Dólar
Compra 38,80 Venta 41,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
14°C
cielo claro
Jueves:
Mín  11°
Máx  17°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / TELEVISIÓN

José Carlos Álvarez de Ron vuelve a la televisión tras su salida de Telemundo: los detalles de la transmisión

Una semana después de su desvinculación de Telemundo, el informativo de Canal 12, el periodista vuelve a comentar en un partido del fútbol nacional

26 de agosto 2025 - 19:59hs
José Carlos Álvarez de Ron&nbsp;

José Carlos Álvarez de Ron 

Instagram @alvarezderon12

José Carlos Álvarez de Ron no estará alejado de las pantallas del futbol por mucho más tiempo. El periodista deportivo comentará el partido de este miércoles por la Copa AUF Uruguay.

La semana pasada, después de más de 30 años en Telemundo, Canal 12 desvinculó al periodista en medio de una reestructura de su noticiero.

Álvarez de Ron entró a Canal 12 en 1992, luego de un paso por la Radio Universal, y desde entonces había formado parte del equipo de deportes del noticiero de esta señal, con el que viajó a Mundiales y Juegos Olímpicos.

Más noticias
Mario Bardanca y José Carlos Álvarez de Ron
RADIO

El mensaje entre lágrimas de Mario Bardanca para José Carlos Álvarez de Ron en el programa que comparten y un cuestionamiento a Canal 12: "Hay que replantearse un montón de cosas"

José Carlos Álvarez de Ron, experiodista de Canal 12
VAMOS QUE VENIMOS

La despedida de José Carlos Álvarez de Ron tras su desvinculación con Canal 12: "Jamás pensé que me quieran tanto"

Precisamente una semana después, Álvarez de Ron volverá a la pantalla. Este martes anunció que comentará el partido entre Río Negro de San José y Peñarol, a disputarse este miércoles a las 20:00 en el Estadio Casto Martínez Laguarda por la Copa AUF Uruguay.

"Enorme placer de comentar mañana junto a Rodrigo Romano", expresó en una publicación compartida en su cuenta de la red social X. El periodista se suma así al equipo de AUF TV para el debut de Peñarol en el torneo. "Vamos que venimos", cerró con su frase característica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alvarezderon12/status/1960463790757306592&partner=&hide_thread=false

Luego de su despido de Canal 12 el periodista deportivo expresó su sorpresa por las muestras de cariño que recibió una vez que se hizo pública la noticia. "Mi corazón está muy grande. Jamás pensé que me quieran tanto. Solo agradecimiento", escribió en sus redes sociales.

Ahora, después de que comunicara que volverá al comentario deportivo este miércoles, la publicación se llenó de buenos augurios y muestras de respaldo.

Reestructuración en Canal 12: entradas y salidas

Junto con el periodista deportivo también fue desvinculado del canal Ignacio Martirené, periodista especializado en noticias internacionales y conductor de la edición de sábado del noticiero.

Las desvinculaciones de los dos periodistas se dan en un contexto de reestructuración del noticiero.

En las últimas semanas, Canal 12 anunció el estreno de Puesta a Punto, un nuevo ciclo informativo que irá en la hora previa a Telemundo y comenzará a emitirse el próximo lunes.

El nuevo formato cuenta con la participación de Patricia Madrid y Bernardo Wolloch como conductores y María Eugenia "Tuque" García, Federico Buysan, Celina Pereyra y Matías Mederos.

Temas:

José Carlos Álvarez de Ron Telemundo Canal 12

Seguí leyendo

Las más leídas

Nicolás Lodeiro de Nacional ante Paysandú FC
COPA AUF URUGUAY

Huracán FC vs Nacional: día, hora y dónde ver al tricolor en su debut en la Copa AUF Uruguay

Nacional
COPA AUF URUGUAY

Huracán FC 0-1 Nacional EN VIVO por la Copa AUF Uruguay: Exequiel Mereles por Bruno Arady, el cambio de Pablo Peirano en el tricolor para el segundo tiempo

Paolo Calione de Nacional ante Paysandú FC
COPA AUF URUGUAY

¿A qué hora juega Huracán FC vs Nacional hoy por el debut tricolor en la Copa AUF Uruguay y dónde verlo?

Un semestre con la familia Salle en el Parlamento: el libro que le recomendó Oddone, los 20 masones colorados y la trastienda política
IDENTIDAD SOBERANA

Un semestre con la familia Salle en el Parlamento: el libro que le recomendó Oddone, los "20 masones" colorados y la trastienda política

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos