/ Cultura y Espectáculos / TELEVISIÓN

El mensaje de Alberto Kesman luego de la desvinculación de José Carlos Álvarez de Ron de Canal 12

Alberto Kesman, compañero del periodista desvinculado este miércoles, publicó en su cuenta de X un mensaje de despedida

21 de agosto 2025 - 10:31hs
Alberto Kesman en el Polideportivo
Alberto Kesman en el Polideportivo La Tele

Luego de que se hiciera pública la decisión, uno de los compañeros de más larga data de Álvarez de Ron, su colega en deportes Alberto Kesman, publicó en su cuenta de X (exTwitter) un mensaje de despedida y apoyo para el periodista.

"Se va a extrañar su presencia en Telemundo. Compañero y amigo fiel, talentoso, inteligente, periodista de raza a quien seguro veremos pronto donde le toque trabajar desplegando todo su conocimiento y sabiduría", escribió "el Mariscal".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/KesmanAlberto/status/1958286900122239454&partner=&hide_thread=false

Álvarez de Ron entró a Canal 12 en 1992, hace 33 años, luego de un paso por la radio Universal, y desde entonces había formado parte del equipo de deportes de Telemundo, con el que viajó a Mundiales y Juegos Olímpicos, varias de esas coberturas las compartió con Kesman, con quien había trabajado en Universal antes de llegar al noticiero.

