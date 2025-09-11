Dólar
Nacional / JUSTICIA

Fiscalía reúne evidencia para imputar a militares acusados de violar a una joven de 19 años en Paso Carrasco

La joven denunció haber sido abusada sexualmente y fue trasladada a un centro de salud, mientras los militares fueron arrestados

11 de septiembre 2025 - 12:19hs
die_2105webp

Tres militares permanecen detenidos tras ser acusados de violar a una joven en un descampado en la zona del Parque Roosevelt, detrás del Polideportivo Paso Carrasco. Los implicados, de 19, 23 y 27 años, permanecen bajo custodia mientras la Fiscalía reúne evidencia para la audiencia de formalización que podría realizarse este jueves, según informaron fuentes de la Fiscalía General de la Nación.

El hecho ocurrió en la madrugada del miércoles, cuando un vecino alertó al 911 tras escuchar gritos de una mujer provenientes de un área arbolada y oscura. Al llegar al lugar, los agentes de la Guardia Republicana encontraron a la víctima pidiendo auxilio junto a los tres hombres.

La joven denunció haber sido abusada sexualmente y fue trasladada a un centro de salud, mientras los militares fueron arrestados.

La Fiscalía, junto a los ministerios del Interior y de Defensa, investiga a los implicados en la presunta violación. El caso está bajo investigación del fiscal Fernando Valerio, y el Ministerio de Defensa también está colaborando en otra pesquisa adicional de forma paralela.

