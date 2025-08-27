Ministerio del Interior removió del cargo a jefe de Policía de Río Negro luego de participar de reunión política y criticar a la oposición

El Ministerio del Interior removió de su cargo al jefe de Policía de Río Negro , Sergio Solé , luego de que este realizara declaraciones públicas contra la oposición después de que varios políticos lo criticaran por participar de una reunión de carácter político.

Según informó la cartera en un comunicado, días atrás recibieron una denuncia que indicaba que Solé había participado "en una reunión de carácter político", lo que entendían "podría ser incompatible con lo establecido en la Constitución de la República y en la Ley Orgánica Policial".

Ante esta denuncia, el Ministerio del Interior realizó consultas a "especialistas en derecho constitucional" y al Área de Asesoramiento Jurídico de la cartera, y confirmó que "con su comparecencia, el Jefe Departamental no contravino la Constitución ni ninguna otra norma vigente" , ya que la normativa no aplica para "policías retirados" , como es el caso de Solé.

No obstante, Interior constató que durante el curso de la investigación el jefe de Policía "realizó manifestaciones políticas" que "contravienen los lineamientos marcados desde el inicio de la presente gestión", en la que "se mandata a los jefes departamentales, sus comandos y a todos los efectivos mantener un correcto y fluido relacionamiento con las diferentes organizaciones sociales y permanecer a disposición de la sociedad toda , sin ningún tipo de distinción partidaria".

"Por lo antedicho, luego de ser recibido, de haber escuchado sus argumentos y en atención al rigor institucional que corresponde, el Poder Ejecutivo ha resuelto remover al Jefe de Policía de Río Negro", se lee en el comunicado, en el que también agradecen a Solé por "la muy buena gestión realizada" en la Jefatura de ese departamento.

El ministerio concluyó que con esta decisión "reitera su estricto apego a la Constitución y a la norma, fortaleza institucional en un Estado de Derecho, al tiempo que reafirma su compromiso como servidores públicos, quienes nos debemos a la ciudadanía en su totalidad".

Las declaraciones del jefe de Policía de Río Negro que le costaron el cargo

En medio de la discusión entre la oposición y el gobierno por Solé, con varios políticos pidiendo su salida del cargo por participar de una reunión política, una entrevista del legislador blanco y exsubsecretario del Interior Pablo Abdala encendió la polémica.

Abdala estaba dando una entrevista telefónica con la radio local Impacto FM y Solé envió un mensaje, que fue leído al aire por el conductor.

“Espero que le pregunten a Abdala sobre este tema, que es contundente, me acabo de enterar que algunos blancos entienden que no violé ninguna norma pero parece que falté a la ética. Si es la misma vara ética que midieron a los que mintieron en el Parlamento, entraron por el garaje de la Torre Ejecutiva, los que rompieron documentos en el piso 11, los que se robaron la mitad de Artigas y los que metieron 30 ediles en Salto Grande”, afirmó el jefe de Policía.

Tras este mensaje, el presidente del directorio blanco, Álvaro Delgado, informó que se comunicó con Negro para exigirle el cese de Solé. “El mencionado funcionario ha violado normas constitucionales y legales pero además ha incurrido en comentarios incompatibles con la ética, la prudencia y el respeto que debe tener la mayor autoridad policial de un departamento”, añadió Delgado en X.

A su vez, consideró que es “inadmisible” porque “mientras el gobierno convoca a los partidos políticos a un diálogo por seguridad, una jerarquía policial se dedica a polemizar y agraviar al Partido Nacional”, con respecto al episodio protagonizado por Abdala.

Luego de que el Ministerio del Interior comunicara el cese de Solé, Delgado publicó un nuevo tuit en el que valoró "la correcta decisión del ministro" Carlos Negro. "No se puede permitir la partidización de la Policía Nacional", agregó.