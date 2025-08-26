José Carlos Álvarez de Ron vuelve a la televisión tras su salida de Telemundo: los detalles de la transmisión

José Carlos Álvarez de Ron no estará alejado de las pantallas del futbol por mucho más tiempo. El periodista deportivo comentará el partido de este miércoles por la Copa AUF Uruguay .

La semana pasada, después de más de 30 años en Telemundo , Canal 12 desvinculó al periodista en medio de una reestructura de su noticiero.

Álvarez de Ron entró a Canal 12 en 1992 , luego de un paso por la Radio Universal, y desde entonces había formado parte del equipo de deportes del noticiero de esta señal, con el que viajó a Mundiales y Juegos Olímpicos.

Precisamente una semana después, Álvarez de Ron volverá a la pantalla. Este martes anunció que comentará el partido entre Río Negro de San José y Peñarol , a disputarse este miércoles a las 20:00 en el Estadio Casto Martínez Laguarda por la Copa AUF Uruguay.

"Enorme placer de comentar mañana junto a Rodrigo Romano", expresó en una publicación compartida en su cuenta de la red social X. El periodista se suma así al equipo de AUF TV para el debut de Peñarol en el torneo. "Vamos que venimos", cerró con su frase característica.

"Enorme placer de comentar mañana junto a Rodrigo Romano, Río Negro Peñarol por AUF TV

Vamos que Venimos"

Luego de su despido de Canal 12 el periodista deportivo expresó su sorpresa por las muestras de cariño que recibió una vez que se hizo pública la noticia. "Mi corazón está muy grande. Jamás pensé que me quieran tanto. Solo agradecimiento", escribió en sus redes sociales.

Ahora, después de que comunicara que volverá al comentario deportivo este miércoles, la publicación se llenó de buenos augurios y muestras de respaldo.

Reestructuración en Canal 12: entradas y salidas

Junto con el periodista deportivo también fue desvinculado del canal Ignacio Martirené, periodista especializado en noticias internacionales y conductor de la edición de sábado del noticiero.

Las desvinculaciones de los dos periodistas se dan en un contexto de reestructuración del noticiero.

En las últimas semanas, Canal 12 anunció el estreno de Puesta a Punto, un nuevo ciclo informativo que irá en la hora previa a Telemundo y comenzará a emitirse el próximo lunes.

El nuevo formato cuenta con la participación de Patricia Madrid y Bernardo Wolloch como conductores y María Eugenia "Tuque" García, Federico Buysan, Celina Pereyra y Matías Mederos.