/ Nacional / HERRAMIENTA NUEVA

Interior presentó servicio para detectar información falsa y prevenir estafas: así funciona Verificá

El servicio funcionará las 24 horas a través de canales de atención directa como el número 098 111 911, el correo electrónico [email protected] y las redes sociales oficiales de la herramienta

11 de septiembre 2025 - 11:10hs
Ministerio del Interior presentó Verificá

Ministerio del Interior

El Ministerio del Interior presentó este miércoles Verificá, un servicio oficial gestionado por la Dirección General del Centro de Comando Unificado de la Policía Nacional que funcionará como un "canal confiable" para que la ciudadanía puede detectar noticias falsas y prevenir estafas.

El servicio funcionará las 24 horas a través de canales de atención directa como el número 098 111 911, el correo electrónico [email protected] y las redes sociales oficiales de la herramienta.

La oficial principal María de los Santos, de la Dirección de Videovigilancia, Analítica y Relevamiento Urbano (DIVARU), explicó que una vez recibida la consulta, el equipo se comunicará con fuentes oficiales —como bancos u organismos públicos— para corroborar la veracidad de los datos.

"Lo que buscamos es prevenir este tipo de delitos y brindar información confiable a la población", señaló en rueda de prensa.

Ante la reiteración de denuncias por un mismo hecho, los oficiales derivarán la información a las unidades competentes, quienes se encargarán de realizar "campañas de concientización a través de los canales oficiales".

Este servicio, recuerdan desde Interior en su página web, funcionará únicamente para verificar información.

Los canales habilitados para denuncias continúan siendo el Servicio de Emergencias 9-1-1, la aplicación de Emergencias 911, el 0800 5000, el 0800 2121 (para denuncias de puntos de venta de estupefacientes), el 0800 4444 (para denuncias de abigeato), además de cualquier Seccional Policial o Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género.

La presentación de esta nuevo programa se dio este miércoles en el marco de la Expo Prado 2025. La actividad contó con la presencia de la Subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde.

