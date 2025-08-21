Inumet advierte por tormentas fuertes y puntualmente severas: las zonas donde se esperan "los fenómenos más intensos"

Foto: Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso especial en el que advierte por tormentas fuertes y puntualmente severas.

A través de un comunicado, el organismo indicó que “a partir de la madrugada del viernes un sistema frontal comenzará a afectar a la zona norte del país, desplazándose gradualmente hacia el resto del territorio”.

Los “fenómenos más intensos”, según el instituto, se prevén en el norte del Río Negro y litoral oeste.

“En las zonas de tormentas se podrán registrar rachas de vientos fuertes y muy fuertes, intensa actividad eléctrica y ocasional caída de granizo”, indica sobre el final el texto.

El mal tiempo vuelve tras varios días de rachas de viento fuertes, que provocó que el organismo emitiera un aviso especial en el que advertía.