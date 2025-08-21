El mensaje de Alberto Kesman luego de la desvinculación de José Carlos Álvarez de Ron de Canal 12

Alberto Kesman en el Polideportivo La Tele

Este miércoles Canal 12 desvinculó a dos figuras de su informativo, Telemundo: el periodista de internacionales y conductor de la edición de sábado del noticiero, Ignacio Martirené, y el periodista deportivo José Carlos Álvarez de Ron.

Luego de que se hiciera pública la decisión, uno de los compañeros de más larga data de Álvarez de Ron, su colega en deportes Alberto Kesman, publicó en su cuenta de X (exTwitter) un mensaje de despedida y apoyo para el periodista.

"Se va a extrañar su presencia en Telemundo. Compañero y amigo fiel, talentoso, inteligente, periodista de raza a quien seguro veremos pronto donde le toque trabajar desplegando todo su conocimiento y sabiduría", escribió "el Mariscal".

Álvarez de Ron entró a Canal 12 en 1992, hace 33 años, luego de un paso por la radio Universal, y desde entonces había formado parte del equipo de deportes de Telemundo, con el que viajó a Mundiales y Juegos Olímpicos, varias de esas coberturas las compartió con Kesman, con quien había trabajado en Universal antes de llegar al noticiero.

Las desvinculaciones de los dos periodistas se dan en un contexto de reestructuración del noticiero. En las últimas semanas, Canal 12 anunció la incorporación de Patricia Madrid y Bernardo Wolloch para un nuevo ciclo informativo que irá en las tardes, a partir de las 18 horas, que tendrá también en su equipo a "Tuque" García como productora y a Celina Pereira como movilera.