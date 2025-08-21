Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
18°C
cielo claro
Viernes:
Mín  10°
Máx  14°

Siguenos en:

/ Economía y Empresas / CONFLICTO PESQUERO

Al menos cuatro barcos pesqueros se alistan para salir al mar este jueves ignorando al sindicato y con nuevos marineros

Los pesqueros retoman la actividad tras 90 días de conflicto; ya no consideran al Suntma “un interlocutor válido”

21 de agosto 2025 - 13:02hs
Industria pesquera, pesca, sindicato
Foto: Cámara de Industrias Pesqueras

En medio del enfrentamiento que mantienen con el Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma), varias empresas pesqueras alistan ocho barcos para salir a pescar este jueves tras más de 90 días parados, y para eso utilizarán trabajadores que ya tenían contratados y a otros seleccionados a través de la convocatoria abierta Uruguay Pesca. Será la primera salida de estos barcos, en un contexto en que las empresas no reconocen al sindicato y anuncian que iniciaron una “nueva era de la pesca”, sin el Suntma.

Según informaron a El Observador fuentes de las empresas, hay cuatro barcos que saldrán desde el puerto de Capurro o desde La Paloma, y otros cuatro apuran trámites para zarpar hoy. Además en los próximos días se incorporarán más embarcaciones, con el mismo método de selección de trabajadores pesqueros.

El Suntma levantó el conflicto en los últimos días, pero desde la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) afirman que ya no reconocen al sindicato como interlocutor y lo responsabilizan por hacerles perder la zafra de pesca. Por eso realizaron un llamado abierto a personas interesadas en pescar, al que se anotaron mas de 9 mil personas.

Más noticias
Conflicto entre cámaras y sindicato de la pesca
CONFLICTO

Desconocer al sindicato: lo que deja el conflicto de la pesca y lo que puede pasar en próximas negociaciones laborales

asi funciona pia, la ia uruguaya que acelera los procesos de seleccion de personal y que ya trabaja para empresas pesqueras
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Así funciona Pia, la IA uruguaya que acelera los procesos de selección de personal y que ya trabaja para empresas pesqueras

De ellos, más de 530 cuentan con libreta de embarque, que los habilita a salir a trabajar sin entrenamientos previos, mientras que el resto necesitan capacitaciones de algunos meses. Varios de esos marineros con libreta de embarque fueron puntuados y seleccionados a través de un programa de inteligencia artificial uruguayo, denominado PIA, y se sumarán a las tripulaciones que empiezan a zarpar en estos días.

Hasta ahora los barcos zarpaban con parte de la tripulación contratada en su plantilla, mientras que para completarla apelaban a una “bolsa de trabajo” que manejaba el sindicato. La movida de la empresa cambió el escenario, ya que pretende evitar al gremio. La CIPU asegura que su llamado es abierto, independientemente de que los trabajadores estén sindicalizados o no, y la forma de elegirlos es objetiva a través de la IA.

Las cámaras pesqueras fueron convocadas este martes para participar de una reunión tripartita con el sindicato con el fin de saldar el conflicto, pero decidieron no participar y le enviaron una carta al ministro de Trabajo, Juan Castillo, alegando que los trabajadores que forman parte del Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma) "provocaron este desastre", en alusión a la parálisis del sector.

Tanto la Cámara de Industriales Pesqueras del Uruguay (CIPU) como la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay (CAPU) iniciaron hace algunos días un "proceso de una demanda civil contra el sindicato por daños y perjuicios", informaron en la carta dirigida a Castillo.

Temas:

Pesca conflicto sindicato empresas pesqueras

Seguí leyendo

Las más leídas

Telemundo desvinculó a dos de sus figuras
TELEVISIÓN

Canal 12 desvinculó a dos figuras del informativo en medio de cambios en Telemundo

Oscar Ruggeri
COPA LIBERTADORES

La clara opinión de Óscar Ruggeri sobre el penal que le pitaron a Racing contra Peñarol en Copa Libertadores, y lo que dijo del árbitro; mirá el video

El penal que pitó Wilmar Roldán de Emanuel Gularte de Peñarol sobre Maravilla Martínez de Racing por Copa Libertadores
COPA LIBERTADORES

Conmebol publicó el audio y el video del VAR del penal que Wilmar Roldán pitó a Racing contra Peñarol por Copa Libertadores

Inumet 
AVISO ESPECIAL

Ciclón extratropical en Uruguay: Inumet actualizó su aviso especial por vientos fuertes y advierte por rachas de hasta 80 km/h

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos