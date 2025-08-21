¿Sigue Diego Aguirre en Peñarol en 2026? "Ojalá que sí", dijo el presidente Ignacio Ruglio sobre la continuidad del entrenador; mirá su opinión

El presidente de Peñarol , Ignacio Ruglio , fue consultado por la continuidad del entrenador aurinegro, Diego Aguirre , en la temporada 2026, luego de la eliminación de los aurinegros en la Copa Libertadores 2025 tras caer ante Racing el pasado martes en octavos de final.

“Ojalá que sí”, fue la primera respuesta del titular carbonero a La mañana del fútbol de El Espectador Deportes.

“A mí él, como hincha, que se lo he dicho al plantel y se lo dije a Diego ayer, nos genera una ilusión que hace más de dos décadas que no nos pasaba . Sobre todo por los sostenido en el tiempo”, comentó.

En ese sentido recordó el ciclo de Mauricio Larriera en 2021. “Nos dio una ilusión tremenda con un equipo que jugaba un disparate, que metió cinco jugadores en la selección uruguaya, con una eliminación a Nacional, con unas semifinales increíbles y demás, pero duró solo ese año”.

“La realidad que ahora, vos te das cuenta hasta por cómo te escriben los periodistas, colegas, presidentes, directivos y jugadores en el exterior, que ve a un Peñarol protagonista en América y por dos años seguidos”, agregó. “Y eso es lo que todos los hinchas de este club queremos, y eso es en gran parte gracias a Diego y los jugadores”.

Consultado por si su deseo de la continuidad de Aguirre es independiente a lo que ocurra en el Campeonato Uruguayo y en caso de que los aurinegros no logren el título, Ruglio respondió: “Para mí sí”.

“Mi forma de ser es que jamás hago leña del árbol caído, ni acá ni internamente”, agregó. “Erró en algunas cosas, seguro sí. ¿Y en cuántas acertó? en muchísimas más. Y después, su tarea es errar y acertar, como la mía también y la de los jugadores. Prefiero quedarme con los bueno y que él sabe llevar adelante el plantel, sabe llevarnos a instancias decisivas y hacernos sentir protagonista”.

Ignacio Ruglio Foto: Leonardo Carreño

“Ojalá se quede con nosotros mucho tiempo. Ojalá se sienta tan cómodo en el club como se siente, porque me lo hace saber todo el tiempo”, señaló.

Ruglio también recordó cómo fue su renovación con Aguirre. “Y de hecho su renovación, porque tanto se ha hablado de Diego, pero desde 2011 no estaba en el club y gracias a Dios lo pudimos traer nosotros, y no solo que lo pudimos traer. Vino por un año de contrato, porque él quiso venir solo por un año, y fue el primer contrato que yo renové en 2025. Y muchas veces la gente se olvida de eso”.

“Antes de renovar a ningún jugador, fui y renové a Diego. Y duró 10 minutos la renovación”, destacó. “Si un técnico no se está cómodo con la forma de trabajar, no ve al club bien, no se lleva bien con el presidente, no cree que le traigan a los jugadores, no te renueva”, valoró.

“Y menos yéndose por la puerta grande como se iba de vuelta, porque se iba en diciembre, con Peñarol campeón histórico, Apertura, Clausura, Anual, semifinalista en la Libertadores… Y se quedó porque está cómodo acá y las condiciones de trabajo son las que él quiere”.

20250819 FBL - LIBERTADORES - RACING - PENAROL Penarol's head coach Diego Aguirre gestures ahead of the Copa Libertadores round of 16 second leg football match between Argentina's Racing and Uruguay's Penarol at the Presidente Juan Domingo Peron (El Cilin Diego Aguirre Foto: Luis Robayo / AFP

Ruglio destacó que se siente “muy cómodo” en la “diaria” con Aguirre. “Y después nos tocará pasar momentos, vamos a pasar 48 horas calientes, tristes, consternados porque creímos que lo podíamos haber ganado, era el minuto 80 y estábamos prácticamente adentro y después como se te va. Pero es aprendizaje”.

¿Hasta cuándo tiene contrato Diego Aguirre en Peñarol?

Ruglio indicó que Aguirre tiene contrato con Peñarol “hasta el final de 2026”.

“El mandato mío entero que fue lo que pedí cuando renovamos y me dijo: ‘Me parece brillante, yo después voy viendo si voy aumentando para adelante según quien venga y como sean las cosas a futuro’”, repasó.

El presidente carbonero señaló que tras la eliminación en la Copa Libertadores buscarán el bicampeonato uruguayo.

"La prioridad es intentar ir por ese bicampeonato", comentó.