Santiago Sánchez anunció que se prepara una carta para mandar a Conmebol por los arbitrajes ante Racing: "Peñarol no es un equipo llorón" dijo, pero justificó la medida

El consejero de Peñarol Santiago Sánchez anunció que los aurinegros preparan la redacción de una carta para mandar a Conmebol presentando una queja y reclamo por los arbitrajes de Raphael Claus y de Wilmar Roldán en los partidos de ida y vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores contra Racing de Avellaneda.

Peñarol ganó 1-0 en la ida en el Campeón del Siglo en un partido donde perdió a los 20 minutos de juego a su jugador estrella, Leonardo Fernández, por una falta que Claus ni siquiera castigó con tarjeta amarilla.

El consejo directivo de Peñarol no sesionó esta semana por el partido del martes y el retorno de los dirigentes. Tiene agendada su próxima reunión para el martes 26 de agosto.

Sin embargo, el miércoles se generó un fluido intercambio en el grupo de WhatsApp del consejo directivo que preside Ignacio Ruglio.

"El miércoles fue una jornada de intercambio en el chat, hay que meterle acción porque para eso estamos, estuvo muy activo y ya es unánime preparar una nota para Conmebol por el tema arbitrajes; el partido del martes fue increíble y no puede quedar así", declaró este jueves Sánchez a Quiero Fútbol que se emite por Sport 890.

"Peñarol se planta y va al frente, no importa la circunstancia. A los 20' nos sacaron a nuestro líder futbolístico (Fernández), pero teníamos una confianza muy grande con el plantel en sí y en el liderazgo que ha generado Diego (Aguirre). Peñarol no es un equipo llorón, siempre va al frente. Terminado los primeros 90 minutos no era un tema que correspondía instaurar porque no nos parecía propicio. Ahora, una vez terminados los 180 minutos hay un equipo que fue claramente perjudicado en Montevideo y en Avellaneda. Nos vamos a juntar. Tenemos que tomar medidas con los arbitrajes", expresó Sánchez.

El joven dirigente de Origen Peñarolense expresó que también es partidario de denunciar ante Conmebol a Racing porque el club argentino le vendió a Peñarol 4.500 entradas pero le dio un espacio para 380 personas, por lo que cientos de hinchas no pudieron acceder a las gradas y debieron seguir el partido en celulares, tal como denunció Referí.

"Ahí hay opiniones divididas en el consejo, hay que contemplar a la gente porque en el partido con Racing había una tribuna que no era para 4.500 entradas y cientos de socios que pagaron un viaje, pagaron la entrada como correspondía por la ticketera y hay gente que toma vacaciones cuando Peñarol juega en el exterior, a ellos hay que tenerles respeto. Vieron el partido en un pasillo. Lo más importante que tenemos es lo que representamos como movimiento social y hay que hacerle honor a esa gente. Peñarol no es un equipo que está constantemente denunciado, pero son cosas tan evidentes que no pueden volver a pasar. En Montevideo los tratamos como reyes dándoles un lugar privilegiado, en un estadio con condiciones espectaculares, pero no nos pueden mandar al espacio que nos mandaron en esa cancha", dijo sobre el Cilindro de Avellaneda.

Peñarol le dio a Racing la totalidad de la Tribuna Guelfi, contemplando también razones de seguridad para que no existiera cercanía de hinchadas.

Los hinchas de Racing se quejaron que en la ruta los sometieron a muchos controles, que el horario para llegar al punto de concentración en el Parque Roosevelt era muy temprano (hora 15.00) y que al irse después de la hinchada de Peñarol la gente comenzó a llegar al estadio a la hora 17.00 del martes y se fue a la 1.30 del miércoles.

Sin embargo, en determinado momento, Peñarol, con el auxilio del Ministerio del Interior, permitió el ingreso de un grupo de hinchas de Racing que habían estado demorados (posterior a la hora 17.30) y para eso cortaron la ruta y congelaron el acceso de los hinchas de Peñarol generando un colapso en la ruta.

"Peñarol hizo sus descargos en el momento, donde correspondía, lo hicimos donde lo teníamos que hacer, previo al partido, un día antes, ante la Conmebol. Ahora (Racing) tendrá que asumir las responsabilidades que corresponden, hay compañeros que tienen matices, pero lo hablaremos en directiva", declaró Sánchez.

El dirigente también expresó que el Campeón del Siglo necesita mejoras para sus propios hinchas: "Tenemos que hacernos cargo de casa darles mejores condiciones a todas las tribunas, condiciones para partidos masivos: mayor cantidad de baños, mayor auxilio de sanitarios para que las colas no sean interminables. Lo vamos a charlar en directiva, nos debemos al socio y al hincha".

"Tuve un intercambio con Diego Aguirre y todos estamos encolumnados detrás de su figura: el camino es con él manejando los destinos deportivos del club. En las malas es cuando más hay que estar. Seguro que en 2026 nos vamos a preparar y vamos a ir por todo. Tenemos que lograr el bicampeonato y después volver a soñar", concluyó Sánchez.