Una bomba a la tribuna rival y una venganza extrema: la emboscada de la barra de Independiente que incluyó sangre e hinchas de la U desnudados y obligados a pedir perdón

A varios hinchas chilenos los golpearon y les robaron la ropa

Proyectiles volando de una tribuna a otra, lanzamiento de material fecal y orina, bombas de estruendo, la reacción de los barras locales para ir a buscar a los hinchas visitantes, enfrentamientos, palazos, emboscadas, parciales desnudos corriendo por las tribunas y algunos prefiriendo arrojarse al vacío antes de ser acorralados y brutalmente golpeados...

Los incidentes ocurridos en el partido ente Independiente y Universidad de Chile este miércoles por la Copa Sudamericana en Avellaneda tuvieron un nivel de violencia pocas veces visto en el fútbol sudamericano , con trasmisión en directo por canales de TV más la viralización de imágenes en las redes sociales al momento.

Por el episodio, más de un centenar de personas permanecen bajo arresto este jueves en Argentina y una veintena de personas resultaron heridas, algunos de arma blanca , según testigos, sin que de momento las autoridades argentinas hayan brindado información oficial sobre el estado de salud de los que debieron ser hospitalizados.

Hinchas se enfrentan este miércoles, en un partido de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile en el estadio Libertadores de América en Avellaneda, Argentina

AMDEP1429. AVELLANEDA (ARGENTINA), 20/08/2025.- Hinchas se enfrentan este miércoles, en un partido de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile en el estadio Libertadores de América en Avellaneda (Argentina).

El encuentro jugado en el Estadio Libertadores de América, la casa de Independiente, tuvo la particularidad de que los hinchas de la U, unos 3.000, se ubicaron en la parte superior de una cabecera, en la Tribuna Sur Alta, con parciales locales por debajo.

Algo similar a lo que había ocurrido el día martes en el partido Racing vs Peñarol, en el Cilindro de Avellaneda, en el que los hinchas carboneros estuvieron en un sector por sobre parciales albicelestes, sin que hubiera incidentes.

Y como también había ocurrido el año pasado en Rosario, cuando Peñarol visitó a Central y los hinchas locales estuvieron en una zona por arriba de los mirasoles, desde donde voló una valla de seguridad que de milagro no lastimó a ningún espectador visitante.

Este miércoles, en un determinado momento del partido hinchas de la U comenzaron a arrojar proyectiles, como palos, botellas y butacas, desde las tribunas superiores a la parte inferior adonde fue ubicada la parcialidad de Independiente, según constató un periodista de la AFP presente en el lugar.

Fans of Universidad de Chile gesture during the interruption of the Copa Sudamericana round of 16 second leg football match between Argentina's Independiente and Chile's Universidad de Chile at the Libertadores de America stadium in Avellaneda, Buenos Air Hinchas de Universidad de Chile en Avellaneda Foto: AFP

"Sacaban los artefactos del baño y los arrojaban a la tribuna, una violencia inusitada. Las prevenciones que se habían tomado eran las lógicas. Acá estuvo claro el comienzo del problema con un solo público", dijo Néstor Grindetti, presidente del Rey de Copas argentino.

Un detalle no menor es que ese sector superior no tenía alambrado debido a que fueron retirados porque en el fútbol argentino no hay parciales visitantes, si bien este año se está implementando su regreso en algunos partidos.

El hecho se intensificó en el entretiempo del encuentro, cuando el partido estaba 1-1.

El árbitro uruguayo Gustavo Tejera, que casualmente había estado en el partido con incidentes entre Colo Colo y Fortaleza en Santiago de Chile, con dos muertos en las afueras del estadio, suspendió temporalmente el juego en el arranque de la segunda parte, en el minuto 48.

Uruguayan referee Gustavo Tejera gestures during the Copa Sudamericana round of 16 second leg football match between Argentina's Independiente and Chile's Universidad de Chile at the Libertadores de America stadium in Avellaneda, Buenos Aires province, Ar Gustavo Tejera en Avellaneda, en el partido Independiente vs U de Chile Foto: AFP

Con los jugadores en el campo de juego, desde los altoparlantes se pidió a los hinchas chilenos que debían dejar el estadio para que el partido continuara, una medida pocas veces vista en un partido.

La mayoría de los parciales trasandinos aceptaron el pedido y se retiraron. Pero otros no.

Y en las tribunas, los líos seguían.

Los hinchas de la U siguieron lanzando proyectiles hacia el sector de abajo y también hacía unas plateas laterales en uno de los codos de estadio.

Además, se lanzó una bomba de estruendo hacia ese sector en una de las torres en el rincón en el que había hinchas del rojo. ¿Cómo ingresó una bomba de estruendo a la tribuna? Su presencia dejó en evidencia una falla en los cacheos de acceso al estadio.

Los parciales de Independiente, varios de ellos ya heridos, pedían la intervención de la policía, pero no hubo presencia policial ni de efectivos de seguridad en la zona de los chilenos.

Ante esa situación, la de la bomba de estruendo, barras del rojo fueron hacia la tribuna visitante, forzaron los accesos y emboscaron a los parciales de la U que permanecían en el lugar.

Notoriamente superados en números por los barras locales, los chilenos fueron brutalmente golpeados, algunos con palos.

Algunos quedaron arrinconados y decidieron pasarse para el otro lado del tejido y saltar al vacío, antes de ser masacrados por los hinchas que estaban con palos del otro lado del alambrado.

Se informó que dos parciales tomaron esa decisión e increíblemente lograron sobrevivir.

Las corridas siguieron en la platea, donde se vio a hinchas de la U corriendo en ropa interior, tras haber sido desnudados por los barras locales y obligados a que pidieran disculpas. Luego, mucha de la vestimenta de los chilenos quedó colgada en el tejido de la tribuna a modo de trofeo de guerra.

En móviles de TV se pudo ver la salida de parciales del equipo trasandino saliendo de la tribuna, bajando las escaleras, en ropa interior, ensangrentados, y siendo recibidos por efectivos policiales, muchos de ellos golpeados y detenidos.

Investigación en curso

Una fuente de Independiente dijo a la AFP bajo reserva de identidad que el total de arrestados asciende "a 125".

El subsecretario del Interior de Chile, Víctor Ramos, informó de 19 chilenos heridos y 107 detenidos. Según el embajador, entre ellos hay tres mujeres y cinco menores.

"Se hizo una inspección visual del lugar donde acontecieron los hechos y se solicitaron los informes a los organismos de seguridad correspondientes, así como también las cámaras de seguridad del estadio", sostuvo la fuente argentina.

La investigación por los hechos violentos está a cargo de investigadores de la Unidad Fiscal 4 de Buenos Aires.

"La liberación o imputación de cargos depende del ministerio Público Fiscal y de los hechos que se les imputen a cada uno de ellos", dijo este jueves a las puertas de la fiscalía Ariel Alarcón, de la policía de investigación de Chile.

"El compromiso jurídico va a ser determinado por las autoridades jurídicas de Argentina. Pueden ser liberados o procesados en el transcurso del día o mañana", agregó.

Los incidentes ocurrieron cuando el partido de vuelta de octavos iba 1-1. El árbitro suspendió temporalmente el juego en el arranque de la segunda parte, en el minuto 48. El cotejo fue cancelado luego por la Conmebol, que deberá ahora comunicar el resultado final y determinar las eventuales sanciones para ambos clubes.

En la ida los chilenos habían ganado 1-0.

Organización cuestionada

Al menos 650 policías y efectivos de seguridad privada fueron asignados al operativo de seguridad sin que ello impidiera la brutal reyerta. Testigos reportaron que los efectivos demoraron en ingresar a la tribuna donde ocurrieron los primeros incidentes.

El propio presidente de Chile cuestionó la logística del partido minutos después de los hechos, "desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización".

Los jugadores de la U abandonaron este jueves el hotel donde se alojaban en Buenos Aires rumbo al aeropuerto metropolitano sin formular declaraciones.

"Nos trataron pésimo, fue una encerrona, nadie debe pasar por esto por un partido de fútbol", dijo a la prensa en el aeropuerto un hincha chileno identificado como Jonathan, que viajó para asistir el partido junto a su esposa.