne evidencia para imputar a militares acusados de violar a una joven de 19 años en Paso Carrasco
La joven denunció haber sido abusada sexualmente y fue trasladada a un centro de salud, mientras los militares fueron arrestados